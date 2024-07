watchOS 10 van vorig jaar was de grootste update uit de geschiedenis van de Apple Watch. Je kunt er dan ook vergif op innemen dat de opvolger, watchOS 11, het minder groots aanpakt. Maar ondanks dat de update minder groot is, is watchOS 11 wel degelijk een relevante update voor het besturingssysteem op de Apple Watch. Sterker nog: uit onze ervaringen van de afgelopen weken vinden we watchOS 11 misschien nog wel belangrijker dan watchOS 10. Het pakt een aantal jarenlange problemen en wensen aan en voegt tegelijkertijd wat zinvolle nieuwe functies toe. In deze preview hands-on van watchOS 11 lees je over onze ervaringen tot nu.

Tekst en review: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Het testen is uitgevoerd vanaf de allereerste beta tot en met de derde beta van watchOS 11. Rond de release van de update in september zullen we deze (p)review updaten met ons definitieve oordeel.

Over het testen van beta’s en deze watchOS 11 preview

Wij hebben voor deze watchOS 11 preview de eerste drie beta’s van iOS 18 geïnstalleerd op een Apple Watch Ultra 2. Op dit model kun je vrijwel alle functies testen die op dit moment voor watchOS 11 beschikbaar zijn gesteld in de beta. Mocht je ook van plan zijn om de beta te testen, dan raden we aan om dit niet te doen op een Apple Watch die je dagelijks gebruikt. Er zitten nog bugs en andere foutjes in die het dagelijks gebruik kunnen belemmeren.

watchOS 11 hands-on preview: de belangrijkste functies getest

Voor deze preview van watchOS 11 hebben we de belangrijkste verbeteringen en nieuwe functies alvast voor je getest. Omdat de software nog volop in ontwikkeling is, kunnen er naarmate de release dichterbij komt nog veel dingen veranderen. Desalniettemin geeft de huidige beta een goede indruk van wat watchOS 11 precies voor een update is.

Voor deze preview focussen we op de belangrijkste vier vernieuwingen: nieuwe sport- en gezondheidsfuncties, nieuwe mogelijkheden voor widgets en de slimme stapel, nieuwe standaardapps en andere kleinere verbeteringen. Voor een overzicht van de beste watchOS 11 functies, lees je ons aparte artikel.

Sport en gezondheid: de verbeteringen die tellen

Trainingsbelasting: geef aan hoe intensief je workout is

Rustdag instellen voor je ringen

Vitale functies-app (Vitals) voor meer inzicht in je gezondheid

Als er een onderwerp is waar de Apple Watch in uitblinkt, dan is het wel sport en gezondheid. Ook dit jaar heeft Apple met de nieuwe watchOS-update daar de nodige focus op gelegd. Een van die nieuwe functies is Trainingsbelasting. Bij elke workout kun je aangeven hoeveel inspanning het vereiste. Daarmee geef je zelf veel meer waarde aan een workout, wat weer helpt om de intensiteit van je volgende workout te bepalen.

De functie geeft in een grafiek weer hoe intensief je workout van de afgelopen week was, ten opzichte van het gemiddelde. Je kan daarmee ook veel beter zien of je intensiviteit in de loop der tijd groeit, omdat het om een gemiddelde gaat. We vinden het echter wel jammer dat je de intensiteit alleen van de afgelopen week kan zien, via de Conditie-app op de Apple Watch. Het laat niet echt een trend over een langere periode zien. Daarvoor is er natuurlijk wel de functie Activiteitstrends, maar daarin worden slechts de behaalde calorieen, trainingsminuten, staanuren en meer meegenomen. Je ziet daar niet hoe de intensiteit op langere termijn was. We hebben daarom gemerkt dat de functie pas echt goed tot zijn recht komt als je echt regelmatig workouts doet.

De functie Trainingsbelasting werkt ook samen met de nieuwe Vitale functies-app, in het Engels ook wel de Vitals-app genoemd. Deze app verzamelt metingen die de Apple Watch ‘s nachts doet en zet deze bij elkaar in een grafiek, om je een indruk te geven van je vitale functies en algehele gezondheid. We vinden de app een nuttige toevoeging, mede doordat enkele belangrijke waardes dicht bij elkaar staan. Het maakt je ook bewuster van bepaalde metingen. Zo zie je bijvoorbeeld hoe je ademfrequentie gedurende de nacht is, evenals je hartslag, polstemperatuur en saturatie. Dit zijn gegevens die ik anders niet zo zeer zou bekijken, maar de Vitals-app maakt het inzichtelijker en geeft er ook wat context aan omdat het om gemiddelden gaat.

