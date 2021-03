Mogelijk moeten we iets langer wachten op de periscopische lens in de camera van de iPhone. Volgens een bekende bron krijgt de iPhone in 2023 een periscopische telelens voor beter inzoomen.

Apple heeft de laatste jaren telkens allerlei verbeteringen aan de camera’s op de iPhone doorgevoerd. En zoals het er nu uit ziet, zet Apple die trend de komende jaren door met meerdere grotere en kleinere verbeteringen. In een nieuw verslag geeft Apple-analist Ming-Chi Kuo zijn voorspellingen voor de iPhone-camera’s in de komende jaren. De belangrijkste vernieuwing is de periscopische telelens in de iPhone van 2023.



‘Periscopische lens in iPhone van 2023’

Er zijn eerder al geruchten geweest over een periscopische lens in de 2022 iPhones, maar nu schaaft de analist zijn voorspelling bij. De periscopische telelens zou nu dus gepland staan voor 2023. Met zo’n lens kan de iPhone veel verder optisch inzoomen. Met de optische zoom behoud je de beeldkwaliteit ten opzichte van digitale zoom. Momenteel heeft de iPhone 12 Pro Max 2,5x optische zoom, maar er zijn al concurrerende toestellen die veel verder optisch kunnen inzoomen.

Een voorbeeld is de Huawei P30 Pro, met 5x optische zoom. Daar bovenkop komt dus ook nog de digitale zoom, waarmee het toestel met behulp van software het beeld verder inzoomt. Bij de huidige iPhones krijg je tot maximaal 12x digitale zoom, maar daarbij heb je wel kwaliteitsverlies.

‘Unibody lens in 2022 iPhone’

De analist geeft verder nog een paar voorspellingen voor de toestellen die voor 2023 uitkomen. Zo spreekt hij over een unibody lens design, waardoor de module van de frontcamera een stuk kleiner kan worden. Apple zou dit kunnen bewerkstelligen door de productie van onderdelen anders in te richten. Uiteindelijk zou Apple daarom overstappen van de bekende notch naar een zogenaamde punch-hole camera in de 2022-modellen. De analist deed al eerder zijn voorspelling dat de notch gaat verdwijnen en dat Apple daarvoor in de plaats kiest voor een cameragaatje.

Verder legt Apple in 2022 ook de focus op de telelens van de iPhone. Deze lens krijgt een upgrade van zes naar zeven elementen, met als resultaat een mooiere foto bij inzoomen.

‘Ook betere telelens in 2021 iPhones’

Tot slot zegt de analist dat Apple de telelens ook in 2021 verder gaat verbeteren. Of dit ook betekent dat je verder optisch kan inzoomen is niet bekend. De verbeteringen zouden mogelijk zijn door optimalisaties in het ontwerp en de productie van de onderdelen. En over onderdelen gesproken: voor een belangrijk onderdeel van de Face ID-sensoren zou Apple kiezen voor plastic in plaats van glas. Dit is mogelijk dankzij nieuwe coatingtechnologie. Maar wat je daar als gebruiker aan hebt, is nog maar de vraag. Het is goed mogelijk dat Apple de wijziging voornamelijk doorvoert om kosten te besparen in de 2021 iPhones.