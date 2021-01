Onlangs schreven we nog over een gerucht dat Apple twee grote nieuwe modellen gepland heeft voor de MacBook Pro. Twee bronnen meldden onafhankelijk van elkaar dat de nieuwe MacBook Pro platte randen en MagSafe krijgt. Maar niet alleen MagSafe lijkt een comeback te maken, want ook de SD-kaartslot komt mogelijk terug, zo schrijft Bloomberg vandaag.



‘Nieuwe MacBook Pro krijgt weer SD-kaartslot’

In 2016 voerde Apple een grote verandering door in de MacBook Pro. Allerlei poorten die toen de normaalste zaak van de wereld waren, moesten plaatsmaken voor uitsluitend een reeks usb-c-aansluitingen. Tot veel ongenoegen van professionals, die vaak allerlei apparatuur aansluiten die nog helemaal niet klaar waren voor usb-c. Het gevolg was dat veel gebruikers afhankelijk werden van adapters en usb-c-hubs en -docks. Maar in de nieuwste MacBook Pro 2021 zou dat voor een SD-kaart niet meer nodig zijn.

Fotografen die gebruikmaken van professionele camera’s, zijn vaak afhankelijk van SD-kaarten. Om de foto’s te kunnen bewerken op een MacBook Pro, moet je ze dus kunnen importeren. Sommige camera’s kun je direct aansluiten, maar dat kan lang niet altijd. Een SD-kaartslot is daarom geen overbodige luxe. Bloomberg schrijft dat deze nu dus terugkeert. Een ingebouwde SD-kaartslot heeft ook meerdere voordelen ten opzichte van adapters. Zo ondersteunen adapters lang niet altijd de hoogste snelheid.

Phil Schiller in 2016: “SD-kaartslot is onhandig”

Eerder zei Phil Schiller in een interview over de MacBook Pro in 2016 nog dat hij het SD-kaartslot maar een onhandige poort vond. Over waarom er vanaf het 2016-model geen SD-kaartslot meer in de MacBook Pro zat, zei hij het volgende:

Er zijn een aantal redenen. Eén is dat het een wat onhandig slot is. Dat ding steekt half eruit. Verder zijn er erg goede en snelle SD-kaartlezers en vervolgens kun je CompactFlash of SD gebruiken. We konden dit nooit goed oplossen – we kozen SD omdat er meer consumentencamera’s met SD zijn, maar je kunt slechts één kiezen. Dat was een beetje een afweging. En nu zijn er meer en meer camera’s met draadloze transfer naar de camera.

Het lijkt er dus op dat Apple nu van gedachte veranderd is. Ook niet geheel onbelangrijk is dat Phil Schiller tegenwoordig een iets kleinere rol heeft met betrekking tot hardware, al zal hij zeker niet de enige geweest zijn die dit soort beslissingen destijds gemaakt heeft.