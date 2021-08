Zoals ieder jaar houdt Apple naar verwachting ook dit jaar weer een event in september, met daar als belangrijkste aankondiging de iPhone 13-serie. In de nieuwste editie van zijn Power On-nieuwsbrief vat Mark Gurman van Bloomberg het aantal nieuwe producten van Apple samen. Veel nieuwe details weet hij daarin niet te geven, waardoor het meer een samenvatting is van wat er allemaal op komst is.



‘September event met iPhone 13 en Apple Watch’

Het september-event staat zoals ieder jaar in het teken van de iPhone en de Apple Watch. De iPhone 13-lijn bestaat uit vier modellen in dezelfde formaten als de iPhone 12. De belangrijkste verbeteringen vinden we in het scherm en de camera, aldus Gurman. Hij herhaalt daarbij de portretvideo’s in de iPhone 13 Pro en twee andere vernieuwingen, die vorige week al bekendgemaakt werden.

Het scherm krijgt een update met een kleinere notch en ondersteuning voor ProMotion, waardoor de verversingsgraad hoger ligt en scrollen en animaties soepeler zijn. Ondanks dat de iPhone geen enorme upgrade krijgt, kiest Apple wel voor de naam iPhone 13, aldus Gurman. De kleinere notch en het tweede jaar voor 5G zouden voor Apple reden genoeg zijn om voor iPhone 13 te kiezen.

‘Time to Run met Apple Watch Series 7’

Ook qua wearables heeft Apple meerdere producten op de planning. De Apple Watch Series 7 krijgt een klein redesign, waarbij het scherm platter is en nieuwe technologie krijgt. Ook krijgt Fitness+ een paar nieuwe functies, namelijk Time to Run en Audio Meditations. Je kan dan hardlopen en mediteren onder begeleiding van bekende mensen, net als in de huidige Time to Walk-functie.

De AirPods krijgen het grootste nieuwe ontwerp sinds jaren. Het standaardmodel lijkt meer op de AirPods Pro, met een meer in-ear achtig ontwerp en kortere stokjes. Het is echter nog altijd onduidelijk of de rubberen oordopjes nodig zijn en of het echt om in-ear AirPods gaat. Lees ook ons eerdere overzicht van AirPods 3-geruchten.

De nieuwe iPad mini 6 is een compleet nieuw model met een nieuw ontwerp en betere specs. Het is de grootste update voor de iPad mini ooit, zo zegt Gurman. Waarschijnlijk gaat de nieuwe iPad mini erg lijken op de iPad Air 2020, dus zonder thuisknop en met strakke randen en een Touch ID-sensor in de powerknop. Ook komt er nog een nieuwere iPad 2021, met betere chip. Het is echter onduidelijk wanneer Apple deze iPads gaat aankondigen.

‘Najaar eindigt met nieuwe MacBooks met M1X’

Het najaar eindigt voor Apple met de nieuwe MacBook Pro-modellen met M1X-chip. De nieuwe 14- en 16-inch MacBook Pro met Apple Silicon moeten volgens Gurman in de verkoop gaan zodra de huidige 16-inch MacBook Pro zijn tweede verjaardag viert. Dat model verscheen halverwege november 2019. Vermoedelijk gaat Apple hier dus een apart event voor houden, net als een jaar geleden voor het Apple Silicon-event in november.

Het is uit het verhaal van Mark Gurman niet helemaal duidelijk hoeveel events er daadwerkelijk gaan komen. Apple zou de aankondigingen kunnen opsplitsen in twee events: september met iPhone, Apple Watch, AirPods en iPads en november met nieuwe MacBooks. Een andere optie is dat Apple de iPads een apart event in oktober geeft, zoals in het verleden wel eens gedaan is. Lees ook onze round-up van Apple-producten voor 2021 voor een groter overzicht met wat er nog komen gaat.