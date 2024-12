De slimme IKEA-lampen (TRÅDFRI) hebben nu een functie genaamd adaptieve verlichting, ook wel adaptive lighting genoemd. De functie is toegevoegd in de IKEA Home Smart-app en werkt (nog) niet via HomeKit of de Woning-app.

Jaren geleden introduceerde Apple de Adaptive Lighting-functie in HomeKit. Daarmee verandert de kleurtemperatuur van een lamp automatisch gedurende de dag. Bij het opstaan en naar bed gaan kleuren de lampen wat geler en donkerder, terwijl ze overdag juist veel witter zijn. Dit wordt ondersteund op veel soorten lampen van diverse merken, waaronder die van Philips Hue. Adaptieve verlichting is ook al jaren een veelgevraagde functie voor de IKEA Home Smart-lampen, beter bekend als TRÅDFRI. Vanaf vandaag ondersteunen de IKEA Home Smart-lampen adaptieve verlichting, maar het gaat hier wel om een eigen implementatie.

Slimme IKEA lampen met Adaptive Lighting

De nieuwe functie is toegevoegd met appversie 1.41.0, die nu beschikbaar is in de App Store. Nadat je de update gedownload hebt, kun je de functie per slimme lamp inschakelen. Je vindt de optie voor adaptieve verlichting onder de kleurenkiezer voor de lamp. Er is standaard een schema actief, waarop de kleur van de lamp zich automatisch aanpast. Je kunt dit schema zelf wijzigen, waarbij je precies per tijdstip kan kiezen wat de kleur van de lamp moet zijn.

Het lijkt er niet op dat de adaptieve verlichting zich automatisch aanpast aan zonsopkomst en zonsondergang op basis van je locatie of moment in het jaar. Alleen de vaste tijdstippen bepalen de van tevoren ingestelde kleurtemperatuur.

De adaptieve verlichting-functie in de IKEA Home Smart-app staat dus los van de gelijknamige functie in de Woning-app. In de Woning-app wordt de op dat moment ingestelde kleur gewoon als gekozen kleur getoond en verandert het daar mee op basis van het schema dat je in de IKEA Home Smart-app hebt ingesteld. Het is nog niet duidelijk of IKEA plannen heeft om de HomeKit-versie van adaptive lighting te gaan ondersteunen.

Hou er rekening mee dat je wel de nieuwere DIRIGERA-hub nodig hebt. De adaptieve verlichting is niet beschikbaar als je nog de oudere TRÅDFRI-hub gebruikt.