De MacBook Pro krijgt over een aantal jaar een scherm zonder kenmerkende notch. De inkeping bovenaan het scherm gaat verdwijnen en krijgt daar vermoedelijk een klein cameragaatje voor in de plaats.

Sinds 2021 heeft de MacBook Pro een inkeping bovenaan het scherm, ook wel de notch genoemd. We kennen dit al langer van de iPhone, waar sensoren voor Face ID en de frontcamera in verwerkt zijn. Op de MacBook Pro (en later ook de MacBook Air) zit hier de camera en lichtsensor in verstopt. Onderzoeksbureau Omdia verwacht dat Apple op de MacBook Pro op den duur afscheid gaat nemen van de notch.

‘MacBook Pro zonder notch in 2026’

De notch in de MacBook Pro gaat volgens Omdia in 2026 verdwijnen. Dat is ook het jaar dat Apple vermoedelijk overstapt naar OLED voor de MacBook Pro. Ook verwachten we dat Apple de MacBook Pro in 2026 een nieuw design geeft, dus er staat dan veel te gebeuren. Dat er dan een MacBook Pro zonder notch komt, betekent niet dat er helemaal niks meer bovenaan het scherm komt. Omdia verwacht namelijk dat Apple kiest voor een cameragaatje. Dat betekent dat de relatief brede zwarte balk bovenaan het scherm plaats gaat maken voor een klein rond gaatje.

Bekijk ook Gerucht: ‘MacBook Pro krijgt in 2026 nieuw design met OLED-scherm’ De MacBook Pro krijgt volgens geruchten in 2026 een grotere update met een nieuw design en een vernieuwd OLED-display. Geruchten over een OLED-scherm gaan al veel langer.

Dat heeft meerdere voordelen. Allereerst ziet een klein rond gaatje er wat mooier uit dan zo’n bredere zwarte balk. Ten tweede kan het nu wel eens gebeuren dat de notch in de weg zit, doordat onderdelen van de menubalk moeten verspringen. Een kleiner cameragaatje geeft dus niet alleen meer ruimte voor appinstellingen in de menubalk, maar ook voor eigen icoontjes van menubalkapps.

In 2026 krijgt de MacBook Pro dus ook een OLED-scherm, waarbij de hoeken van het scherm rond zijn zoals nu ook het geval is. Volgens het onderzoeksbureau kiest Apple voor een zelfde soort hybride OLED-scherm als in de iPad Pro.

Geen aanwijzingen naar Dynamic Island

Het lijkt er niet op dat de MacBook Pro, net als de iPhone, een Dynamic Island krijgt. De pilvormige uitsnede aan de bovenkant van het iPhone scherm verbergt niet alleen de frontcamera, maar ook de sensoren voor Face ID. Aangezien de MacBook Pro geen Face ID heeft (en vermoedelijk ook niet krijgt), lijkt het erop dat een uitsnede als een Dynamic Island niet zijn weg vindt naar de MacBook Pro. Apple kiest vermoedelijk voor meer schermruimte, in plaats van een interactief onderdeel zoals het Dynamic Island.