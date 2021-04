De iPhones met Face ID hebben al sinds het prille begin een inkeping bovenaan het scherm, de zogenaamde notch. Maar Apple zou in 2023 iPhones de notch willen verwijderen. Maar voor het zover is worden er eerst andere stappen genomen.

De weg naar het verdwijnen van de iPhone-notch

iPhones met Face ID hebben een inkeping bovenaan het scherm waar allerlei sensoren in verwerkt zitten. Een infrarood camera en belichter, rasterprojector omgevingslichtsensor en nog veel meer: alles samen noemt Apple ook wel de TrueDepth-camera. Het zorgt voor de Face ID-gezichtsherkenning en is inmiddels een uiterlijk kenmerk van de iPhone geworden. Je herkent een iPhone meteen aan de notch, die nu al ruim drie en een half jaar ongewijzigd gebleven is. Maar dat gaat veranderen. Apple zou op den duur af willen van de notch, zo beweren diverse bronnen. Uiteindelijk heeft de iPhone van 2023 geen notch meer, maar voordat het zover is moet Apple nog diverse stappen ondernemen.



2021: kleinere notch door nieuwe locatie oorspeaker

Dit jaar zou Apple voor het eerst een wijziging aan willen brengen in de notch. Er is al een foto van een kleinere notch in de iPhone 13 opgedoken en nu zijn er nog meer foto’s van frontpanelen verschenen waarop te zien is dat de notch aanzienlijk kleiner wordt. Twitter-gebruiker @Duanrui1205 deelt de nieuwste foto’s. Deze bron wist vaker vroegtijdig correcte informatie over nieuwe toestellen te delen.

De kleinere notch in de iPhone 13 komt vooral tot stand doordat Apple de oorspeaker een nieuwe plek lijkt te geven. Deze zit nu nog verwerkt in de notch zelf, maar zou hoger geplaatst worden zodat deze dicht tegen de behuizing aan komt. Er is daardoor ruimte om de sensoren dichter naar elkaar toe te schuiven, met als resultaat en kleinere notch.

De vraag is nog wel wat Apple met die extra ruimte links en rechts naast de kleinere notch gaat doen. Wat in ieder geval voor de hand ligt is dat het batterijpercentage terugkeert. Door de beperkte ruimte zie je die nu alleen als je het Bedieningspaneel opent. Ook andere statusicoontjes kan Apple weer terugbrengen naar de statusbalk, zoals bijvoorbeeld het richtingsslot.



Afbeelding via Cult of Mac

Het begint er nu erg sterk op te lijken dat de notch daadwerkelijk kleiner gaat worden dit jaar. Vorig jaar waren er al geruchten, maar deze keer zijn ze hardnekkiger dan ooit.

2022: punch-hole en geen notch meer

Voor de daaropvolgende jaren zijn de voorspellingen van analisten een stuk onzekerder. Eerder beweerde Apple-analist Ming-Chi Kuo nog dat de 2022 iPhone geen notch zou krijgen, maar wel met een punch-hole camera. Apple kan dit doen door de sensoren van Face ID achter het scherm te plaatsen, in plaats van in de inkeping bovenaan het scherm. Hiervoor zijn wel allerlei technische ontwikkelingen nodig, want vanaf de buitenkant moeten de sensoren onzichtbaar blijven.

Het is nog niet duidelijk of Apple op alle modellen de notch meteen gaat schrappen. Doordat er duurdere techniek nodig is, is het goed mogelijk dat Apple dit in 2022 eerst alleen in de duurste Pro-modellen toepast. Pas later zou het dan naar alle modellen kunnen komen.

2023: schermvullend zonder notch

Nu meldt diezelfde analist dat Apple pas in 2023 de iPhone-notch laat verdwijnen, door Face ID onder het display zelf te verwerken. Hij meldt daarbij niet of het cameragaatje ook verdwijnt, maar eerder beweerde de analist dat wel. In zijn meest recente verslag geeft hij geen details of de iPhone van 2023 zowel een vingerafdrukscanner als gezichtsscanner in het scherm krijgen.

Face ID achter het scherm vereist in ieder geval wel de nodige technische zaken, want de sensoren moeten door de pixels heen kijken om jouw gezicht nog goed te kunnen zien. Dat vereist vermoedelijk ook weer duurdere onderdelen, waardoor deze techniek vermoedelijk alleen op de duurste modellen beschikbaar komt.

Hoe zie jij de notch het liefst? Ben je stiekem wel een liefhebber van het ontwerp van de huidige notch of zie je het liefst een volledig schermvullend scherm?