Apple zou plannen hebben om de Lightning-poort te schrappen, mogelijk al bij de iPhone 13? Waarom is nog even onduidelijk, maar het heeft wel consequenties als je iPhone niet meer goed reageert.

Een iPhone zonder Lightning-poort

Volgens geruchten die al een aantal jaren rondzingen is Apple van plan om de Lightning-poort ooit achterwege te laten in toekomstige iPhones. Dit jaar zou wel eens het moment kunnen zijn. de nieuwste geruchten komen van geruchtenlekkers Appleosophy en McGuire Wood (ook wel bekend onder de naam Jioriku). Engineers van Apple zouden druk bezig zijn om allerlei alternatieven te ontwikkelen voor handelingen waar je nu nog de Lightning-poort voor nodig hebt. Vooral het herstellen van je iPhone door het toestel aan een computer te hangen is dan niet meer mogelijk.



Analist Ming-Chi Kuo voorspelde al in december 2019 dat er een iPhone zonder Lighting-poorten aan komt, zo bleek uit informatie uit de toeleveringsketen. Productiepartners van Apple waren er al mee bezig. In 2020 is het niet gelukt, maar in 2021 zou het zover kunnen zijn.

Het opladen van je iPhone zonder Lightning-poort heeft Apple al opgelost: met draadloos opladen lukt dat prima en als je MagSafe gebruikt kan het ook nog eens iets sneller dan normaal.

Het toestel herstellen bij hardnekkige problemen wordt echter een probleem. Bezitters van een Apple Watch weten dat, want als de smartwatch niet meer reageert zit er niets anders op dan support in te schakelen. De Apple Watch beschikt wel over een vrijwel onzichtbare diagnostische poort, verstopt in de aansluiting van het bandje, maar die is niet toegankelijk voor gewone gebruikers. Bij de iPhone zou Apple ook zo’n poort kunnen maken, die alleen door supportmedewerkers te gebruiken is in geval van problemen.

Apple zou bezig zijn met de hardware- en softwareteams aan een oplossing. Daarbij wordt gedacht aan Internet Recovery. Aan de softwarekant zijn er meerdere methoden mogelijk.

Waar we de Lightning-poort voor gebruiken

Momenteel heeft de Lightning-poort meerdere functies. Het weghalen van de poort heeft daardoor meerdere consequenties. Momenteel kun je de poort gebruiken voor:

Opladen : Vooral nuttig vanwege snelladen. Nadeel is wel dat gebruikers al veel opladers, autohouders, docks en powerbanks hebben liggen die ontbruikbaar worden.

: Vooral nuttig vanwege snelladen. Nadeel is wel dat gebruikers al veel opladers, autohouders, docks en powerbanks hebben liggen die ontbruikbaar worden. Toestel herstellen : Door op de Mac aan te sluiten kun je je iPhone in DFU-mode plaatsen en jezelf uit de problemen helpen.

: Door op de Mac aan te sluiten kun je je iPhone in DFU-mode plaatsen en jezelf uit de problemen helpen. Muziek luisteren : Tot voor kort leverde Apple oordopjes met Lightning-aansluiting mee, die je bij een poortloze iPhone niet meer kunt gebruiken.

: Tot voor kort leverde Apple oordopjes met Lightning-aansluiting mee, die je bij een poortloze iPhone niet meer kunt gebruiken. USB-aansluiting : Voor het aansluiten van microfoons, muziekapparatuur, Ethernet-adatpers.

: Voor het aansluiten van microfoons, muziekapparatuur, Ethernet-adatpers. CarPlay: Hoewel er draadloze CarPlay in opkomst is, werken veel systemen nog met een kabel. Apple wil wel dat je de nieuwste iPhones koopt, maar mensen zullen niet happig zijn om dan ook maar een nieuwe auto erbij te kopen.

Waarom een iPhone zonder Lightning-poort?

Apple kan een aantal redenen hebben om de Lightning-poort weg te halen.

