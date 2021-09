Er is het afgelopen jaar al veel gezegd en geschreven over de iPhone 13. Er zijn talloze geloofwaardige en minder geloofwaardige geruchten voorbij gekomen. Welke functies komen dit jaar nog niet naar de iPhone 13?

Uitgestelde iPhone 13-functies: dit krijg je (nog) niet

Het duurt nu niet lang meer voordat we alles weten over de iPhone 13: op 14 september presenteert Apple de nieuwe modellen tijdens het iPhone-event van september 2021. Dan weten we ook welke iPhone 13-geruchten waar zijn en welke niet. Om je alvast te behoeden voor grote teleurstellingen, zetten we in dit artikel enkele van de geruchten op een rij die geen realiteit worden. Naast geruchten bespreken we ook nog enkele andere functies die pas in de komende jaren toegevoegd worden.

#1 Touch ID in het scherm

Het leek zo mooi: in januari was er een gerucht dat voorspelde dat de iPhone 13 Touch ID in het scherm zou krijgen. Sommige iPhone -gebruikers zijn nog altijd fan van de vingerafdrukscanner en hebben dit liever dan Face ID . Beide systemen hebben ook zeker hun voor- en nadelen en en combinatie van beide zou dan ook de ideale situatie zijn. Hoewel Apple wel al jaren bezig is om de Touch ID-sensor in het scherm te verwerken, is het dit jaar nog niet zover.

Wanneer kunnen we dit wel verwachten?

Er is een kans dat de Touch ID-sensor in de iPhone 14 terugkeert als Apple erin slaagt om een betrouwbaar en goed werkend systeem te ontwikkelen. Ook moet de Touch ID-sensor in het scherm niet ten koste gaan van de beeldkwaliteit.

#2 Geen notch

De notch is inmiddels typisch iPhone geworden: de voorkant van een iPhone is daardoor meteen herkenbaar. Maar stiekem ziet Apple de notch liever verdwijnen, getuige het feit dat Apple in marketingafbeeldingen vaak een zwarte achtergrond gebruikt op de plek van de inkeping. Veel iPhone-gebruikers zien de notch ook graag verdwijnen, maar helaas is dat dit jaar nog niet het geval. Wel gaat Apple wat veranderen: de notch zou een stuk kleiner worden. De oorspeaker zit een stukje hoger, waardoor de sensoren dichter bij elkaar staan. Er is dan dus meer ruimte voor het scherm, links en rechts naast de inkeping.

Bekijk ook Apple's weg naar een iPhone zonder notch in 2023 De iPhones met Face ID hebben al sinds het prille begin een inkeping bovenaan het scherm, de zogenaamde notch. Maar Apple zou in 2023 iPhones de notch willen verwijderen. Maar voor het zover is worden er eerst andere stappen genomen.

Wanneer kunnen we dit wel verwachten?

Hoewel de notch dit jaar kleiner wordt, verdwijnt hij de komende jaren nog niet helemaal. Apple zou in 2022 willen kiezen voor een punch-hole, oftewel een klein gaatje voor de frontcamera. Pas in 2023 op z’n vroegst zou er helemaal geen notch of cameragaatje meer in de iPhone zitten.

#3 iPhone zonder poort

In december 2019 was er een gerucht dat de iPhone van 2021 geen Lightning-poort meer zou hebben. Dit bewijst maar weer eens dat geruchten jaren van tevoren bijna nooit uit komen. De iPhone 13 krijgt naar verwachting nog gewoon een Lightning-aansluiting. Een iPhone zonder poort is dan ook nog toekomstmuziek. Apple heeft inmiddels wel MagSafe als vervanging van opladen via Lightning, maar voor andere toepassingen waarbij data overgedragen wordt (denk aan CarPlay) zijn nog geen eenvoudige oplossingen. Draadloze CarPlay is nog lang niet de standaard en is maar in een handjevol auto’s beschikbaar. En ook voor het herstellen van een iPhone heb je nog altijd een kabel nodig.

Wanneer kunnen we dit wel verwachten?

Het gaat waarschijnlijk nog jaren duren voordat Apple ooit een iPhone zonder poort uit gaat brengen. Er zijn allerlei redenen waarom Apple een iPhone zonder Lightning-poort zou willen, maar daar is het nu of volgend jaar simpelweg te vroeg voor.

