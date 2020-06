HomeKit bevat diverse verbeteringen in iOS 14 en de overige software-updates dit najaar. We zetten alle verbeteringen voor HomeKit en de Woning-app in iOS 14 voor je op een rij.

HomeKit-functies in iOS 14: deze verbeteringen komen eraan

Staat je huis inmiddels vol met tientallen HomeKit-accessoires? Of ben je nog altijd van plan om ermee te beginnen? Wat je situatie ook is, voor iedereen heeft Apple een aantal HomeKit-verbeteringen in iOS 14 gepland. Apple maakt de bediening makkelijker, maar voegt ook nieuwe functies voor camera’s, de HomePod en de Apple TV toe.



#1 Camera-verbeteringen: gezichtsherkenning en activiteitszones

Verreweg de grootste vernieuwing in HomeKit vinden we bij camera’s die HomeKit Secure Video ondersteunen. Dergelijke camera’s (en ook deurbellen met camera) krijgen twee verbeteringen: gezichtsherkenning en activiteitszones. Met de gezichtsherkenning weet je niet alleen dat er iemand voor de deur staat, maar ook wie. Je kan ook een melding krijgen als er een onbekende in huis gesignaleerd wordt. De activiteitszones laten je gebieden in het blikveld van je camera instellen waarop hij extra moet focussen.

#2 Vernieuwde status in Woning-app

Bovenaan het Woning-tabblad in de Woning-app vind je nu al een kort overzicht van de status van je huis. je ziet bijvoorbeeld hoeveel lichten er aan zijn en wat de temperatuur in huis is. In iOS 13 en eerder omschrijft Apple dit als tekst, maar in iOS 14 ziet dit er een stuk overzichtelijker uit. Je ziet met ronde icoontjes meteen als een apparaat niet reageert en welke type apparaten ingeschakeld zijn. Ook zaken als temperatuur en luchtvochtigheid worden hier weergegeven.

Dit deel van het scherm is nu ook nog de enige plek waar sensoren gegroepeerd zijn. Sensoren die je zelf niet kan bedienen, zoals temperatuur- of bewegingssensoren, staan niet meer tussen je andere accessoires maar alleen in het statusoverzicht. Dat heeft wel als gevolg dat je deze ook niet meer in het Bedieningspaneel ziet.

#3 Nieuwe knoppen Bedieningspaneel,

De HomeKit-knoppen in het Bedieningspaneel in iOS 14 zijn namelijk ook helemaal vernieuwd. In plaats van dat alles achter een knop met het Woning-app icoontje verstopt zit, staan sommige accessoires en scènes ook los in het Bedieningspaneel voor een snellere bediening. Deze accessoires en scènes wisselen op basis van je gebruik en locatie. Wil je al je favoriete apparaten zien, dan tik je op het icoontje van de Woning-app.

Bekijk ook HomeKit krijgt nieuwe knoppen in Bedieningspaneel in iOS 14 De bediening van HomeKit via het Bedieningspaneel gaat in iOS 14 anders werken. Er zijn meer knoppen mogelijk en accessoires worden nu los in het Bedieningspaneel getoond. Ook zijn er slimme suggesties voor scènes.

#4 Adaptive Lighting

Adaptive Lighting is een nieuwe functie voor geschikte HomeKit-lampen. Zie het als een soort Night Shift voor je verlichting: overdag is het licht een stuk witter en feller dan ‘s avonds. Dit gaat geheel automatisch, gebaseerd op het moment van de dag. De lampen veranderen langzaamaan van kleur.

#5 Voorgestelde automatiseringen bij nieuwe accessoires

Bij het instellen van nieuwe accessoires, bijvoorbeeld met NFC of door een QR-code te scannen, krijgen meteen suggesties voor nieuwe passende automatiseringen. Voeg je een nieuwe lamp toe, dan kun je meteen een automatisering maken dat deze automatisch uit gaat als je van huis weg gaat of juist aan gaat als je thuiskomt. Overigens heeft het toevoegen van accessoires ook een nieuw compacter ontwerp gekregen als je dat direct via de Woning-app doet.

#6 Deurbel aankondiging via HomePod

Heb je zowel een slimme deurbel als een HomePod in huis staan? Vanaf iOS 14 geeft de HomePod een signaal als de deurbel gaat. Dit komt vooral van pas als je op de bovenste verdieping bent en de deurbel niet kunt horen én de melding op je iPhone of Apple Watch mist. Als je in dat geval ook een HomePod in de buurt hebt, weet je toch dat er aangebeld wordt.

#7 Meer HomeKit op Apple TV

Deze verbetering hoort stiekem niet bij iOS 14, maar we wilden hem je niet onthouden. In tvOS 14 is HomeKit veel meer aanwezig op de Apple TV. In het Bedieningspaneel kijk je rechtstreeks naar je streams van je HomeKit-camera’s. In dit menu kan je ook direct een aantal handige scènes activeren, zodat je lampen meteen op de filmstand staan.

#8 Samenwerking tussen Apple, Google en meer

Apple maakte afgelopen najaar bekend dat ze met andere bedrijven werken aan een open smart home standaard. Apple werkt hiervoor samen met Google, Amazon, Zigbee, Signify en nog veel meer bekende partijen. Wat de resultaten zijn van deze samenwerken weten we nog niet precies, maar mogelijk zien we hier in het najaar alsnog het resultaat van.

Meer over iOS 14