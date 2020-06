De bediening van HomeKit via het Bedieningspaneel gaat in iOS 14 anders werken. Er zijn meer knoppen mogelijk en accessoires worden nu los in het Bedieningspaneel getoond. Ook zijn er slimme suggesties voor scènes.

Als je je HomeKit-accessoires wil bedienen zonder Siri te gebruiken, dan zijn de knoppen in het Bedieningspaneel een handige snelle optie. In iOS 13 en eerder vind je één knop om naar negen favoriete accessoires te gaan en je acht favoriete scènes. In iOS 14 gooit Apple dit helemaal op de schop. Er is een knop om naar ál je favorieten te gaan, maar accessoires staan ook los in het Bedieningspaneel voor extra snelle bediening.



HomeKit in het Bedieningspaneel in iOS 14

De HomeKit-knop in het Bedieningspaneel wordt nu los gezien van alle andere knoppen die je aan het Bedieningspaneel kan toevoegen. In de instellingen van je iPhone vind je nu een schakelaar Toon woningregelaars. Je schakelt daarmee de complete HomeKit-bediening in of uit.



iOS 13 vs iOS 14

Zoals je ziet is er een groot verschil in hoe het scherm eruit ziet. In iOS 14 opent een soort mini-versie van het beginscherm van de Woning-app geopend, zodat je in één keer al je favoriete apparaten en scènes ziet. In iOS 13 zie je alleen een beperkt aantal favorieten (maximaal negen), waardoor het bedienen van je apparaten een stuk makkelijker geworden is. Je kan hier zelfs bladeren tussen je kamers en met een tik op het icoontje van de Woning-app rechtsboven open je de volledige app.

Maar in iOS 14 zie je ook in één oogopslag in het Bedieningspaneel de accessoires en scènes die op dat moment belangrijk zijn. Je iPhone kijkt daarbij naar het moment van de dag en welke apparaten en scènes je dan normaal gesproken bedient. Deze veelgebruikte accessoires en scènes verschijnen dan direct in het Bedieningspaneel, voor extra snelle bediening. Je ziet dan bijvoorbeeld meteen je deurslot zodra je van huis gaat of je favoriete scène met verlichting zodra je thuiskomt. Je iPhone kijkt ook naar je locatie, dus als je niet thuis bent, vullen de knoppen voor losse accessoire niet je hele Bedieningspaneel.

De nieuwe mogelijkheden van HomeKit in het Bedieningspaneel maken deel uit van iOS 14. In iOS 14 krijgen ook HomeKit-camera’s nieuwe functies, zoals gezichtsherkenning. In ons eerdere artikel lees je er meer over.

