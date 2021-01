Apple zou bezig zijn met het testen van Touch ID in het scherm. Dat gerucht hebben we al veel vaker gehoord, maar volgens Bloomberg zijn er nu concrete plannen. Dat maakt het gebruik van mondkapjes een stuk makkelijker.

Touch ID in het scherm

Wat iPhones betreft lijkt 2021 een S-jaar te worden. Het design van de toestellen blijft hoogstwaarschijnlijk hetzelfde, maar Apple stopt er wel weer wat nieuwe slimmigheidjes in. Eén ervan is mogelijk Touch ID onder het scherm. Apple zou het nog dit jaar willen invoeren in de iPhone 13, zodat je niet langer met Face ID en mondkapjes zit te stoeien. In plaats van het scannen van je gezicht leg je je vinger op het scherm. Het enige nadeel daarvan is dat het niet werkt als je dikke handschoenen aan hebt (maar dan werkt het intikken van je pincode ook niet).



Apple stapte in 2017 voor het eerst af van de vingerscanner met de komst van de iPhone X. Toch is Touch ID nooit definitief aan de kant gezet. Het is nog te vinden in de iPhone SE 2020 en in de meeste iPads. Bij de iPhones is Apple gaandeweg overgestapt naar Face ID, maar daarbij loop je als hedendaagse mondkapjesgebruiker tegen problemen aan. Stap je een winkel binnen om een pakketje op te halen, dan kun je het beste eerst je toestel ontgrendelen en daarna pas je mondkapje opzetten en naar binnen stappen. Met Touch ID zou dat een stuk makkelijker zijn. De iPad Air 2020 heeft er al eentje in de powerknop, maar bij de iPhone zou Apple van plan zijn om het onder het scherm in te bouwen.

Intern wordt het gezien als een kleine vernieuwing, zo meldt Bloomberg. De engineers van Apple zien dit jaar als een S-jaar, met kleine verbeteringen. In 2020 werd een nieuw design ingevoerd en kwam er 5G in alle nieuwe modellen. Voor veel mensen zal een vingerscanner onder het scherm echter een welkome toevoeging zijn.

Qualcomm heeft al vingersensoren gebouwd, die onder het scherm kunnen worden aangebracht. Eerder deze maand kondigden ze een nieuwe versie aan, die nog sneller werkt. Mogelijk gaat Apple daar gebruik van maken. Ming-Chi Kuo voorspelde al in 2019 dat we in de 2021 iPhones een combinatie van Face ID en Touch ID krijgen.

Verdere veranderingen in de iPhone 13-serie? Apple zou de Lightning-poort willen schrappen, zodat je voortaan alleen nog draadloos kan opladen. Je hebt dan de keuze uit een MagSafe Charger (€45) of een Qi-geschikte lader.

Bloomberg beweert ook dat Apple met een opvouwbare iPhone bezig is, die echter nog wel jarenlang verwijderd kan zijn.