#4 Usb-c in de iPhone

Hoewel een iPhone zonder poort een drastische verandering zou zijn, klinkt de tussenstap naar usb-c als een logischere keuze. Toch zijn er onlangs geen concrete aanwijzingen geweest dat de iPhone 13 usb-c krijgt. Apple lijkt usb-c op dit moment alleen te willen gebruiken in de Macs, iPad Pro, iPad Air en de aankomende iPad mini. De iPhones, instap-iPad en overige accessoires blijven werken met Lightning. Eén van de redenen is het MFi-programma. Er zijn talloze accessoires op de markt die gebruikmaken van Lightning. Denk aan kabels, docks, standaarden, oortjes en hoofdtelefoons en nog veel meer. Wellicht dat de wens van Europa voor een universele oplader nog roet in het eten kan gooien, maar ook daar zal Apple wel een oplossing voor bedenken.

Wanneer kunnen we dit wel verwachten?

Het is nog onduidelijk of de iPhone ooit de overstap gaat maken naar usb-c. Sterker nog, in de iPhone 14 van 2022 zou nog steeds een Lightning-aansluiting zitten en we denken ook niet dat Apple snel de keuze voor usb-c zou maken.

#5 LiDAR op alle modellen

In januari was er een gerucht dat de LiDAR-scanner dit jaar in alle modellen komt, dus ook de standaard iPhone 13 en iPhone 13 mini. Inmiddels lijkt het er niet meer op dat dat het geval is. In concepten, dummies en mock-ups is de LiDAR-scanner niet meer te zien in de standaardmodellen. Alleen de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max krijgen vermoedelijk deze scanner, die ervoor zorgt dat portretfoto’s in het donker mogelijk zijn en augmented reality beter werkt.

Wanneer kunnen we dit wel verwachten?

Er zijn nog geen verdere geruchten geweest wanneer Apple de LiDAR-scanner wel aan alle modellen wil toevoegen. Mogelijk heeft Apple dit voor de komende jaren voor ogen, wanneer er meer nieuwe geavanceerde camerafuncties aan de Pro-modellen toegevoegd kunnen worden (daarover later meer). Op die manier kan Apple op andere wijze onderscheid aanbrengen tussen de camera’s van de Pro-modellen en de overige iPhones.

#6 M1-chip in de iPhone

Een jaar geleden introduceerde Apple de M1-chip: een door Apple ontworpen chip voor de Mac. Inmiddels heeft Apple diezelfde chip ook naar de iPad Pro gebracht. Daardoor kwam steeds vaker de vraag op welk product de volgende is. Maar Apple gaat nu niet eens de bekende en geroemde A-serie chips vervangen door een M1- of M2-chip. In feite is dit ook eigenlijk niets anders dan marketing. De iPhones hebben al een door Apple ontworpen-chip. De M1-chip in de MacBooks is juist gebaseerd op de A-lijn van de iPhones en iPads. De iPhone heeft dus al een Apple Silicon-chip.

#7 Nieuw design

Apple heeft het design van de iPhones bij de iPhone 12-serie voor het eerst sinds jaren grondig aangepakt. Met dit design kan Apple dan ook nog wel een aantal jaren vooruit. Het design van de iPhone 13 is dan ook grotendeels hetzelfde als de iPhone 12, op een andere camera-indeling en nieuwe kleurtjes na.

Wanneer kunnen we dit wel verwachten?

Apple zou bij de iPhone 14, dus de modellen van 2022, het design weer aan willen passen. Er zijn al renders van de iPhone 14 verschenen, op basis van gelekte prototypes, die het nieuwe design laten zien. Apple zou dan een behuizing van titanium overwegen, waardoor het ontwerp ook wat meer weg heeft van de iPhone 4-serie. De iPhones worden dan mogelijk ook iets dikker.

#8 Periscopische telelens

Hoewel deze functie nooit echt genoemd werd voor de iPhone 13, hebben sommige concurrerende smartphones wel al een periscopische cameralens. Voor dit jaar hoef je de functie nog niet te verwachten. Met zo’n lens kan je nog veel verder inzoomen, zonder kwaliteitsverlies. De iPhone ondersteunt nu twee keer optisch inzoomen, maar met een periscopische lens kan dat nog veel verder doorgetrokken worden. Wel krijgt de iPhone 13 mogelijk een betere telelens, maar een periscopische lens staat pas gepland voor ergens de komende jaren.

Wanneer kunnen we dit wel verwachten?

Eerst leek het erop dat de periscopische lens in 2022 naar de iPhone zou komen, maar inmiddels lijkt het erop dat in 2023 de eerst iPhone met periscopische lens het levenslicht ziet. Omdat dit nog een aantal jaren van ons verwijderd is, is deze timing nog lang niet zeker. De plannen kunnen dus altijd nog veranderen.