Apple’s wearablecategorie neemt steeds grotere vormen aan. De Apple Watch was het eerste product binnen deze productgroep, maar ook de AirPods vallen daar onder. Bij elke presentatie van de kwartaalcijfers zien we dat de inkomsten uit deze categorie groter wordt, dus is het niet gek dat Apple verder kijkt naar wat er op dit vlak mogelijk is. En het nieuwe product zou zomaar een ring kunnen zijn.

‘Apple werkt aan slimme ring’

De Koreaanse site Electronic Times meldt dat Apple de strijd aan wil gaan met Samsung. Samsung teasde in januari de komst van de Galaxy Ring, die binnenkort volledig onthuld gaat worden. Volgens de website wordt de markt voor slimme wearables als ringen de komende jaren alleen maar groter. De site zegt dat zowel Samsung als Apple bezig zijn met het ontwikkelen van een ring om te gebruiken als gezondheidstracker en noemt daarbij ook een patent van afgelopen november. Daarin staat dat Apple een ring bedacht heeft die werkt met NFC en daarmee samenwerkt met andere apparaten. Zo zou je bijvoorbeeld de ring kunnen gebruiken om smartphones en tablets te bedienen.

Al met al zegt Electronic Times dat het ernaar uit ziet dat Apple in de fase van pre-ontwikkeling voor het commercialiseren van een dergelijk product beland is. De slimme ring van Apple zou een aanvulling kunnen zijn op de Apple Watch, bijvoorbeeld voor het meten van hartslag en slaaptracking. Ook voor NFC-betalingen kan zo’n ring van pas komen. In Nederland verkocht ABN AMRO lange tijd via een partner dergelijke slimme ringen om NFC-betalingen mee te doen, maar daar is het bedrijf een aantal jaar geleden mee gestopt.

De ontwikkeling van een slimme Apple-ring lijkt dus nog ver weg en het is nog lang niet zeker of hij er ook echt komt, maar het lijkt er dus wel op dat Apple aan het kijken is wat zij binnen deze markt kunnen betekenen. Apple zou dus niet de eerste zijn die een dergelijk product uitbrengt, maar dat is het eigenlijk nooit. Voor de Apple Watch waren er al slimme horloges en de onlangs uitgebrachte Vision Pro is ook niet bepaald de eerste AR/VR-headset ter wereld.