Onlangs beweerde een betrouwbare bron dat Apple de Apple Silicon MacBooks in de tweede helft van 2021 een nieuw design geeft. Er wordt al maandenlang gesproken over een nieuwe 14-inch MacBook Pro, die op den duur het 13-inch model zou vervangen. Het was de verwachting dat Apple dit nieuwe design zou bewaren voor een nieuwe Apple Silicon MacBook, maar de geruchtenlekker @L0vetodream suggereert in een beknopte tweet dat het nieuwe design niet alleen voor Apple Silicon-versies is.



’Nieuwe Intel MacBooks met nieuw design in 2021’

Hoewel het Twitter-account, dat de afgelopen maanden vroegtijdig veel details van Apple’s najaarsplannen wist te onthullen, niet letterlijk spreekt over Intel versies, zegt hij dat de nieuw ontworpen MacBooks ‘niet alleen voor Apple Silicon’ zijn. Dat zou goed nieuws zijn voor iedereen die om wat voor reden dan ook afhankelijk is van apps en programma’s die op Intel-versies beter werken en graag een nieuw ontwerp willen.

We wisten al dat Apple voorlopig nog niet klaar is met Intel Macs. Bij de aankondiging van Apple Silicon tijdens de WWDC liet Apple weten dat de transitie naar die eigen Apple Silicon-versies twee jaar zou duren en dat er nog Intel Macs aan zaten te komen. Sindsdien hebben we alleen een nieuwe 27-inch iMac met Intel-chip gezien, afgelopen augustus. Maar het is niet ondenkbaar dat Apple komend jaar nog een aantal (al dan niet gespecialiseerde) Macs met Intel-chip uit gaat brengen. Denk bijvoorbeeld aan een high-end 16-inch MacBook Pro. Momenteel kun je op een M1 MacBook geen eGPU aansluiten, wat voor sommige professionals wel nodig is. Ook missen de M1 Macs ondersteuning voor meerdere schermen, al is dat via een trucje wel mogelijk.

We verwachten dat Apple in 2021 in ieder geval een aantal nieuwe Macs uit gaat brengen en dat dat een combinatie is van nieuwe Apple Silicon-versies én Intel-varianten. Pas in 2022 zal Apple uitsluitend Macs maken waar alleen een eigen chip in zit.