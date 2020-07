Met de komst van Apple Silicon wordt het ook mogelijk om iPhone- en iPad-apps te gebruiken op de Mac. Maar hoe gaat dat dan? In dit artikel proberen we wat meer duidelijkheid te verschaffen!

iPhone- en iPad-apps installeren op de Mac

Met de komst van Apple Silicon (ARM-chips) gaat er nogal wat veranderen voor gebruikers en appontwikkelaars. Vooral de opmerking dat je straks iPhone- en iPad-apps op de Mac kunt gebruiken trok onze aandacht. Gelukkig heeft Apple hiervoor de sessie iPad and iPhone apps on Apple Silicon Macs voor WWDC 2020 gemaakt, die iedereen gratis kan bekijken. In deze sessie wordt het allemaal uitgelegd: van distributie via de Mac App Store tot de stappen die je als ontwikkelaar moet nemen om je app geschikt te maken. We zetten de belangrijkste aandachtspunten voor je op een rijtje!



Gemak dient de mens – ook als ontwikkelaar

Het beschikbaar stellen van iPhone-apps op de Mac is eigenlijk bedoeld voor gemakzuchtige ontwikkelaars die geen zin hebben om hun app aan te passen. Wie het netjes wil doen maakt gebruik van Catalyst en wie het écht grondig wil aanpakken bouwt een universele app, die straks op alle platformen werkt.



James Snee is bij Apple verantwoordelijk voor Developer Tools

Alle compatibele iPhone-apps zullen straks in de Mac App Store beschikbaar zijn. Je hoeft daar als ontwikkelaar dus niets voor te doen. Vanuit de Mac App Store kun je ze installeren op Macs die voorzien zijn van Apple’s ARM-chip, Apple Silicon.



Apple’s platforms en de frameworks die ze gebruiken

Apple zegt dat dit gebeurt op een ‘as-is’ basis: niet alles zal even goed werken en je moet tevreden zijn met wat je krijgt. Omdat iPhones en iPads al voorzien zijn van een ARM-processor zou het best aardig kunnen werken, maar het zal niet optimaal zijn. Zowel qua hardware als qua software zijn er verschillen. Er zitten heel wat sensoren in een iPhone (gyroscoop, versnellingsmeter, kompas) die op de Mac ontbreken of heel anders werken. Ook de interactie is anders: vingers in plaats van muis. iOS is gebouwd op basis van een multi-touch interactiemodel, terwijl macOS werkt met een indirecte cursor.

Er zijn nog veel meer verschillen. Zo kun je je app wel via ad-hoc distributie aanbieden, buiten de App Store om. Maar omdat TestFlight op de Mac niet bestaat, kun je je app niet op deze manier testen.

Wil je niet dat je iPhone-app in de Mac App Store komt te staan, dan kun je als ontwikkelaar het vinkje in App Store Connect uitzetten, zoals op de afbeelding hieronder te zien is. Je kunt eventueel je app ook distribueren via ad-hoc distributie, Enterprise (binnen een organisatie) of Development (binnen een ontwikkelteam).

Verder is het de bedoeling dat ontwikkelaars hun iPhone-apps gaan testen en eventueel aanpassingen gaan doen. Dat zal niet altijd gebeuren, omdat er nog nauwelijks Macs met ARM-processor beschikbaar zijn. De enige optie op dit moment is de Developer Transition Kit waarvoor je je als ontwikkelaar speciaal moet aanmelden.

Apple probeert je wel een beetje te helpen, als het om hardware-compatibiliteit gaat. Een iPhone beschikt over meerdere camera’s aan voor- en achterkant, maar omdat een Mac vaak maar over één FaceTime-camera beschikt, wordt de camera gekozen die het meest geschikt is. Dat kan ook een extern aangesloten webcam zijn.



Dit zijn functies die Apple voor je gaat regelen.

Functies zoals in-app aankopen en abonnementen zouden net zou moeten werken als op de iPhone en iPad. Ook worden vensters automatisch aangepast, zoals je op de Mac gewend bent. Bekijk je bijvoorbeeld een Apple Kaarten-achtige app en vergroot je het venster, dan zal de plattegrond in beeld ook een stuk groter worden. Daarnaast zijn er natuurlijk verschillen in het bestandssysteem: op de Mac heb je daarvoor veel meer mogelijkheden dan op iPhone en iPad.

Maar hoe goed werkt het?

Apple probeert wel met App Thinning te zorgen dat je alleen de noodzakelijke content moet downloaden en installeren. De content wordt geselecteerd op basis van wat het beste past op de Mac. Ongeschikte resources blijven achterwege en het zou uiteindelijk net zo moeten werken als elke iPad-app.

Hoe goed het gaat werken is dus nog even afwachten. Apple-medewerker Patrick Heynen belooft extra downloads voor je app, omdat ze straks ook in de Mac App Store te vinden zijn. Wij zijn voorlopig nog even sceptisch. Al je favoriete apps zullen niet zomaar te gebruiken zijn en ze zien er ook niet automatisch goed uit.

Meer weten? Bekijk de sessie zelf!