Foto als wijzerplaat

Al sinds de allereerste Apple Watch staat Apple het niet toe om volledig zelf een wijzerplaat te maken. Iedereen moet zich houden aan de door Apple bedachte formats, maar je kunt wel zelf een foto instellen. Lees hier hoe het werkt. Het kan op je iPhone én Apple Watch, maar we raden aan om het op je iPhone te doen.

Apple Watch wijzerplaat maken op je iPhone

Je kunt zelf watch faces voor de Apple Watch samenstellen vanaf je iPhone. Dat gaat heel eenvoudig, namelijk via de Foto’s-app op je toestel. Zo ga je te werk:

Open de Foto’s-app op je iPhone en zoek een leuke foto uit. Tik op de deelknop onder de foto. Kies de optie Maak wijzerplaat aan (zie afbeelding). Kies uit een gewone foto of een caleidoscoop, geïnspireerd op de foto.

Het mooie is dat dit nog niet alles is. Er zijn namelijk nog veel meer mogelijkheden. Zo kun je zelf bepalen welke informatie er op de wijzerplaat komt te staan en waar.

Geef, als je dat wil, een leuk kleurenfilter aan je wijzerplaat. Je kunt een foto zo laten passen bij je bandje. Blader omlaag en kies bij Tijdpositie voor boven of onder. Je ziet de aanpassing meteen in beeld. Boven en onder het tijdstip kun je nog wat extra informatie kwijt, een zogenaamde complicatie. Kies bijvoorbeeld de huidige datum en een aandelenkoers. Ben je tevreden, dan tik je op Voeg toe. De zelfgemaakte wijzerplaat komt nu als extra optie beschikbaar in je collectie.

Via de Watch-app op je iPhone of op de Apple Watch zelf kun je de nieuwe wijzerplaat instellen. Wil je helemaal losgaan, dan kun je 10 verschillende foto’s uitkiezen, die afwisselend vertoond worden.

Foto instellen als Apple Watch-wijzerplaat vanaf je horloge

Je kunt een foto als wijzerplaat ook instellen vanaf je Apple Watch zelf. Je hebt wat minder opties, maar het gaat wel wat sneller. Dit zijn de stappen:

Open de Foto’s-app op je Apple Watch. Blader naar een leuke foto en tik linksonder op het wijzerplaat-icoon. Kies voor een caleidoscoop of gewone weergave en je nieuwe wijzerplaat is meteen klaar en ingesteld.

Alternatief: Facer kan Apple Watch-wijzerplaten vinden

Ook met de app Facer kun je Apple Watch watch faces vinden. Deze app werd populair op Android Wear, de smartphones die op Google’s smartwatch-platform draaien. Inmiddels is er ook een Facer-app voor de Apple Watch beschikbaar. Je kunt kiezen uit een grote hoeveelheid gratis opties en exclusieve content.

Facer werkt samen met bekende merken en bevat plaatjes van stripfiguren zoals Garfield of Betty Boop, maar daarnaast kun je je eigen wijzerplaten samenstellen. Je kunt foto’s van je Instagram of Tumblr gebruiken als achtergrond en er zijn thema’s zoals planeten en NASA. Let op dat je voor bepaalde content wel moet betalen. Veel is het echter niet.

