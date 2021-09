Vooruitblik: verwachtingen van oktober 2021-event

Na de vele aankondigingen van Apple’s september 2021-event, zou je misschien denken dat alle aankondigingen er wel op zitten. Maar niets is minder waar. Apple heeft voor later dit najaar nog meer nieuwe producten op de planning staan, die tijdens een event waarschijnlijk aangekondigd worden. Hoewel het event nog niet officieel aangekondigd is, hebben we wel al een goed idee wat er onthuld gaat worden. Het event zal vooral om de Mac draaien In deze vooruitblik lees je over onze verwachtingen van het oktober 2021-event van Apple.

Datum Apple’s oktober-event

De afgelopen maanden is er vanuit betrouwbare bronnen al meermaals gehint op een apart event in oktober. Er werd zelfs door bronnen gezegd dat Apple een tweede event in september zou houden. Hoewel dat niet het geval is, zijn de kansen op een event in oktober wel groot. Maar zolang Apple nog niets officieel aangekondigd heeft, houden we nog even een slag om de arm.

De datum van het oktober 2021-event is dan ook nog niet bekend. Apple zou het event kunnen houden in de tweede week van oktober (de week vanaf de 14e), maar als we kijken naar de afgelopen jaren dat heeft Apple ook regelmatig later in de maand een event georganiseerd. Dit zijn de data van voorgaande jaren:

2020: 13 oktober (onder andere iPhone 12-serie)

2018: 30 oktober (onder andere iPad Pro 2018 en MacBook Air)

2016: 27 oktober (onder andere MacBook Pro)

2014: 16 oktober (onder andere iPad Air 2 en iPad mini 3)

Verwachtingen oktober 2021-event in het kort

Dit zijn de verwachtingen voor Apple’s oktober 2021-event in het kort:

Nieuw MacBooks: twee nieuwe modellen, met 14- en 16-inch

Nieuwe high-end Mac mini: snellere M1X-chip en nieuw design

macOS Monterey: aankondiging van releasedatum van de nieuwe update

Mogelijk meer duidelijkheid over de Apple Watch Series 7

Nieuwe MacBooks: vrijwel zeker

De hoofdrolspelers van het event zijn zeer waarschijnlijk de nieuwe 2021 MacBook Pro’s. Apple heeft twee nieuwe high-end modellen van de MacBook Pro in ontwikkeling, met behoorlijk wat grote veranderingen. Zo komen er meer oude poorten terug, zit er mogelijk een nieuw scherm in en zijn ze voorzien van een extra krachtige Apple Silicon-chip. Waarschijnlijk gaat het om de M1X-chip.

14-inch MacBook Pro

Het eerste volledig nieuwe model is de 14-inch MacBook Pro. Dit wordt de opvolger van de huidige Intel-versie van de 13-inch MacBook Pro die Apple nog steeds verkoopt. Het scherm van deze nieuwe MacBook wordt dus een fractie groter, nadat Apple in 2019 al de 15-inch liet groeien naar 16-inch. Naast het grotere scherm vind je hier dus ook betere specificaties dankzij de M1X-chip. Dat levert ook een aanzienlijk langere accuduur op, zoals we vorig jaar al zagen bij de eerste Apple Silicon-modellen.

16-inch MacBook Pro

Naast de nieuwe 14-inch, komt er zeer waarschijnlijk ook nog een nieuwe 16-inch versie. Dit is de opvolger van het Intel-model dat Apple in 2019 geïntroduceerd heeft. We verwachten dat het model identiek zal zijn aan de 14-inch MacBook Pro, maar dan dus met een iets groter scherm en grotere afmetingen. Ook hier komt een M1X-chip in, met meer poorten en een aangepast ontwerp.

Lees ook onze verwachtingen van de 2021 MacBook Pro.

Bekijk ook De 8 belangrijkste verwachtingen voor de nieuwe MacBook Pro's in 2021 Apple gaat binnenkort weer meerdere nieuwe MacBook Pro's uitbrengen, waarbij er veel lijkt te gaan veranderen. We zetten de acht belangrijkste verwachtingen voor de MacBook Pro in 2021 op een rij.

