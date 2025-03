watchOS krijgt regelmatig updates die nieuwe en nuttige functies toevoegen. Hoewel sommige updates grotere vernieuwingen brengen dan andere, is deze kleine maar slimme toevoeging bijzonder handig. Dankzij deze verbetering hoef je je geen zorgen meer te maken dat je door je wekker heen slaapt als je met je Apple Watch slaapt. Wat het precies inhoudt en hoe je het activeert lees je in onderstaand artikel.

Altijd geluid bij Apple Watch wekker met nieuwe functie

Met watchOS 11.4 voegt Apple een handige nieuwe functie toe aan de Apple Watch, speciaal voor iedereen die ermee slaapt. Waar je eerder de stille modus moest uitschakelen om je wekker met geluid af te laten gaan, kun je nu instellen dat alleen de wekker geluid maakt, terwijl de rest van je meldingen stil blijven. Zo word je gewekt met zowel vibraties als geluid, zonder dat je nachtrust wordt verstoord door andere notificaties. Deze verbetering sluit perfect aan bij de slaapmodus van de Apple Watch, waarmee je een optimale nachtrust kunt behouden zonder belangrijke wekkers te missen.

Omdat de meeste mensen hun Apple Watch overdag in de stille modus gebruiken, was het voorheen nog nodig om de stille modus voor het slapengaan uit te schakelen als je wel een hoorbare wekker wilde hebben. Daarbij moest je ook niet vergeten om in de ochtend de stille modus weer in te schakelen. Deze nieuwe optie voorkomt dat, omdat de stille modus actief blijft terwijl de wekker wel geluid maakt.

Hoe stel ik in dat de stille modus doorbroken wordt?

Om deze functie te gebruiken moet je je Apple Watch geüpdatet hebben naar watchOS 11.4. Als dit het geval is volg je de volgende stappen.

Open de Slaap-app op je Apple Watch Tik op het wekkertje linksboven Onder het kopje Opstaan, scroll je naar Horen en voelen Hier zet je de schakelaar Doorbreek stille modus op aan.

Met deze instelling ingeschakeld gaat je wekker op je Apple Watch nu ook door de stille modus heen.

Gebruik je geen slaapschema, maar alleen een losse wekker op je Apple Watch? Dan kun je ook daar voor elke wekker die je zet de optie Doorbreek stille modus aanzetten.