Je Apple Watch verzamelt zoveel data dankzij allerlei sensoren, dat je er een dagtaak aan zou hebben als je alles zou willen volgen. De Vitals-app brengt het daardoor makkelijker in kaart. De app doet zelf dus weinig nieuws, maar brengt alle gegevens van diverse andere apps (Hartslag-app, Saturatie-app, etcetera) bij elkaar. Ook fijn is dat je een melding krijgt als je waardes ineens afwijken van je gemiddelden, al hebben wij die gelukkig nog niet gehad.

Waar we ons bij de Apple Watch de afgelopen jaren aan gestoord hebben, is dat er zo weinig aandacht is voor rust en herstel. De Apple Watch moedigt je elke dag aan om meer en meer te bewegen, terwijl rust en herstel minstens net zo belangrijk is. Helemaal als je bijvoorbeeld ziek bent. We vragen dan ook al jaren om een rustdag-functie en die komt er nu eindelijk ook. Je kan namelijk in watchOS 11 eindelijk je Apple Watch-ringen pauzeren, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, ziekte of om wat voor reden dan ook. Zo voorkom je dat je prestatiereeks onderbroken wordt en word je niet onnodig tot het uiterste gedreven om maar te blijven sporten, zelfs als je met 40 graden lichaamstemperatuur in bed ligt.

We vinden dit een prettige functie, al had deze er minstens vier jaar eerder al moeten zijn. Wat we wel jammer vinden, is dat de functie niet heel erg slim is. Ondanks dat de Apple Watch veel van je weet en veel metingen kan doen (polstemperatuur, hartslag, saturatie, etcetera), stelt hij niet automatisch voor om een rustdag te nemen als bepaalde waardes ineens heel erg afwijken. Je moet er dus wel zelf aan denken om een rustdag in te stellen als je je bijvoorbeeld niet zo lekker voelt.

Widgets en slimme stapel: prettige toevoegingen

Nieuwe widgets en functies voor slimme stapel

Widgets nu ook interactief

Ondersteuning voor Live Activiteiten

Vorig jaar introduceerde Apple de slimme stapel en Apple Watch widgets. Het afgelopen jaar heb ik regelmatig geprobeerd om de functie echt te gaan gebruiken, maar het zit lang nog niet altijd in mijn systeem om daar bijvoorbeeld naar het weer te kijken. Ik gebruik het nu vooral om snel een workout te starten, omdat ik daarvoor geen plek op m’n wijzerplaat wil opgeven. Als ik om mij heen kijk en vraag, zijn er maar weinig Apple Watch-gebruikers die de widgets en slimme stapel echt benutten. watchOS 11 gaat daar misschien wel verandering in brengen. Dat doet het bij mij nu in ieder geval al wel.

Allereerst heeft Apple veel meer widgets toegevoegd van diverse standaardapps. De Woning-app heeft zijn eigen widgets gekregen, maar ook de Remote-app, Shazam en de Berichten-app. Voor die laatste is er nu een widget met de drie contacten waar je het vaakst mee chat. Handig, want zo hoef je minder op het scherm te priegelen om meteen bij het juiste contact te komen. Daar komt bij dat er niet alleen meer widgets zijn, maar dat ze nu ook interactief kunnen zijn. Dat wil zeggen: een widget hoeft niet per se een snelkoppeling naar een onderdeel in de app te zijn, maar kan ook meteen een actie uitvoeren.

De widget van de Woning-app is daar een ijzersterk voorbeeld van. Je kan namelijk elke scène of accessoire als aparte widget toevoegen aan je slimme stapel. Zo kun je met een tik een lamp aanzetten, een deurslot openen of een scène instellen. Gewoon vanaf je pols, zonder dat je een app hoeft te openen. De Apple Watch is er vooral voor snelle acties en kort gebruik en de interactieve widgets vervullen die rol op een geweldige manier. Dit is wat ons betreft hoe de slimme stapel en de widgets vanaf het begin eigenlijk al hadden moeten zijn.

We vinden het ook een hele slimme zet van Apple dat de Live Activiteiten van je iPhone onderdeel zijn geworden van de widgetstapel. De Live Activiteiten op de iPhone zijn vooral bedoeld om snel een blik te krijgen op een live gebeurtenis. Denk aan de status van een bezorging, maar bijvoorbeeld ook je volgende Uber-ritje of een lopende timer. De Live Activiteiten en Apple Watch zijn daarom een perfecte match: als er een apparaat is dat geschikt is voor een snelle blik op info, dan is het de Apple Watch wel.

