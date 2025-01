De Philips Hue-app krijgt later dit jaar een nieuwe generatieve AI-assistent. Je kunt met tekst of spraak aangeven wat voor sfeer je wil, waarna de app automatisch de lampen voor je aanpast.

Spraakbediening voor je slimme lampen is anno 2025 de normaalste zaak van de wereld, maar de commando’s die je dan vaak gebruikt beperken zich meestal tot het in- en uitschakelen of het aanpassen van de helderheid. Met een nieuwe generatieve AI-assistent wil Philips Hue dit flink uitbreiden. De nieuwe Philips Hue AI-assistent maakt het mogelijk om commando’s voor specifieke gepersonaliseerde lichtscènes te geven.

Philips Hue met AI-assistent

Het is nu al mogelijk om met voorgeprogrammeerde lichtscènes een bepaalde sfeer neer te zetten via de Hue-app, maar de AI-assistent maakt ze een stuk persoonlijker. Op basis van stemming, gelegenheid of stijl kun je zowel via spraak als tekst aangeven hoe je lampen moeten kleuren. Je kunt zo bijvoorbeeld een lichtscène van een zwoele zomeravond uit een tropisch gebied nabootsen, zonder dat je zelf een scène moet kiezen uit de Hue-scènegalerij.

Het is nog niet bekend welke talen precies ondersteund worden. Signify, het moederbedrijf van Philips Hue, heeft alleen gezegd dat de AI-assistent ergens in 2025 beschikbaar komt. Er komt ook een functie bij waarmee je feedback kan geven, zodat de assistent in de loop der tijd steeds beter wordt.

Andere vernieuwingen bij Philips Hue

In het persbericht kondigt Signify ook andere vernieuwingen aan. De al eerder opgedoken Philips Hue Sync TV-app voor LG-tv’s komt vanaf nu beschikbaar en kost eenmalig €129,99. De Philips Hue Secure-camera’s krijgen ook wat nieuwe functies. De camera’s herkennen het alarmgeluid van een rookmelder, zodat je daar meldingen van krijgt. Dat werkt op een vergelijkbare manier als de rookmelderdetectie van de HomePod. Ook krijgt de iOS-app widgets om snel livebeelden van de camera’s te bekijken. In het persbericht wordt ook gesproken over stembediening, al is onduidelijk wat dit precies in houdt. Over ondersteuning voor HomeKit wordt nog steeds niet gesproken. Wel werken de camera’s met Amazon Alexa en de Google Nest Hub. Tot slot komt er een nieuwe 3 meter lange usb-c-stroomkabel, zodat je de camera’s op meer plekken kwijt kunt.