Philips heeft een heel scala aan producten in de Hue-lijn, maar die familie lijkt uitgebreid te worden met een hele nieuw soort product: een videodeurbel. Eerder meldde Hueblog al geruchten over deze mogelijke nieuwe videodeurbel van Philips Hue en nu hebben mensen deze ook al gespot in de Philips Hue-app.

Komst Philips Hue-deurbel verklapt door eigen app

Nieuwe producten lekken vaak uit via externe bronnen voordat ze officieel worden aangekondigd, maar dit keer is het Philips Hue zelf die het lek veroorzaakt. Signify, het moederbedrijf van Philips Hue, had eerder al camera’s in het Hue-assortiment en lijkt die productlijn nu uit te breiden met een videodeurbel.

Recent is het in de Philips Hue-app mogelijk geworden om nieuwe apparaten toe te voegen via QR-codes. Daarnaast ondersteunt de app ook apparaten zonder QR-code, wat resulteert in een lijst met beschikbare apparaten. In die lijst is nu de nieuwe videodeurbel ontdekt.

Specificaties van de Hue-deurbel

Deze videodeurbel zou via een bekabelde stroomverbinding werken en waarschijnlijk worden uitgerust met wifi en Bluetooth. Aangezien de andere Philips Hue-camera’s een resolutie van 1080p hebben, ligt het voor de hand dat deze nieuwe videodeurbel een vergelijkbare resolutie krijgt.

Naar verluidt gaat deze deurbel niet de integratie met HomeKit hebben. De overige camera’s van Philips Hue werken namelijk niet met HomeKit, dus het is de verwachting dat dit ook niet gaat gelden voor de nieuwe deurbelcamera. Dit betekent dat je altijd afhankelijk blijft van de Philips Hue-app en dat je het niet kan laten samenwerken met andere HomeKit-apparaten. Wil je nu wel een videodeurbel die werkt met HomeKit, dan hebben wij deze in dit overzicht de beste keuzes op een rijtje gezet.

Beschikbaarheid Philips Hue Secure videodeurbel

Nu de Philips Hue Secure videodeurbel in de Philips Hue-app is opgedoken, zou je verwachten dat een officiële aankondiging niet lang op zich laat wachten. Volgens geruchten op Hueblog is de planning echter om de videodeurbel pas in het najaar uit te brengen.

