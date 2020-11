Sonos stapt voor het eerst in betaaldiensten. Sonos Radio HD biedt muziek in een hogere kwaliteit en gaat vanaf begin 2021 in Nederland van start. Daarnaast is er nu een speciaal radiostation voor Nederland, waar je gratis naar kunt luisteren.

Sonos heeft vandaag heel wat aan te kondigen, maar nieuwe speakers zitten er niet bij. Dit is er nieuw:

Sonos Radio HD is een betaalde radiodienst met muziek in HD-kwaliteit.

Sonos Radio à Gogo is een regionaal radiostation voor Nederland, gratis te luisteren.

Sonos Upgrade-programma om je systeem met korting uit te breiden.

De Sonos Arc ondersteunt nu multi-channel LPCM voor beter geluid tijdens het gamen.

Daarnaast zijn er nog extra zenders toegevoegd en komt er een kerstspecial van Dolly Parton aan. Ook voor België is er goed nieuws, want zij kunnen vanaf vandaag naar Sonos Radio luisteren.



Sonos Radio HD: reclamevrij in hoge kwaliteit

Met Sonos Radio HD brengt de speakerfabrikant voor het eerst een betaalde dienst uit. Je kunt alle originele nummers reclamevrij luisteren in high definition: losless en cd-kwaliteit audio. Volgens Sonos biedt het de hoogste kwaliteit van alle radiostreamingdiensten.

Vanaf 12 november is Sonos Radio HD te luisteren in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Je betaalt respectievelijk $7,99 of £7,99 per maand. Begin volgend jaar komt Sonos Radio HD ook naar Nederland. Sonos Radio HD bestaat uit een uitgebreide catalogus van exclusieve en originele content. Speciaal voor de country-minnende Amerikanen is er een exclusieve zender van Dolly Parton toegevoegd, genaamd Songteller Radio.

Sonos Radio HD biedt ook de mogelijkheid om nummers over te slaan of te herhalen. Je kunt nooit aan het einde komen van de radio-programmering, ook niet als je heel vaak nummers skipt, omdat de line-up steeds wordt aangevuld.

Sonos Radio ging in april 2020 van start en nu komt er dus een betaalde versie bij. Maar liefst 50% van alle luistertijd op het Sonos-platform betreft radio en het aantal luisteraars van Sonos Radio is sinds de introductie steeds gegroeid. Bij Sonos Radio HD vind je exclusieve genrestations, meer meer diepgaande content van en over artiesten en geluiden om bij te ontspannen en in slaap te vallen.

Alle originele Sonos Radio-stations worden op Sonos Radio HD gestreamd in HD. Dit is lossless audio van cd-kwaliteit (16-bits/44,1 kHz FLAC).

Radio à Gogo: een Sonos-radiostation voor Nederland

Sonos kondigt ook zes nieuwe, regionale radiostations aan, waaronder eentje voor Nederland. Radio à Gogo is een station met de beste Engelstalige popmuziek uit Nederland. De bekende radio-dj en muziekkenner Sander de Heer zorgt voor de samenstelling van dit nieuwe radiostation en doet dat handmatig. Hij heeft zijn eigen muziekcollectie afgestoft en is op zoek gegaan naar onbekende albumtracks van favoriete artiesten. Je hoort goede muziek van eigen bodem van de jaren zestig tot nu. Radio à Gogo is een mix van pop, soul, rock ‘n roll, jazz, alternative en meer. Op het station hoor je artiesten die de muziekwereld verander(d)en en een belangrijke inspiratiebron voor de volgende generatie zijn.

Waarom Radio à Gogo? We vroegen het na bij Sonos:

À Gogo is een term uit de muziek, het betekent ‘zonder onderbreking’, ‘continu’. En dat is precies wat Sonos Radio (en Radio à Gogo ook) is. Continu muziek, zonder onderbrekingen. In dit geval als een radiostation, maar dan zonder het gepraat van de dj tussendoor.

Alleen Engelstalige nummers komen aan bod, zodat ook luisteraars van buiten Nederland het kunnen verstaan. De andere vijf lokale stations zijn: ‘British Beats and Bars’ en ‘UK Session Sounds’ in het Verenigd Koninkrijk, ‘French Connection’ voor Frankrijk en in Duitsland ‘German Zeitgeist’ en ‘Hip-Hop Stammtisch’.

Tijdens de feestdagen zijn er twee nieuwe radiostations en een speciale show van Dolly Parton, genaamd Holly Dolly Special. Dolly’s special is in november en december te horen op Holidaze. Holidaze is een van twee nieuwe stations met de beste kersthits. Het andere station, Holiday Concerto, brengt instrumentale versies van kerstklassiekers. Ook zijn er nieuwe genrestations op Sonos Radio om de jaren negentig en het eerste decennium van deze eeuw mee te herontdekken: 90s Mixtape en 00s On Shuffle.

Voor de Belgen is er goed nieuws: de originele content van Sonos Radio is nu ook beschikbaar in België. Tevens zijn Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland toegevoegd als landen waar Sonos Radio te beluisteren is. Dat brengt het totaal op 16 landen.

Sonos Upgrade-programma

Sonos start vanaf vandaag met een Upgradeprogramma. Dit houdt in dat bestaande Sonos-gebruikers hun systeem met korting kunnen upgraden of uitbreiden. Daarbij krijg je 15% tot 30% korting. De oude producten blijven gewoon werken. Dit is een vernieuwde versie van het al eerder aangekondigde upgradeprogramma, waarbij de producten onbruikbaar werden. Dat is nu niet meer het geval. Meer informatie vind je hier.

In aanmerking komen de volgende producten (steeds één korting per product):

15% korting per Sonos-product van dit type: Connect:AMP (Gen 2), Connect (Gen 2), Play:1, Play:3, Play:5 (Gen 2), Playbar en Playbase.

30% korting per Sonos-product van dit type: Connect:AMP (Gen 1), Connect (Gen 1), en Play:5 (Gen 1).

30% korting op Boost, als je een Bridge hebt.

Sonos Arc ondersteunt nu multi-channel LPCM

De Sonos Arc levert nu nog beter geluid tijdens het gamen. Er komt vandaag een software-update uit, die ondersteuning voor multi-channel LPCM toevoegt. Dit zorgt voor een meer meeslepende geluidservaring bij het gamen, het kijken of luisteren van Blu-ray discs en dergelijke. Het geldt voor bestaande en toekomstige Arc-apparaten.