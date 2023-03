Apple komt naar verwachting binnenkort met een eigen zogenaamde mixed reality-headset. De afgelopen tijd is er een aantal interessante geruchten over de headset voorbij gekomen en die zetten we hier voor je op een rij in een handig overzicht.

Geruchten Apple mixed reality-headset

Al jarenlang gaan er geruchten over een headset van Apple. Maar de laatste tijd worden deze geruchten steeds hardnekkiger en zijn ze afkomstig van meer betrouwbare bronnen. Dat kan maar één ding betekenen: de headset komt er echt aan! Sterker nog, Apple zou de headset al ergens in de komende maanden aan willen gaan kondigen. Tijd dus om eens te kijken naar wat er in het geruchtencircuit allemaal gezegd is over Apple’s mixed reality-headset en wat we al weten. Zo ben je in één keer bijgepraat over alle geruchten rondom Apple’s mixed reality-headset.

#1 Naam: ‘Reality Pro wordt de naam’

Allereerst: hoe gaat Apple’s mixed reality-headset heten? Volgens bronnen bij Bloomberg kiest Apple uiteindelijk voor de naam Reality Pro. De Pro-aanduiding moet duidelijk maken dat dit niet zomaar een mainstream product is waar de meeste gebruikers voor in de rij zullen staan. Apple zou namelijk eerst de duurdere versie willen aankondigen en uitbrengen en daar past een naam als Reality Pro beter bij. Naast Reality Pro is ook de naam Reality One vastgelegd.

#2 Mixed reality: ‘Wisselen tussen augmented en virtual reality’

Maar wat is mixed reality nou eigenlijk? Je hebt misschien al eens gehoord van augmented reality en virtual reality. Augmented reality is de echte realiteit waar digitale onderdelen aan toegevoegd zijn. Vaak worden daarbij camera’s gebruikt, die de omgeving vastleggen en daar digitale elementen aan toevoegen. Hierbij zie je dus nog gewoon de omgeving om je heen. Virtual reality is een compleet virtuele wereld. Denk daarbij aan een game waarin je (meestal met een afgesloten headset) meegezogen wordt in een compleet gecreëerde wereld. Mixed reality is dus een combinatie van deze twee werelden. Volgens bronnen kiest Apple hiervoor, omdat je zo de voordelen van beide methodes in één product kunt samenvoegen. Je zou met een Digital Crown-achtige knop kunnen wisselen tussen virtual en augmented reality, zo zegt een bron.

#3 Design: ‘Aluminium, glas en zachte kussens’

Qua ontwerp zou de headset bestaan uit enkele bekende elementen die we al in andere Apple-apparaten gezien hebben. Zo is al eens gespeculeerd over een bevestigingsmechanisme dat wel wat weg heeft van een Apple Watch-bandje. Verder zou Apple gekozen hebben voor aluminium, glas (mogelijk voor de ingebouwde displays) en zachte kussens. Die laatste zorgt ervoor dat de headset toch nog enigszins comfortabel op je hoofd kan zitten. Aan brildragers zou Apple ook gedacht hebben: er zouden lenzen op sterkte beschikbaar komen zodat ook zij de headset kunnen gebruiken.

Overigens is het nog maar de vraag of de headset net zo elegant wordt als we kennen van andere Apple-apparaten. De benodigde batterij zou namelijk via een kabel extern aan de headset verbonden moeten worden en dus niet ingebouwd zitten in het gehele systeem. Apple zou die keuze vanwege de warmte van de accu gemaakt hebben, maar wij moeten nog maar zien wat hiervan waar is. Een headset waarbij er altijd een kabel langs je gezicht loopt, is niet echt des Apple’s.

