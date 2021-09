Uit de code van macOS Monterey zijn mogelijk de nieuwe schermresoluties van de 2021 MacBook Pro-modellen gelekt. De resoluties liggen hoger dan in de huidige modellen.

Apple gaat later dit jaar naar alle waarschijnlijkheid twee nieuwe MacBook Pro’s aankondigen: de 14- en 16-inch MacBook Pro. Hoewel we de schermformaten al maanden weten, waren de exacte resoluties nog een raadsel. Steve Moser ontdekte in de code van de macOS Monterey beta twee nieuwe resoluties die nog niet eerder door Apple gebruikt zijn. Waarschijnlijk gaat dit om de schermresoluties van de nieuwe 14- en 16-inch MacBook Pro 2021.



Schermresolutie MacBook Pro 2021 gelekt

De twee nieuw ontdekte resoluties zijn 3456 x 2234 Retina en 3024 x 1964 Retina. MacBooks ondersteunen meerdere resoluties, maar van de ingebouwde schermen gebruikt Apple altijd de term Retina. Daardoor gaat het bij deze resoluties naar alle waarschijnlijkheid om die van de 2021 MacBook Pro. Met deze resoluties is het aantal pixels per inch hoger dan op de huidige modellen, zelfs bij de huidige 16-inch Intel MacBook Pro.

De 16-inch MacBook Pro 2019 heeft een standaardresolutie van 3072 x 1920. Met de nieuwe resolutie van 3456 x 2234 kan dit model draaien standaard draaien op 2x Retina resolutie. Voor het huidige model gebruikt Apple een geschaalde resolutie. Daarmee voorkomt Apple dat de interface er opgeblazen uitziet. De nieuwe resolutie komt uit op een pixeldichtheid van ongeveer 257 pixels per inch. Bij de huidige modellen ligt dit rond de 227 pixels per inch.

Dat de resolutie van de 14-inch versie (3024 x 1964) hoger zou liggen dan bij de huidige 13-inch (2560 x 1600), is vanwege het grotere scherm geen verrassing. Maar dat Apple dus ook het 16-inch scherm verbeterd heeft, is mooi meegenomen. Al met al levert deze hogere resolutie een scherper beeld op, wat vooral van pas komt voor professionals die in de weer zijn met foto- en videobewerking.

De nieuwe modellen worden vermoedelijk in oktober of november aangekondigd tijdens een apart Apple-event. Eerder kon je al lezen over onze verwachtingen van de MacBook Pro 2021.