#1 iPhone dunner maken

Is het allemaal de moeite om een iPhone zonder poort te maken en welke redenen heeft Apple om er zoveel moeite in te steken? Eén van de redenen zou kunnen zijn dat de toestellen dunner kunnen worden. Dat brengt echter nieuwe problemen met zich mee. Bij de iPhone 6 werd al geklaagd dat het toestel zo gemakkelijk te buigen was en ondertussen hebben we iPhones gekregen die nog groter zijn. Ook in 2021 zullen mensen nog steeds per ongeluk op hun smartphone gaan zitten en je kunt al voorspellen hoe dat afloopt: een krom toestel, tenzij Apple een grote stalen plaat inbouwt. Maar dat maakt de iPhone weer onnodig zwaar.

#2 Grotere batterij

Apple zou de vrijgekomen ruimte kunnen gebruiken om de accu groter te maken, zodat het toestel langer meegaat. Dit zou een nuttige toevoeging zijn, zeker bij de iPhone 12 mini waarbij er minder ruimte is en de gebruiksduur daardoor beperkt is.

#3 Waterbestendiger

Een andere reden is dat een iPhone zonder Lightning-poort waterbestendiger kan worden. Een dringende noodzaak is er niet. De huidige iPhones overleven het als ze 30 minuten in 6 meter diep water liggen. Natuurlijk is het fijn als je iPhone het nog doet, als je ‘m na een week zoeken op de bodem van het zwembad vindt. Maar zo heel vaak komen dit soort situaties niet voor. De meeste iPhones belanden in ondiep water en zijn binnen een minuut alweer door de eigenaar gered. Apple zou zich beter kunnen focussen op een ander onderdeel van de iPhone: het nog breukbestendiger maken van het scherm. Met Ceramic Shield hebben ze daarin al nieuwe stappen genomen, maar het scherm kan nog steeds kapot vallen.

Bovendien heeft de iPhone nog steeds openingen, ook als de Lighting-poort verdwijnt. Er zijn speakergaatjes aanwezig en je moet je SIM-kaart ergens in steken. Helemaal overschakelen op eSIM zou op dit moment haalbaar kunnen zijn. Het brengt wat ongemak met zich mee, maar Apple is de enige fabrikant die het in de markt kan afdwingen.

#4 Terugkeer van Touch ID

Wat heb je liever: een Lightning-poort of de terugkeer van Touch ID onderin het scherm? Als we dan toch zouden moeten kiezen is Touch ID in de huidige tijd van mondkapjes iets wat eigenlijk best welkom is.

#5 Mooier uiterlijk

Een poort is lelijk en Apple wil alles zo gestroomlijnd mogelijk maken. Toch lijkt ons dit geen belangrijke reden om een complete poort weg te halen, als er geen andere belangrijke reden is.

#6 Meer flexibiliteit

De Lightning-poort moet altijd onderaan het toestel zitten. Daardoor zitten de engineers met beperkingen: er moet altijd rekening gehouden met die ene poort op de vaste plek. Apple zou de poort kunnen verplaatsen naar een andere locatie, maar erg logisch is dat niet. Het moet altijd een makkelijk bereikbare plek aan de buitenkant van de iPhone zijn. Door de poort weg te laten, heeft Apple meer flexibiliteit om interne onderdelen op handige plekken te plaatsen. Bovendien moet Apple nu twéé oplaadtechnieken inbouwen: bekabeld en draadloos.

#7 Minder fysieke onderdelen

Softwarebugs kan Apple op afstand oplossen, maar bij hardwareproblemen moet er een terugroepactie of reparatie plaatsvinden door het Apple-supportteam. Minder fysieke onderdelen betekent ook dat er minder kans is dat dingen kapot gaan. Bij de Lightning-poort komt het wel eens voor dat het opladen niet goed werkt omdat er stof of viezigheid in zit. Je kunt dat best zelf oplossen, maar sommige gebruikers hebben geen idee waarom het opladen niet werkt en hangen meteen aan de lijn bij Apple Support.