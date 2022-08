Nieuwe functies in iPad 2022

De iPad 2022, ook wel de tiende generatie iPad, is het nieuwe instapmodel dat naar verwachting dit najaar uitgebracht wordt. Dat is op zich geen verrassing: Apple brengt ieder jaar (en meestal in het najaar) een nieuw model van de instap-iPad uit. Maar wat wel een verrassing genoemd mag worden, is dat dit model meer nieuwe functies krijgt dan alleen een snellere chip en een iets beter scherm. Er komen grote verbeteringen en nieuwe functies naar de iPad 2022, zo zeggen meerdere bronnen. De instap-iPad van 2022 gaat daarmee veel meer op de nieuwste iPad Air lijken. In dit artikel zetten we de verwachte vernieuwingen voor je op een rij. Hou er rekening mee dat alle informatie nog op basis van geruchten is en dat nog niets 100% zeker is.

#1 Eindelijk een nieuw design

De instap-iPad was nog het enige model met een ontwerp dat doet denken aan de allereerste iPad Air uit 2013. Dat betekent dat dit ontwerp nu alweer negen jaar oud is! Tijd voor iets nieuws dus en dat moet Apple ook gedacht hebben. Er zijn renders van het design van de nieuwe instap-iPad uitgelekt die laten zien dat ook dit model overstapt naar het design met de platte zijkanten. Daarmee lijkt een einde te komen aan het oude ontwerp en hebben dus alle iPads in de line-up nagenoeg hetzelfde ontwerp. Toch zijn er wel wat individuele verschillen onderling. Zo lijkt het erop dat de iPad 2022 een grotere camerabult krijgt dan de huidige iPad Air en zit er nog wel gewoon een thuisknop onder het scherm. Overigens zorgt het nieuwe design van de iPad 2022 ook voor iets anders nieuws.

Bekijk ook Gerucht: '2022 instap-iPad krijgt nieuw design met platte zijkanten, maar mét thuisknop' Het lijkt erop dat de nieuwe instap-iPad van 2022 een nieuw design krijgt. Apple zou kiezen voor een ontwerp met platte zijkanten, net als de andere modellen. Maar dat betekent niet dat we ook in dit model afscheid gaan nemen van de thuisnop.

#2 Ondersteuning voor Apple Pencil 2

Het lijkt erop dat deze instap-iPad ook ondersteuning krijgt voor de tweede generatie Apple Pencil. Alle iPads met platte zijkant werken namelijk met deze verbeterde versie, die je magnetisch aan de zijkant kan vastplakken. Daarmee kun je de Apple Pencil tegelijkertijd opladen, waardoor het niet meer nodig is om hem onderin de iPad te steken. De Apple Pencil 2 heeft diverse verbeteringen ten opzichte van de eerste generatie. Zo is de afwerking mat in plaats van glimmend, zit er een vlak stukje over de gehele lengte voor het opladen en om te voorkomen dat hij makkelijk wegrolt én kun je door twee keer met je vinger op de Apple Pencil te tikken wisselen tussen een potlood en een gum. Overigens zijn er nog geen bronnen geweest die stellen dat de nieuwe instap-iPad met de Apple Pencil 2 gaat werken, maar dat is gezien het nieuw design en de derde verbetering in dit artikel niet meer dan logisch.

Overigens denken we dat het Magic Keyboard voor iPad ook ondersteund zal worden, maar gezien de hoge prijs (bijna net zo duur als de verwachte prijs van de iPad zelf), zal dat voor de meeste gebruikers niet zo interessant zijn.

#3 Usb-c in plaats van Lightning

De instap-iPad zou dit jaar namelijk usb-c krijgen, in plaats van de bekende Lightning-aansluiting. Daarmee zou elk model iPad overgestapt zijn naar de meer universele aansluiting. Maar dat heeft zoals eerder gezegd ook gevolgen voor de Apple Pencil. De eerste generatie Apple Pencil moest je namelijk opladen via de Lightning-poort. Zonder die poort kun je dat model Apple Pencil niet meer direct via de iPad opladen, waardoor de keuze voor de tweede generatie Apple Pencil de meest logische optie lijkt.

