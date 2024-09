Wat laat de Getijden-app zien?

Als je van watersporten houdt, kun je met de nieuwe Getijden-app in watchOS 11 de omstandigheden op het strand en op zee in de gaten houden. In deze app kun je voor de komende 7 dagen vooruit kijken. Informatie over een groot aantal stranden en surfplekken over de gehele wereld is opgenomen. Dit kun je onder andere zien:

Eb- en vloedtijden

Hoog en laag water in meters

Deining

Weer: temperatuur, bewolking, UV-index en zicht

Wind: windsterkte en windvlagen

Zonopkomst en -ondergang

De app geeft informatie voor meer dan 115.000 stranden en 5000 surflocaties wereldwijd. Nederlandse locaties als Zandvoort, IJmuiden en Hoek van Holland zijn uiteraard ook aanwezig. Door aan de Digital Crown te draaien, kun je tot 7 dagen vooruit kijken voor de specifieke locatie.

Als je nieuwsgierig bent kun je in de app ook zien wat de databronnen zijn, zoals de Amerikaanse National Weather Service en Japan Meteorological Agency.

Alle gegevens worden duidelijk op een tijdlijn gezet. Je kunt bladeren over de tijdlijn om bijvoorbeeld te kijken wat de omstandigheden de komende 7 dagen zijn. Ook kun je op een handige kaart de stranden bij jou in de buurt bekijken. Er zijn handige wijzerplaatfuncties om in één oogopslag te zien wat de situatie op jouw vaste surfplek is en je kunt (net als in de Weer-app) een lijstje maken van je favoriete plekken. Dit hoeft niet altijd in de buurt te zijn, het kan ook gaan om legendarische stranden zoals Bondi Beach.