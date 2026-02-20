Apple werkt naar alle waarschijnlijkheid aan een nieuwe, goedkopere MacBook, voorzien van een iPhone-chip. Deze verschijnt volgens een bron in meerdere kleuren. Het lijkt de MacBook-variant te worden van de inmiddels bekende instap-iPad, voor een vergelijkbare prijs.

Bij de iPad heeft Apple die productlijnen in het assortiment: de duurste en geavanceerde iPad Pro, de middenklasse iPad Air en de goedkoopste instap-iPad. Bij de MacBook zijn er momenteel nog maar twee lijnen: de MacBook Pro en MacBook Air. De MacBook Air vervult nu nog de rol van goedkoopste MacBook, maar dat zou de komende maand zomaar kunnen veranderen. Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo werkt Apple aan een nieuwe MacBook die niet alleen goedkoper, maar ook kleurrijker wordt.

Update 20 februari 2026: ‘Dit zijn de kleuren van de budget MacBook’ Het gerucht ging al langer, maar nu lijken we meer te weten over de kleuren waarin de goedkopere MacBook te koop zal zijn. Volgens geruchtenlekker Instant Digital, gedeeld door MacRumors, gaat Apple voor groen, blauw en geel. De vierde optie zal vermoedelijk zilver zijn. Deze kleuren komen overeen met de uitnodiging voor het maart 2026 ‘event’ van Apple. Vorig jaar werd in plaats van groen aan roze gedacht, maar dat lijkt dus van de baan. Bekijk ook Officieel: dit is wanneer Apple een speciaal “experience” organiseert – is dit Apple’s maart-event? Apple heeft aangekondigd dat er een speciaal “experience” in aantocht is. Het lijkt daarbij niet te gaan om een écht Apple-event, maar desalniettemin komen er nieuwe aankondigingen aan. Update 11 augustus 2025: ‘Nieuwe MacBook komt beschikbaar voor $599’ Het was eerder al duidelijk dat Apple werkt aan een goedkopere MacBook, maar nu meldt een bron aan MacRumors dat de verkoopprijs al vanaf $599 kan zijn. In ditzelfde rapport wordt ook benoemd dat deze MacBook een 12.9-inch scherm krijgt, waardoor deze kleiner is dan de 13.6-inch MacBook Air. De bedoeling is dat deze MacBook aan het einde van het derde kwartaal in massaproductie moet gaan. Een release in het vierde kwartaal van 2025 of het eerste kwartaal van 2026 is daardoor haalbaar.

Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 30 juni 2025:

Nieuwe MacBook in meerdere kleuren, met A18 Pro-chip

Volgens de analist gaat in het vierde kwartaal van dit jaar of het eerste kwartaal van 2026 de massaproductie van een nieuwe MacBook van start. Het model krijgt een display van zo’n 13-inch en zou draaien op een A18 Pro-chip. Dat is dezelfde chip die nu in de iPhone 16 Pro-modellen zit. Het zou de eerste keer zijn dat Apple een MacBook uitbrengt waar een heuse iPhone-chip in zit. Bij iPads zien we dit al langer: er zijn iPads met Mac-chips (zoals de M4 en de M3), maar er zijn ook iPads die dezelfde chip hebben als de iPhone (zoals de iPad mini en de instap-iPad).

Een A18 Pro-chip in een MacBook zorgt ervoor dat hij wel een stuk minder geavanceerd is dan de MacBook Air en MacBook Pro, vooral op grafisch vlak. Maar het is vermoedelijk krachtig genoeg voor de meest standaard taken, zoals browsen, mailen, documenten maken en andere productiviteitszaken.

Deze nieuwe MacBook Pro zou in meerdere kleuren verschijnen, vergelijkbaar met het instapmodel van de iPad. De analist spreekt over zilver, blauw, roze en geel. Dat zijn exact dezelfde kleuren als de huidige iPad 2025 (en de voorganger uit 2022). Of dit ook de definitieve kleuren worden, is nog niet bekend.

Er waren jaren geleden al geruchten over een goedkopere MacBook voor het onderwijs. Het instapmodel van de iPad wordt ook vaak als goedkoper onderwijsmodel gepromoot en aangezien de sterke overeenkomsten met de nieuwe MacBook A18 Pro en het standaard iPad-model, gaat het hier vermoedelijk om hetzelfde MacBook-model als in het eerdere gerucht.