Maar usb-c brengt nog meer met zich mee. Je kan daarmee ook makkelijker allerlei accessoires aansluiten, zoals een externe schijf of een fotocamera. Dat maakt de instap-iPad een stuk veelzijdiger, al vragen wij ons wel af of de doelgroep van dit model al die extra’s wel nodig heeft. Je leest meer over wat je kan met usb-c op een iPad in ons artikel.

Bekijk ook USB-C op de iPad: dit kun je aansluiten, dit werkt wel en niet Recente iPad Air- en iPad Pro-modellen hebben een USB-C-aansluiting in plaats van Lightning. Wat zijn de voordelen daarvan en wat kun je er zoal mee doen? We duiken in de toepassingen van USB-C op de iPad Pro 2018 en nieuwer.

#4 Groter display van 10,5-inch

Volgens diverse betrouwbare bronnen kiest Apple in de iPad 2022 voor een 10,5-inch display. Dat is 0,3-inch groter dan het huidige 10,2-inch scherm. Hoewel het verschil niet heel groot is, kan dit toch net wat meer ruimte geven voor je apps. Het 10,5-inch formaat komt overigens niet uit de lucht vallen: de iPad Air 2019 (en iPad Pro 2017) hadden ook al dit formaat. Apple zou dus heel goed het display van deze oudere modellen kunnen hergebruiken, iets wat Apple altijd al doet bij de instap-iPad. Over exacte specificaties van het scherm is nog niks bekend. We verwachten in ieder geval True Tone, maar of het display ook gelamineerd is en een anti-reflectiecoating heeft, is nog niet bekend.

Uit de gelekte renders bleek trouwens dat het scherm, in tegenstelling tot de huidige iPad Air, geen ronde hoeken heeft. Er zit dus, zoals eerder gezegd, nog gewoon een thuisknop onder het scherm. Het zou voor het eerst zijn dat Apple een rechthoekig en niet randloos display verwerkt in een design met platte zijkanten. Daarmee onderscheid dit model zich nog wel van de huidige iPad Air.

#5 Snellere A14-chip

Deze verbetering lijkt een no-brainer: Apple stopt er een snellere chip in. De afgelopen jaren kreeg de intap-iPad telkens een nieuwere generatie chip. Het huidige model heeft nog een A13-chip en hoewel die ook nog prima mee kan, is de A14-chip volgens Apple’s eerdere beweringen een stuk sneller dan de vorige generatie. Hij is gemaakt volgens een 5 nanometer-techniek en heeft ook een betere GPU. Dat moet merkbare verbeteringen opleveren bij het gebruik van intensieve apps en games en ook bij functies als multitasking. De A14-chip maakt het verschil tussen de instap-iPad en iPad Air een stuk kleiner, al heeft de iPad Air nog wel een stap voor dankzij de M1-chip en functies als Stage Manager.

De release van de iPad 2022 staat gepland voor dit najaar. Er zijn bronnen die zeggen het model nog in september uitkomt, maar volgens anderen gaat Apple de iPad 2022 in oktober onthullen. Dat lijkt wat ons betreft voor dit jaar ook logischer, aangezien iPadOS 16 vermoedelijk vertraagd is. Bovendien kan Apple het model tegelijkertijd onthullen met de iPad Pro 2022.

Bekijk ook Wanneer komt de instap-iPad van 2022? Hij komt dit jaar mogelijk iets later (en dit is waarom) De iPad 2022, oftewel de tiende generatie iPad, wordt vermoedelijk later dit jaar aangekondigd. Normaal gesproken is de release van de nieuwe instap iPad in september, maar dit jaar zou dat zomaar eens wat later kunnen zijn. Dit is waarom.