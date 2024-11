Apple heeft bij de nieuwste MacBook Pro gekozen voor quantum dot schermen, zonder daar zelf iets over te zeggen. Dezelfde quantum dot-technologie wordt al een paar jaar door Samsung en Sony gebruikt in schermen voor het topsegment, waaronder QLED-beeldschermen en televisies.

Apple heeft de technologie bijna tien jaar lang vermeden, omdat er gebruik werd gemaakt van het giftige element cadmium. Inmiddels zou er een alternatief zijn gevonden. De ontdekking dat er quantum dot-technologie is toegepast, werd gedaan door beeldschermanalist Ross Young. Het vervangt de al langer gebruikte rode KSF-fosforfilm. De beeldschermexpert legt verder uit: “In het verleden koos Apple voor de KSF-oplossing vanwege de betere efficiëntie en het ontbreken van cadmium (Cd). Maar de nieuwste cadmiumvrije QD-films zijn zeer efficiënt, hebben een even goed of beter kleurengamma en betere bewegingsprestaties.” Young heeft ook een vergelijkingstabel geplaatst om de verschillen tussen de twee schermtypen te benadrukken. Nauwkeuriger kleuren en een breder kleurbereik staan daarbij voorop.

Nauwkeuriger kleuren, breder kleurbereik

Het is precies tien jaar geleden dat we op iCulture.nl schreven over de beloften van quantum dot-technologie. Hiermee zou Apple de kleuren van retinaschermen verder kunnen verbeteren. Ook diende Apple destijds een drietal patenten in, maar deed er vervolgens niets mee. Wel beweerden topmensen van Apple in 2015 bij de introductie van brede kleurenondersteuning op de Mac (P3), dat de quantum dot-technologie was overwogen. Maar vanwege de vereisten om cadmium te gebruiken, zag Apple er liever vanaf.

De huidige cadmiumvrije quantum dot-opties hebben volgens Young een even goed of beter kleurbereik dan de KSF-fosforlaag die Apple voorheen gebruikte. Deze fosforcoating gaf kleuren een boost door roodtinten te versterken. Een beeldscherm met quantum dots bevat halfgeleidende nanokristallen, die monochromatisch rood, groen en blauw licht produceren. Het resultaat is een verbeterde helderheid en kleurbereik.

Apple zei er zelf niets over

Dat Apple overstapt op een nieuwere, betere beeldschermtechnologie is niet verrassend. Wel is het opmerkelijk dat het nieuws nu pas naar buiten komt. Tijdens de aankondiging van de nieuwe MacBooks eind oktober werd niet vermeld dat Apple voor deze nieuwe technologie heeft gekozen. Apple benadrukte alleen dat de maximale helderheid bij SDR-content is verhoogd van 600 nits naar 1.000 nits.

De nieuwe MacBook Pro M4 ligt intussen in de winkel en is al goed leverbaar. Er zijn verschillende uitvoeringen, van het 14-inch instapmodel met M4-chip tot de grotere 16-inch MacBook Pro met M4 Max voor mensen die maximale power nodig hebben.

