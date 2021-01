De terugkeer van MagSafe

Al voordat de MagSafe Charger voor iPhone werd aangekondigd, waren er geruchten over een terugkeer. Zo werd er in 2019 een patent aan Apple toegewezen, waarin een slim oplaadsysteem met magnetische connector wordt beschreven. Het werkt niet alleen voor laptops, maar ook voor iPhones en iPads.

De voordelen van MagSafe zijn duidelijk: het voorkomt dat je laptop van de tafel valt als iemand over de kabel struikelt. Het is een van de beste uitvindingen van Apple ooit. In 2016 stopte Apple er abrupt mee, maar er gloort nu toch weer hoop aan de horizon. Volgens geruchten komt MagSafe terug, als een langgerekte pilvormige aansluiting op de MacBook Pro’s van 2021.



Het ontstaan van MagSafe in 2006

In januari 2006 bedankte Steve Jobs het publiek na afloop van zijn presentatie op de MacWorld-conferentie. Voordat hij het podium verliet, zei hij echter: “But there is one more thing”. Het publiek begon al te klappen en te juichen, zonder te weten wat er volgde. Het was de aankondiging van de eerste MacBook Pro:

Today, we are introducing a new notebook computer that we are calling the MacBook Pro. It’s a new name because we’re kinda done with POWER and because we want Mac in the name of our products. So this is the new MacBook Pro.

Maar het was ook de aankondiging van MagSafe:

Another really cool feature, we call this new feature MagSafe. Now, how many of you have ever had your notebook go flying off its work surface when somebody caught your power adapter cord in their foot, right? Whether it’s your pet or your kid or your roommate… well this is gonna end that. Because the MagSafe connector is a new power adapter that we’ve got with a new connector that’s magnetically held in, and if when the cord gets yanked it just pulls right off. It works beautifully. And this is gonna save us all a lot of hassle, you with getting your notebooks fixed, us with having to fix them, it’s gonna save us all a lot of work because it just yanks right out, nothing gets damaged and uh… patent pending, the new MagSafe adapter.

Apple kreeg er later patent op. Er waren al magnetische stroomkabels voor frituurpannen, maar Apple’s oplossing was eleganter. Het bespaarde heel wat schade aan MacBooks, omdat de stroomkabel voortaan automatisch los schoot als er een klein rukje aan werd gegeven.

MagSafe 2 in 2012

Zes jaar later werd MagSafe 2 aangekondigd tijdens WWDC 2012. De connector werd dunner en tegelijk breder. Het bleek van korte duur, want in 2015 verscheen de 12-inch MacBook met slechts één USB-C-poort voor alles. Je kon ermee opladen en data uitwisselen. Een jaar later bleek de MacBook Pro 2016 ook de MagSafe-aansluiting te hebben geschrapt. In plaats daarvan had je vier USB-C-poorten.

Het voordeel van USB-C op de MacBook, is dat het een vermogen tot 100 Watt aan kan. Ook de maximale snelheid van 40 GB/s is een groot pluspunt. Dat Apple voor USB-C koos is ook niet verrassend, omdat ze hebben meegeholpen USB-C als standaard te ontwikkelen. Een ander voordeel van USB-C op de MacBook is dat Apple opladen en data-uitwisseling kon combineren in één aansluiting. Dit bespaart ruimte.

Geen USB-C op iPhones

Vreemd is wel dat Apple op de iPhone jarenlang bleef vasthouden aan de Lighting-poort en niet voor USB-C koos. Tot 2019 kort kreeg je bij de meeste iPhones zelfs nog een USB-A-kabel, die helemaal niet aangesloten kon worden op de MacBooks die sinds 2015 met USB-C-poorten worden geleverd.

Met de komst van MagSafe op de iPhone 12 is de kans op een USB-C-aansluiting wel verkeken. Apple neemt wel vaker drastische stappen en er is kans dat de iPhone in de toekomst helemaal geen poorten meer heeft. Eén USB-C-kabel om zowel je iPhone als MacBook te laden? Dat lijkt een gepasseerd station.

MagSafe 3: de toekomst voor MacBooks

Apple zou MagSafe willen terug brengen op de MacBooks en de timing daarvan valt samen met twee andere ontwikkelingen: de komst van Apple Silicon en het dikker worden van producten. Het tijdperk van Jony Ive met steeds dunner wordende producten lijkt definitief voorbij. MacBooks hoeven niet meer superdun te zijn en ze krijgen volgens de geruchten zelfs platte zijkanten waardoor het geheel wat forser oogt. Apple stopt weer een fatsoenlijk toetsenbord in de MacBooks, waarvan je de knoppen dieper kunt indrukken en die niet door één koekkruimeltje kapot gaan. Met een dikkere zijkant is er ook weer ruimte voor meer poorten.

De nieuwe MacBook Pro’s zouden nog steeds vier USB-C-poorten kunnen krijgen, met daarnaast een MagSafe-aansluiting, uitsluitend bedoeld voor opladen. Dat heeft als voordeel, dat de USB-C-poorten vrij blijven voor andere toepassingen.

Een draadloze MagSafe-oplossing die met Qi werkt is minder geloofwaardig, omdat maximaal 30 Watt wordt ondersteund terwijl huidige MacBooks met een adapter tot 96 Watt worden geleverd. De kans dat een toekomstige versie al snel de sprong naar 100 Watt maakt, ligt niet zo voor de hand.

MagSafe 3 zal waarschijnlijk weer een eigen aansluiting worden, die alleen op MacBooks werkt en alleen bedoeld is voor opladen. Voor data-uitwisseling gebruik je USB-C. Het eerder genoemde patent uit 2019 biedt misschien wat aanknopingspunten hoe het gaat werken. Apple spreekt over “dynamisch aantrekken en afstoten van de adapter”:

The smart charging system includes a magnetized connector and a charging component that can be configured to dynamically attract and repel the connector to and from the portable electronic device.

Oftewel: je hoeft niet eens over de kabel te struikelen om de adapter te laten losschieten. Apple beschrijft hoe het systeem een actieve bijdrage kan leveren aan het loskoppelen, nog voordat er een ongelukje gebeurt.