Dit kwam tijdens het afgelopen EK-voetbal al goed van pas. Om de scores van wedstrijden te volgen, gebruikte ik daar de Fotmob-app voor. Deze app zet de scores van de wedstrijden in real-time in een Live Activiteit. Dankzij de ondersteuning voor Live Activiteiten in watchOS 11, verschijnt de tussenstand automatisch op de Apple Watch. Je kan ook aangeven of de Live Activiteit automatisch geopend moet worden op de Apple Watch als deze actief is. En het fijne is dat er niet eens een Apple Watch-app hoeft te zijn. Daardoor wordt de Apple Watch ook bruikbaar voor een groot aantal iPhone-apps, als ze maar Live Activiteiten ondersteunen.

Nieuwe standaardapps: fijne toevoegingen, al missen we er nog eentje

Nieuwe Vertaal-app, met ondersteuning voor spraak

Nieuwe standaard Shazam-app met meer mogelijkheden

Vitals-app voor inzicht in je gezondheid

Apple heeft ook in watchOS 11 weer meer nieuwe apps toegevoegd die standaard op de Apple Watch beschikbaar zijn. We noemden eerder al de Vitals-app, maar we willen er nog twee extra uitlichten. De nieuwe Vertaal-app biedt handige functies voor een snelle vertaling. We vinden het een logische uitbreiding van de Vertaal-app van je iPhone. De app zal vooral van pas komen op bijvoorbeeld vakantie. Voor Nederlandse gebruikers is het namelijk enkel mogelijk om via spraak woorden en zinnen te vertalen. Je kunt wel wisselen naar een toestenbord, maar omdat de Apple Watch nog steeds geen Nederlands toetsenbord ondersteunt, is het bijna onmogelijk om daar goede Nederlandse woorden mee te typen.

De app biedt verder alles wat je verwacht. We vinden niet dat deze app hoognodig eens naar de Apple Watch zou komen, maar toch kan het fijn zijn om het bij de hand te hebben. Helemaal omdat je ook talen offline kan opslaan.

Een andere fijne nieuwe app is die van Shazam. Shazam had zelf al een losse app die gekoppeld was aan de iPhone-versie, maar er is nu ook standaard een Shazam-muziekkherkenning app in watchOS 11 aanwezig. Deze app is veel uitgebreider dan de reeds bestaande app en is eigenlijk precies hoe Shazam op de Apple Watch zou moeten zijn. Het enige wat we missen is de mogelijkheid om een fragment van het liedje af te spelen via de Apple Watch, zoals wel mogelijk is met de huidige variant.

We vinden het vooral handig dat de app nu een koppeling heeft met de Muziek-app en je Apple Music-account, zodat je een nummer makkelijk aan je bibliotheek of afspeellijst toe kan voegen. Ook bekijk je nu een volledige geschiedenis van alle nummers die op al je apparaten herkend zijn, gewoon vanaf je Apple Watch.

Deze app ontbreekt nog steeds

Toch ontbreekt er voor ons nog steeds een nuttige standaardapp op de Apple Watch: de Notities-app. We zijn fan van Apple’s Notities-app op iPhone, iPad en Mac en we vinden dat deze op de Apple Watch ook niet zou misstaan. We maken geregeld bulletlijstjes of korte aantekeningen en het zou alleen al handig zijn om deze snel te kunnen bekijken vanaf de Apple Watch. De Herinneringen-app is al jaren op de Apple Watch beschikbaar, dus equivalent voor de Notities-app zou echt niet misstaan. Zeker nu daar ondersteuning bij gekomen is voor spraaknotities. Dat zou op de Apple Watch echt van pas komen. Hopelijk vindt de Notities-app in watchOS 12 volgend jaar alsnog zijn weg naar de Apple Watch.

Andere nuttige verbeteringen in watchOS 11

Ringtones en meldingstonen instellen

Tik dubbel naar apps van derden

Vernieuwde Siri-weergave

Slaap automatisch bijhouden

Apple heeft in watchOS 11 nog een aantal kleinere verbeteringen toegevoegd die we tijdens het testen gemerkt hebben. Zo vinden we het fijn dat je eindelijk meer keuze hebt voor een eigen ringtone en meldingstonen. Het is voor het eerst dat Apple je voor de Apple Watch zelf laat kiezen uit een selectie van deuntjes en tonen en dat draagt bij aan het verder personaliseren van de Apple Watch. Je kunt helaas nog geen eigen geluidjes gebruiken, maar wellicht dat dat in de toekomst nog komt.

