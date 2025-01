De aankondiging van de Samsung-app vond plaats op de elektronicabeurs CES 2023 in Las Vegas. Deze maandag ging de 2025-editie van dezelfde beurs van start, maar van een officiële aankondiging is nog geen sprake. Wellicht volgt dit op een later moment. De website Hueblog heeft echter vernomen dat in het voorjaar van 2025 een Hue Sync TV-app beschikbaar komt voor LG-televisies. De enige vereiste is dat er minimaal webOS 24 op draait. Je hoeft dus geen fonkelnieuwe tv te kopen, maar kunt er ook gebruik van maken als je een eerder model uit 2022 t/m 2024 hebt. Je hebt dan niet de relatief dure Sync Box van Hue nodig.

Philips Hue Sync TV-app voor LG-tv’s

Het mooie is dat de Hue Sync TV-app niet alleen werkt met externe HDMI-apparaten maar ook met de geïntegreerde apps en tv-tuners van LG zelf. Daarmee heeft de app een voorsprong op de los verkrijgbare Philips Hue Play HDMI Sync Box. Zodra je de app op de achtergrond start ,worden de lichten in de Hue Entertainment-ruimte automatisch gesynchroniseerd.

Het is nog niet bekend wat je gaat betalen voor de Hue Sync TV-app voor LG-televisies. De eerder verschenen Samsung-versie is er in twee varianten: een eenmalige aankoop van €130 voor een specifieke tv, of een maandelijks abonnement van €2,99 per maand dat je kunt meenemen naar een volgende televisie. Ben je gewend om over een tijdje van tv te wisselen, dan kan het maandabonnement de beste optie zijn. Daarna kun je besluiten of je een eenmalig bedrag uitgeeft voor een tv waar je wat langer mee doet. Als je van plan bent om je televisie minimaal 3,5 jaar te gebruiken, dan is het eenmalige bedrag gunstiger. Maar je bent daarmee uiteraard wel minder flexibel. Als je merkt dat je de meekleur-functies toch niet gebruikt, kun je bij een maandabonnement op elk moment opzeggen.