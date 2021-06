Apple lijkt stiekem de komst van de nieuwe MacBook Pro te hebben verklapt. In de YouTube-gegevens van de WWDC-keynote is namelijk de tag M1X MacBook Pro toegevoegd.

In de aanloop naar de WWDC leek het er lang op dat Apple ook nieuwe MacBooks zou aankondigen. Maar vlak voor het event beweerde een betrouwbare bron dat de aankondiging van nieuwe high-end MacBooks toch niet zou gaan gebeuren. En die bron kreeg gelijk: Apple heeft tijdens de WWDC 2021 geen nieuwe MacBook Pro’s onthuld. Maar mogelijk had Apple daar wel degelijk plannen voor. In de YouTube-tags is namelijk de tag M1X MacBook Pro toegevoegd.



‘M1X MacBook Pro is nieuw high-end model’

Om de WWDC 2021-presentatie goed vindbaar te maken op YouTube, heeft Apple allerlei tags toegevoegd. Denk aan “wwdc 2021”, “imac”, “swift” en andere termen waar op gezocht kan worden. Maar Apple heeft ook twee opvallende termen toegevoegd, namelijk “m1x macbook pro” en “m1x”. Dit kan twee dingen betekenen: Apple had daadwerkelijk gepland om de nieuwe MacBooks aan te kondigen maar is de tag vergeten weg te halen of Apple weet dat er veel naar deze term gezocht wordt en voegt het daarom toe. De tags zijn ontdekt door Twitter-gebruiker @maxbalzer_.

De tags zijn niet voor iedereen zichtbaar, maar alleen via een speciale YouTube-extensie te bekijken.

Het lijkt echter waarschijnlijk dat de nieuwe high-end MacBook Pro een M1X-chip krijgt. Betrouwbare bronnen hebben de afgelopen maanden al gezegd dat de nieuwe MacBooks deze zomer komen en dat er later dit jaar een nieuwe versie van de Apple Silicon-chip komt. Een M2-chip in het najaar voor nieuwe modellen en een M1X-chip voor de krachtige versies van de bestaande MacBooks, klinkt dan ook als een logisch scenario.

De nieuwe MacBook Pro’s krijgen volgens geruchten een nieuw design en meer poorten. De HDMI-poort keert vermoedelijk terug en ook het SD-kaartslot maakt een comeback. De Touch Bar gaat daarentegen vermoedelijk verdwijnen. Apple zou ook kiezen voor een mini-LED display, al spelen er nog wel grote tekorten rondom deze techniek. Ook het chiptekort kan reden geweest zijn om de MacBook Pro’s toch niet aan te kondigen tijdens de WWDC. Lees ook onze verwachtingen van de nieuwe 2021 MacBook Pro’s.