Vorig jaar introduceerde Apple de Tik dubbel-functie op de nieuwste modellen. We waren destijds al verbaasd dat de functie alleen werkt binnen Apple’s eigen apps. Dat trekt Apple nu eindelijk recht, want ook apps van derden kunnen hier gebruik van maken. Dat komt de functie alleen maar ten goede. Naarmate meer apps het gebruiken, wordt het ook steeds normaler om de functie te benutten. De eerste apps die dit gaan ondersteunen komen pas in september, maar wij kijken er alvast naar uit.

Tot slot zijn er nog twee andere kleine verbeteringen die we kort nog even willen benoemen. Zo is de weergave van Siri op sommige punten verbeterd. Bijvoorbeeld bij het opvragen van het weerbericht (wat wij regelmatig doen), wordt het antwoord van Siri weergegeven met hetzelfde design als de Weer-app zelf. Ook bij het opvragen van aandelen is de weergave wat aangepast.

Wil je je slaap bijhouden met de Apple Watch, dan moet je daar momenteel nog wel eerst je slaapfocus voor activeren. Vanaf watchOS 11 hoeft dat niet meer, want de Apple Watch herkent het nu automatisch als je slaapt, zelfs zonder dat je slaapschema ingesteld is. Dat is niet alleen handig voor mensen die niet per se een heel slaapschema hebben, maar ook voor als je kort een dutje wil doen. Want ook die worden nu bijgehouden, inclusief slaapfases.

Dit missen we nog: Nederlands toetsenbord

Voordat Apple watchOS 11 aankondigde, hadden we eigenlijk maar een wens: ondersteuning voor een Nederlands toetsenbord. Sinds 2021 heeft de Apple Watch een volledig toetsenbord op de Apple Watch Series 7 en nieuwer, maar dit wordt alleen ondersteund op slechts een beperkt aantal talen. Ook Scribble, de jarenlange functie waarmee je woorden kan maken door letters stuk voor stuk te tekenen, werkt na al die jaren nog steeds niet in het Nederlands. Scribble werd al bij watchOS 3 in 2016 (!) toegevoegd.

We vinden het onbegrijpelijk dat zo’n basale functie nog steeds niet in het Nederlands werkt, terwijl het iPhone-toetsenbord prima met Nederlands overweg kan. Soms willen gewoon een kort berichtje naar iemand sturen vanaf de Apple Watch, maar de dicteerfunctie helpt daar lang niet altijd bij. Met name bij woorden of namen wordt vaak het verkeerde begrepen, wat behoorlijk wat frustratie oplevert. We hebben nog een sprankje hoop dat Apple Nederlands nog voor de release van watchOS 10 toevoegt, maar we gaan er niet vanuit.

Een andere teleurstelling is dat Apple dit jaar (vooralsnog) zo weinig gedaan heeft met wijzerplaten. Ja, er is een vernieuwde en sterk verbeterde Foto’s-wijzerplaat, maar wij zijn persoonlijk niet zo’n fan van deze wijzerplaat. We lopen zelf al jarenlang met dezelfde wijzerplaat rond en zouden toch wat meer praktische wijzerplaten willen zien waarbij je bijvoorbeeld zelf de indeling kan bepalen.

Voorlopige conclusie watchOS 11 preview

watchOS 11 belooft een aangename update te worden die je Apple Watch echt een stukje beter maakt. We hadden van tevoren weinig verwachtingen, zeker na zo’n grote update als watchOS 10. Maar watchOS 11 bewijst dat kleine verbeteringen ook grote impact kunnen hebben. De verbeteringen voor sport en gezondheid zijn fijn, met name functies als de rustdag. De vernieuwde widgets en slimme stapel maken het gebruik ervan daadwerkelijk beter en de nieuwe standaardapps zijn een welkome toevoeging op de Apple Watch. Nadelen zijn er vooralsnog ook wel, met name omdat we enkele verbeteringen nog altijd missen. Waar blijft toch de Notities-app en hoe kan het dat het Apple Watch-toetsenbord nog steeds geen Nederlands kan? Er blijft dus nog genoeg over om verder te verbeteren.

