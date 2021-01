iPhone 13 krijgt LiDAR Scanner

Apple zou in alle toekomstige iPhone-modellen een LiDAR Scanner willen stoppen, in plaats van alleen de Pro en de Pro Max-modellen. Dat melden bronnen aan Digitimes. De LiDAR Scanner verscheen voor het eerst in de iPad Pro in maart 2020 en is sindsdien ook terug te vinden in de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max. De LiDAR Scanner is een kleine sensor die de afstand tussen omliggende objecten kan meten. De scanner wordt in de iPhone voornamelijk gebruikt om sneller diepte te kunnen fotograferen. Ook is het dankzij deze scanner mogelijk om iemands lengte te meten.



Als de geruchten kloppen zou Apple opnieuw een premium-functie op naar alle modellen. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Een goed voorbeeld hiervan is het OLED-display: aanvankelijk werden alleen de iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max uitgerust met een OLED-display, maar moest de gewone iPhone 11 het doen met een LCD-scherm. De huidige iPhone 12-modellen beschikken nu allemaal over een OLED-display.

De iPhone 13-serie zal waarschijnlijk weer gewoon in september verschijnen, zo blijkt uit eerdere geruchten. Er is deze keer geen sprake van een vertraging door COVID-19, zoals in 2020 het geval was.