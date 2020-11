iPhone met periscoop-camera

Het grote probleem bij smartphone-camera’s is dat de toestellen zo dun zijn, dat er nauwelijks ruimte is voor bewegende lenzen. Het toestel mag niet te dik worden en de camera mag niet te ver uitsteken. Apple’s oplossing? Een uitvouwbaar systeem, waarbij gebruik wordt gemaakt van een soort periscoop. Er waren eerder al geruchten over een camera met periscoop die uitgevouwen kan worden, die in 2022 zou moeten verschijnen. Nu lijkt Apple de plannen te willen doorzetten, bericht ETNews.



Apple heeft al sinds 2014 patenten die een periscopische camera beschrijven. Uit hetzelfde jaar dateert trouwens de HTC Re-camera, op de foto hieronder. Hoe het er praktisch gezien uit gaat zien, is nog even de vraag, maar Apple lijkt er daadwerkelijk mee bezig. ETNews citeert bronnen uit de industrie, die op de hoogte zijn van Apple’s cameraplannen. Er zou momenteel worden gezocht naar een geschikte opvouwbare periscoop-camera, waarbij Apple in gesprek is met toeleveranciers.

Het bedrijf zou bij de ontwikkeling van een eigen periscoopcamera tegen problemen aan zijn gelopen omdat veel oplossingen al door anderen gepatenteerd zijn. Daarom kijkt Apple nu of het de technologie van patenthouders kan inkopen. Een veelgebruikt mechanisme is bijvoorbeeld de ‘ball-type actuator’, dat in handen is van Samsung Electronics. Het Israëlische bedrijf Corephotonics had veel patenten voor de ‘ball-type actuator’ in handen, maar werd in 2019 overgenomen door Samsung. Daardoor heeft Apple’s rivaal nu de belangrijkste patenten in handen en gebruikte het al in de Galaxy S20 Ultra (zie foto).

Zoals op de foto te zien is, hoeft het niet te leiden tot komische uitsteeksels. De onderste camera is uitvouwbaar en bevindt zich in een apart vakje, waarin het meer bewegingsruimte heeft. De bronnen die ETNews raadpleegde, betwijfelen echter of er een samenwerking tussen Apple en Samsung gaat plaatsvinden. Mogelijk weigert Samsung medewerking, om een voorsprong te behouden.

Met optische zoom zijn betere resultaten mogelijk dan bij digitale zoom. Hoe ver de lens kan bewegen wordt bepaald door de afstand tussen lens en de beeldsensor, maar in de dunne behuizing van een smartphone is er weinig bewegingsruimte. Bij een periscoop wordt de stapel lenzen een kwartslag gedraaid, waardoor er meer ruimte is om ze heen en weer te bewegen, zonder dat het toestel zelf dikker hoeft te worden.