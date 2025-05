Het lijkt erop dat Apple plannen had om de M3 Ultra-chip, die nu in de Mac Studio zit, ook in de MacBook Pro te stoppen. Het is de krachtigste chip die Apple ooit gemaakt heeft.

Afgelopen voorjaar bracht Apple de Mac Studio 2025 uit, in twee varianten: M4 Max en M3 Ultra. Wij gingen voor onze Mac Studio 2025-review aan de slag met het M4 Max-model, maar de M3 Ultra is nog veel krachtiger. Sterker nog: het is Apple’s meest krachtige chip tot nu toe. De Ultra-varianten van de chips zijn tot nu toe altijd voorbehouden voor de krachtigste desktop-Macs, maar Apple heeft op z’n minst de mogelijkheden bestudeerd om de Ultra-chip in de MacBook Pro te stoppen.

‘MacBook Pro met M3 Ultra-chip’

Op het Chinese Weibo ontdekte een gebruiker namelijk dat er in de code van iOS 18 verwijzingen staan naar 14- en 16-inch MacBook Pro-modellen met de codenaam J514d en J516d. Deze twee codenamen (zonder de d) zijn gebruikt voor de 2023 MacBook Pro-modellen met M3 Pro- en M3 Max-chips. De d-toevoeging wordt door Apple doorgaans gebruikt om de Ultra-variant aan te duiden, zoals ook bij de Mac Studio met M3 Ultra-chip het geval is (met codenaam J575d).

Dit doet sterk vermoeden dat Apple op z’n minst overwogen heeft om een MacBook Pro met M3 Ultra-chip uit te brengen. Dat had de MacBook Pro aanzienlijk krachtiger gemaakt. De M3 Ultra-chip gaat tot 512GB werkgeheugen, 16TB opslag en een 32-core CPU met 80-core GPU en 32-core Neural Engine. De momenteel krachtigste MacBook Pro met M4 Max-chip gaat tot 128GB RAM, 8TB opslag en een 16‑core CPU, 40‑core GPU en 16‑core Neural Engine. Bij de M3 Ultra is dat dus allemaal verdubbeld.

Het zou een bijzondere prestatie zijn als het Apple ooit lukt om zo’n krachtige chip in een laptop te verwerken, omdat je daarbij ook altijd rekening moet houden met oververhitting en batterijduur. Mogelijk waren dit ook obstakels waar Apple tegenaan liep, waardoor uiteindelijk afgezien is van deze configuratie.

Voor nu kun je terecht bij de MacBook Pro met M4 Max-chip als je op zoek bent naar de krachtigste MacBook. Het voordeel is wel dat deze aanzienlijk goedkoper is dan een MacBook Pro met M3 Ultra ooit had geweest.

Prijzen 16-inch MacBook Pro M4 Pro/Max (2024)