#4 Software: ‘xrOS wordt de naam van het besturingssysteem’

Net als alle andere Apple-apparaten, zou de headset draaien op een eigen besturingssysteem. Er is al gespeculeerd over diverse namen en er zijn in de code ook verwijzingen opgedoken naar beide varianten: realityOS en xrOS. Volgens Mark Gurman van Bloomberg draait de headset op xrOS en is realityOS slechts een naam die Apple jaren geleden intern gebruikt had. Hoe xrOS er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Maar dat er software-updates voor gaan komen, mag geen verrassing zijn. We verwachten in ieder geval wat overeenkomstige designelementen met de andere besturingssystemen, zoals iOS en macOS.

#5 Bediening: ‘Oog- en handtracking’

Je draagt Apple’s mixed reality-headset dus op je hoofd, maar in tegenstelling tot andere headsets heb je verder niets vast in je handen. Je zou hem namelijk bedienen dankzij oog- en handtracking. Door naar de interface te kijken kun je onderdelen selecteren en met een pinch-to-zoom beweging met je hand bevestig je je selectie. Dat klinkt allemaal behoorlijk futuristisch, maar dankzij alle sensoren en camera’s moet dit volgens de bron allemaal mogelijk zijn. Je houdt dus geen losse controllers met knoppen in je hand, al krijgt de headset zelf mogelijk wel wat extra fysieke knoppen zoals de eerder genoemde Digital Crown.

#6 Functies: ‘Widgets, games, films en series kijken, FaceTimen en meer’

Qua functies lijkt de headset zich vooral te richten op games, productiviteit en communicatie. Volgens een recent gerucht zijn dit enkele functies die mogelijk zijn:

Virtuele meetingen via FaceTime

Games spelen

Widgets in je gezichtsveld instellen en populaire apps gebruiken, zoals Safari, Mail, Berichten en Agenda

Films en series kijken, waarbij het lijkt alsof je op een gigantisch groot scherm kijkt

Extern Mac-scherm, waarbij het scherm van je Mac getoond wordt op de headset

#7 ‘Werkt zonder iPhone’

Belangrijk om op te merken, is dat de headset een opzichzelfstaand apparaat lijkt te worden. In tegenstelling tot de Apple Watch, heb je voor Apple’s headset vermoedelijk geen iPhone nodig. Hij zou volledig los van de iPhone gebruikt kunnen worden, al vragen wij ons wel af hoe het zit met de internetverbinding als je niet bij een bekend wifi-netwerk in de buurt bent. Mogelijk kun je dan toch de mobiele data van een iPhone gebruiken dankzij de hotspotfunctie. Of hij ook zelf met mobiele netwerken verbinding kan maken, is nog niet bekend.

#8 Prijs: ‘Gaat duizenden dollars kosten’

Dat de headset niet bedoeld lijkt voor het mainstream publiek, blijkt wel uit de prijs. Apple zou een prijs van zo’n $3.000,- in gedachte hebben, zo zeggen bronnen. Dat is aanzienlijk duurder dan virtual reality-headsets van andere bedrijven, zoals Meta en Sony. Maar bij Apple’s headset zou dan ook veel meer mogelijk zijn. De eerste versie van de headset zou dan ook vooral professionals aanspreken en minder voor de massa zijn. De prijs komt ongeveer overeen met een 16-inch MacBook Pro.

#9 Wanneer komt hij? ‘Aankondiging tijdens WWDC, release in het najaar’

De release van Apple’s mixed reality-headset laat nog wel even op zich wachten. Apple had oorspronkelijk het plan om de headset dit voorjaar als preview aan te kondigen, mogelijk tijdens een event in maart of april. Dat gaat echter niet meer gebeuren, maar op de aankondiging hoeven we gelukkig niet al te lang meer te wachten. Apple zou zijn zinnen nu gezet hebben op een aankondiging tijdens de WWDC 2023 in juni. Dat is wat ons betreft een logische timing. De WWDC draait vooral om ontwikkelaars en door hen tijdens dat event al kennis te laten maken met de mogelijkheden en tools die nodig zijn om voor de headset apps te ontwikkelen, is er genoeg content beschikbaar zodra de headset daadwerkelijk uit komt. De release zou namelijk pas veel later dit jaar plaatsvinden, waarschijnlijk ergens in het najaar.