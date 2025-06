Apple is een reparatieprogramma gestart voor de Mac mini met M2-chip. In sommige uitzonderlijke gevallen kan een Mac mini niet meer aan gaan, maar alleen bij modellen die in een bepaalde periode geproduceerd zijn.

In sommige zeldzame gevallen start Apple een reparatieprogramma, als blijkt dat een bepaald product gevoelig is voor een hardnekkig defect. Je kunt dan, als je in aanmerking komt, aanspraak maken op gratis vervanging of reparatie. Deze keer is de Mac mini M2 het slachtoffer. Dit model, dat in januari 2023 voor het eerst is uitgebracht, kan problemen krijgen bij het opstarten. Dus gaat jouw Mac mini M2 niet meer aan, dan kun je bij Apple aankloppen.

Apple zegt dat een “zeer klein percentage” van Mac mini-modellen uit 2023 met M2-chip last hebben van dit probleem. Het gaat om modellen die geproduceerd zijn tussen 16 juni 2024 en 23 november 2024. Heb jij de Mac mini voor die tijd gekocht, dan kom je voor dit programma niet in aanmerking. Ook modellen met een M2 Pro-chip lijken niet getroffen te zijn door dit defect. Het programma blijft geldig tot drie jaar nadat het eerste exemplaar in de winkels lag.

Op Apple’s speciale pagina voor dit programma, kun je met je serienummer een check doen om te zien of je in aanmerking komt. Je vindt het Mac-serienummer via het Over deze Mac-scherm. Kom je in aanmerking, dan kan je een afspraak maken bij de Apple Store of langs gaan bij een Apple Authorized Service Provider. Het is wel verstandig om voor die tijd een backup van je Mac te maken, mocht dat nog mogelijk zijn.

Bekijk ook Zo bekijk je de specificaties van je Mac met ‘Over deze Mac’ Vraagt iemand welke Mac je hebt en welke macOS-versie je hebt? In dit artikel laten we zien waar je de belangrijkste informatie vindt en hoe je eenvoudig de specificaties die horen bij jouw Mac-model met anderen deelt.