Nieuwe Mac mini: grote kans

Er gaan ook al tijden geruchten over een nieuwe Mac mini. Net als bij de MacBooks zou deze de huidige high-end Intel-versie vervangen. Er is ook al gespeculeerd over het design. De bovenkant zou gemaakt zijn van plexiglas-achtig materiaal. Aan de achterkant zitten meer poorten. Apple zou ook de magnetische stroomaansluiting van de iMac 2021 naar het nieuwe model brengen. Je leest er meer over in ons artikel met verwachtingen voor de Mac mini 2021.

Bekijk ook Dit is wat we al weten over de nieuwe high-end Mac mini voor 2021 Er komt een nieuwe Mac mini 2021 aan, met betere specificaties dan het huidige model. Maar wat weten we al over deze nieuwe Mac mini?

Tijdens het event verwachten we geen verdere aankondigingen voor andere Macs. Apple zou nog werken aan een nieuwe grote iMac, maar die komt waarschijnlijk pas volgend jaar. Ook de MacBook Air krijgt in 2022 nog een update, dus die wordt nog niet tijdens het oktober-event verwacht.

macOS Monterey datum: vrijwel zeker

Apple zal hoogstwaarschijnlijk ook macOS Monterey nog onder de aandacht brengen. Apple is deze update sinds juni aan het testen met diverse beta’s. Apple heeft nog niet laten weten wanneer de update beschikbaar komt, maar dat zal waarschijnlijk in de week na het event gebeuren. Daarnaast denken we dat Apple tegelijkertijd ook iOS 15.1, watchOS 8.1 en tvOS 15.1 uitbrengen.

Apple Watch Series 7 datum: mogelijk

Hoewel het event dus vooral om de Mac zal draaien, kan Apple aan het begin van de presentatie ook nog wat aandacht besteden aan de producten die onlangs aangekondigd zijn. Eén van die producten is nog onderweg: de Apple Watch Series 7. De datum van de Apple Watch Series 7 is nog niet bekend. Apple heeft alleen gezegd dat de nieuwe Apple Watch later dit jaar beschikbaar komt, maar het event is een mooie gelegenheid om duidelijkheid te scheppen.

Bekijk ook Wanneer gaat Apple de Apple Watch Series 7 uitbrengen? Wanneer komt de Apple Watch Series 7 uit? De Apple Watch Series 7 komt dit najaar, maar wanneer is dan de releasedatum? Er gaat inmiddels ook een gerucht dat de release van de Apple Watch Series 7 begin oktober is. Dit is wat we al weten.

AirPods 3: waarschijnlijk niet

Dat Apple nog AirPods 3 op de planning heeft, hoeft geen geheim meer te zijn. Maar we denken niet dat Apple deze tijdens het event gaat aankondigen. Waarschijnlijk kiest Apple ervoor om de AirPods 2021 via een persbericht aan te kondigen, zoals ze ook met de AirPods 2, AirPods Pro en AirPods Max gedaan hebben. We verwachten deze nog wel ergens de komende maanden, maar tijdens het event denken we dat hier geen aandacht naar uit gaat.

Bekijk ook AirPods 3 geruchten: de 8 belangrijkste verwachtingen voor de nieuwe AirPods In dit artikel zetten we de recente AirPods 3 geruchten op een rij. Wat kun je verwachten op het gebied van design, functies en release? Dit zijn onze acht verwachtingen van de AirPods 3.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Alles over de nieuwe MacBooks en andere nieuwe producten vind je op de site terug in uitgebreide artikelen zodra het nieuws bekendgemaakt wordt. Zo houden we je op de hoogte van alle onderwerpen die tijdens de mogelijke presentatie langskomen en je kunt meteen meepraten met andere iCulture-lezers in de reacties onder de artikelen. Ben je niet thuis of in de buurt van een computer? Via ons Twitter-account @iCulture en onze iCulture-app doen we ook verslag van al het belangrijke nieuws. In onze tip lees je waar je de livestream van Apple’s september 2021-event kan volgen.

Lees ook ons grote overzicht met alle Apple-producten van 2021.