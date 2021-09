Geen Datavrije Muziek meer

Datavrije Muziek was inbegrepen bij het abonnement van 10GB. Klanten die al een dergelijke bundel hebben kunnen het gewoon blijven gebruiken, maar voor nieuwe klanten vervalt de optie. Volgens T-Mobile was het voor maar weinig klanten bepalend bij de keuze van hun abonnement. Ook wordt het steeds moeilijker om onbeperkt dataverbruik voor dergelijke diensten aan te bieden, omdat er steeds meer inhoud bij komt, zoals video, podcasts en audioboeken. Datavrije Muziek kwam in 2016 beschikbaar bij T-Mobile. Het houdt in dat streamen van muziek niet ten koste gaat van je databundel. Het leidde tot klachten over netneutraliteit, omdat providers geen onderscheid mogen maken naar dataverbruik (‘zerorating’). T-Mobile kwam er echter mee weg, omdat alle streamingdiensten vrij zijn om zich aan te sluiten bij Datavrije Muziek. Na wat geharrewar leidde het er uiteindelijk toe dat zerorating uit de Nederlandse Telecommunicatiewet werd gehaald.



Nieuwe databundels bij T-Mobile

Interessanter is wellicht dat T-Mobile de Go-bundels gaat aanpassen. De databundels van 5GB en 10GB verdwijnen en maken plaats voor 8GB en 15GB. De prijs blijft vrijwel hetzelfde, al kunnen er wel kleine verschillen optreden.

Dit zijn de nieuwe 1-jarige bundels per 13 september 2021:

Databundel Belminuten/sms Prijs per maand 1GB 120 €14,50 8GB 120 €18,50 15GB 120 €21,50 Unlimited 5G Onbeperkt €36

Bij contracten van 24 maanden kun je iets goedkoper uit zijn. Bij het onbeperkte abonnement is 5G inbegrepen, bij andere bundels betaal je voor 5G twee euro per maand extra.

Alle opties voor een iPhone met T-Mobile-abonnement vind je in ons overzicht. Zoek je goedkopere bundels, dan zou je ook bij T-Mobile’s dochterbedrijven Simpel en Ben voor sim only terecht kunnen.

T-Mobile was onlangs in het nieuws omdat het bedrijf (inclusief Tele2) is verkocht aan nieuwe eigenaren. Het gaat van Deutsche Telekom en Tele2 over naar twee groei-investeerders, die er ambitieuze plannen mee hebben. Voor gewone klanten verandert er niets.