Nintendo vernieuwt Nintendo Switch-app voor Nintendo Switch 2: dit kun je ermee

Vandaag presenteerde Nintendo (bijna) alle details van de Nintendo Switch 2, de aankomende opvolger van de populaire Nintendo Switch-spelcomputer. Al sinds de introductie van de eerste Nintendo Switch, is er een Nintendo Switch Online-app waarmee je kunt voicechatten tijdens online games en gamegebonden diensten kunt gebruiken. Dat gaat gedeeltelijk veranderen met de komst van de Nintendo Switch 2, zo bleek uit de presentatie. Ook de app voor ouderlijk toezicht op de Nintendo Switch wordt uitgebreid voor de Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch-app nieuw voor Nintendo Switch 2

De Nintendo Switch Online-app zoals die nu nog bestaat, biedt diverse functies voor iedereen die geabonneerd is op Nintendo Switch Online, de onlinedienst van Nintendo. Je kunt ermee zien wie van je vrienden online zijn, maar ook voicechat starten bij geschikte games. Maar bij de Nintendo Switch 2, de nieuwe console die vanaf 5 juni verkrijgbaar is, is voicechat in het systeem zelf geïntegreerd dankzij GameChat en de nieuwe C-knop. De voicechat-functie van de app is dan dus niet meer nodig.

De gamegebonden diensten die je nu in de app vindt, blijven ook behouden in de nieuwe versie. Daar komt wel nog de nieuwe Zelda Notes bij. Met deze dienst kun je in de Nintendo Switch 2-versies van The Legend of Zelda: Breath of the Wild en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hulp krijgen tijdens het spelen. Zo kun je op je iPhone een kaart gebruiken die je helpt te navigeren tijdens het spelen in de game. Ook krijg je inzicht in je speeldata en kun je voorwerpen delen met andere spelers, via de nieuwe Nintendo Switch-app.

Uit de beelden van de vernieuwde app blijkt verder dat geüploade screenshots en video’s van je eigen speelsessies in de app terug te vinden zijn, zodat je ze vanuit daar ook makkelijker op social media kan delen. Vanaf eind mei zal de Nintendo Switch Online-app geüpdatet worden voor de Nintendo Switch 2 en wordt hij ook hernoemd naar simpelweg de Nintendo Switch App.

Ouderlijk toezicht-app voor Nintendo Switch uitgebreid

De Ouderlijk Toezicht voor Nintendo Switch-app, waarmee je speellimieten kan instellen en andere ouderlijk toezicht-functies voor de Nintendo Switch kan gebruiken, gaat ook weer samenwerken met de Nintendo Switch 2. Dezelfde functies zijn bruikbaar op de nieuwe console, maar daarnaast kun je ook de toegang tot de nieuwe GameChat-functie regelen. Zo kun je aangeven dat je kind altijd mag voicechatten met een bepaalde vriend.

Over Nintendo Switch 2

De Nintendo Switch 2 is verkrijgbaar vanaf 5 juni 2025. In Nederland geldt een prijs vanaf €469,99. Pre-orders beginnen officieel op 8 april bij Nintendo zelf, maar diverse winkels zijn al eerder gestart met de pre-order waarbij vaak geldt dat wie het eerste komt, wie het eerst maalt.