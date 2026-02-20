Gerucht: ‘In deze kleuren komt de goedkopere MacBook’
Bij de iPad heeft Apple die productlijnen in het assortiment: de duurste en geavanceerde iPad Pro, de middenklasse iPad Air en de goedkoopste instap-iPad. Bij de MacBook zijn er momenteel nog maar twee lijnen: de MacBook Pro en MacBook Air. De MacBook Air vervult nu nog de rol van goedkoopste MacBook, maar dat zou de komende maand zomaar kunnen veranderen. Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo werkt Apple aan een nieuwe MacBook die niet alleen goedkoper, maar ook kleurrijker wordt.
Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 30 juni 2025:
Nieuwe MacBook in meerdere kleuren, met A18 Pro-chip
Volgens de analist gaat in het vierde kwartaal van dit jaar of het eerste kwartaal van 2026 de massaproductie van een nieuwe MacBook van start. Het model krijgt een display van zo’n 13-inch en zou draaien op een A18 Pro-chip. Dat is dezelfde chip die nu in de iPhone 16 Pro-modellen zit. Het zou de eerste keer zijn dat Apple een MacBook uitbrengt waar een heuse iPhone-chip in zit. Bij iPads zien we dit al langer: er zijn iPads met Mac-chips (zoals de M4 en de M3), maar er zijn ook iPads die dezelfde chip hebben als de iPhone (zoals de iPad mini en de instap-iPad).
Een A18 Pro-chip in een MacBook zorgt ervoor dat hij wel een stuk minder geavanceerd is dan de MacBook Air en MacBook Pro, vooral op grafisch vlak. Maar het is vermoedelijk krachtig genoeg voor de meest standaard taken, zoals browsen, mailen, documenten maken en andere productiviteitszaken.
Deze nieuwe MacBook Pro zou in meerdere kleuren verschijnen, vergelijkbaar met het instapmodel van de iPad. De analist spreekt over zilver, blauw, roze en geel. Dat zijn exact dezelfde kleuren als de huidige iPad 2025 (en de voorganger uit 2022). Of dit ook de definitieve kleuren worden, is nog niet bekend.
Er waren jaren geleden al geruchten over een goedkopere MacBook voor het onderwijs. Het instapmodel van de iPad wordt ook vaak als goedkoper onderwijsmodel gepromoot en aangezien de sterke overeenkomsten met de nieuwe MacBook A18 Pro en het standaard iPad-model, gaat het hier vermoedelijk om hetzelfde MacBook-model als in het eerdere gerucht.
1 reactie
Stephan
Ik kan dit alleen maar aanmoedigen! Al zijn de kleuren van de instap iPad veel te flets.
Trek de kleuren van de instap MacBook gelijk aan die van de iMac, met witte randen en een wit toetsenbord. Die gaan dan als warme broodjes!