Snel SD-kaartslot in MacBook Pro

Het is al meermaals gezegd dat de nieuwe MacBook Pro M1X voorzien zal zijn van een SD-kaartslot voor geheugenkaartjes. Dit is voor het eerst sinds 2015, toen Apple het SD-kaartslot schrapte in een poging om steeds dunnere laptops te maken. Nu de zijkanten wat platter worden is er weer ruimte voor extra aansluitingen en Apple lijkt daarvan te willen profiteren. Geruchtenlekker Luke Miani van AppleTrack beweert dat het SD-kaartslot ondersteuning krijgt voor het supersnelle UHS-II. Hiermee zijn snelheden mogelijk tot 312 Mbps, terwijl bij een traditioneel SD-kaartslot snelheden van 100 Mbps gebruikelijk zijn. Het is terugwaarts compatibel, dus je kunt ook UHS-I kaarten gebruiken. Dergelijke geheugenkaartjes zijn al jarenlang verkrijgbaar, onder andere van SanDisk.



Voor fotografen en videomakers zal de toevoeging van UHS-II een groot pluspunt zijn, zodat ze snel bestanden kunnen overzetten. Eerder beweerde Miani ook dat de Touch ID-knop verlicht wordt , dankzij meerdere ledlampjes.

’32GB RAM in de MacBook Pro’

Miani beweert in zijn video ook dat de nieuwe MacBook Pro 2021 met maximaal 32GB RAM uitgerust kan worden. Dit is in tegenspraak met eerdere beweringen van Bloomberg dat je tot 64GB RAM kunt configureren. De huidige Macs met M1-chip zijn beperkt tot 16GB RAM, maar in de praktijk is al gebleken dat je bij Apple Silicon met relatief weinig werkgeheugen toe kan, ook voor de wat zwaardere toepassingen. Voor de grotere 16-inch MacBook Pro zal Apple dit wel iets moeten opvoeren en voor de Mac Pro komt er wellicht nog een aparte oplossing.

De volledige video van Miani is hieronder te zien.