Zit het venijn hem dit jaar in de staart? Na het iPhone-event van afgelopen september waren de reacties niet altijd even enthousiast, omdat de aangekondigde producten niet de meest vernieuwende waren. Misschien komt daar met het vermoedelijk laatste event van 2021 verandering in, want Apple onthult daar de nieuwe MacBook Pro’s en wellicht nog wel meer.



Oktober-event: waar kijk jij naar uit?

Naar verwachting draait het grootste deel van het event om de nieuwe MacBooks. Apple gaat er twee aankondigen: een 14- en 16-inch MacBook Pro. Dit jaar lijken er minder verschillen te zijn dan voorheen bij de 13- en 16-inch MacBook Pro’s. De 14-inch versie krijgt vermoedelijk dezelfde specs, maar dan dus in een kleiner formaatje. Er zijn al best wat zaken uitgelekt, waar je meer over kan lezen in ons artikel met verwachtingen voor de MacBook Pro’s van 2021. Naast de MacBook Pro verwachten we ook nog een nieuwe Mac mini met dezelfde snelle M1X-chip als de MacBook Pro’s en misschien is er nog een verrassing in de vorm van de AirPods 3.

De verwachtingen voor het oktober 2021-event van Apple zijn hooggespannen. Het is alweer bijna twee jaar geleden dat de 16-inch MacBook Pro op de markt kwam. Bovendien is dit een belangrijke stap in Apple’s proces van de overgang van de Intel-modellen naar Apple Silicon. Als er inderdaad nieuwe MacBook Pro’s en Mac mini met M1X-chip komt, heeft Apple alleen nog de Mac Pro en de grote 27-inch iMac met Intel-chips in het assortiment. Apple beloofde in 2020 dat de transitie zo’n twee jaar zou duren, dus ze lijken daarmee mooi op schema te liggen.

Lees ook ons artikel met de verwachtingen voor Apple’s oktober 2021-event, waarin we uitgebreid vooruitblikken op wat er komen gaat.