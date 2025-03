Apple werkt aan een nieuwe MacBook Pro met de krachtige M5-chip, zo melden verschillende bronnen. De release wordt later dit jaar verwacht en naast betere prestaties zou Apple mogelijk ook enkele ontwerpwijzigingen doorvoeren. Wat kunnen we verwachten van deze upgrade?

Volgens Mark Gurman in zijn laatste nieuwsbrief test Apple momenteel de M5-chips voor in toekomstige apparaten. Specifiek noemt hij hierin ook de MacBook Pro 2025, die dit jaar nog uitgebracht wordt met weer aanzienlijke prestatieverbeteringen. Ook heeft hij nieuws over de MacBook Pro 2026.

Mogelijke aankondiging MacBoo Pro met M5-chip

Het blijft altijd onzeker wanneer Apple precies een nieuwe generatie M-chips aankondigt, maar dat er achter de schermen hard aan wordt gewerkt, staat vast. Apple volgt geen vast schema voor de introductie van zijn chips, waardoor elke generatie op een ander moment verschijnt. Zo werd de M4-chip vorig jaar onthuld tijdens het mei-event, samen met de introductie van de iPad Pro met M4-chip. Dit was een opvallende keuze, aangezien eerdere chipgeneraties vaak samen met nieuwe Macs werden gepresenteerd. Dit maakt het lastig te voorspellen wanneer de M5 officieel het daglicht zal zien, al lijkt een aankondiging tijdens een najaarsevenement een logische optie.

Bekijk ook Wanneer komen de Macs met Apple M5-chip? Dit weten we al Apple werkt volgens geruchten aan een meer geavanceerde M5-chip voor toekomstige iPads, Macs en AI-servers. Wat weten we al over de M5-chip en in welke producten kunnen we ze verwachten?

Echter, wordt elk jaar wel een nieuwe MacBook Pro aangekondigd, waar dit jaar ook geen uitzondering op vormt. Dit najaar wordt verwacht dat de MacBook Pro met M5-chip onthuld wordt door Apple. Verschillende bronnen melden dat deze MacBook Pro geen grootse verbeteringen gaat brengen. De release van de MacBook Pro M5 staat volgens Mark Gurman van Bloomberg gepland voor dit najaar, rond dezelfde tijd dat de MacBook Pro M4- en M3-varianten verschenen. Die werden allemaal in oktober aangekondigd, met een release begin november.

Overigens zou Apple ook al bezig zijn met de M5 MacBook Air, maar die verwachten we op z’n vroegst pas in 2026.

Grote upgrade komt met M6-chip

Hoewel de MacBook Pro dit jaar geen ingrijpende vernieuwingen lijkt te krijgen, wijzen verschillende geruchten erop dat Apple in 2026 een grote sprong vooruit plant. Bronnen melden dat het model van dat jaar zal worden uitgerust met de krachtige M6-chip, die opnieuw een flinke prestatieverbetering moet bieden. Daarnaast zou Apple overstappen op een OLED-scherm, wat zorgt voor diepere zwarttinten, levendigere kleuren en een verbeterde energie-efficiëntie. Tot slot wordt verwacht dat de MacBook Pro een slanker ontwerp krijgt. Deze combinatie van innovaties zou de MacBook Pro van 2026 tot een van de meest ingrijpende updates in jaren maken.

Bekijk ook Gerucht: ‘MacBook Pro krijgt in 2026 nieuw design met OLED-scherm’ De MacBook Pro krijgt volgens geruchten in 2026 een grotere update met een nieuw design en een vernieuwd OLED-display. Geruchten over een OLED-scherm gaan al veel langer.

De MacBook Pro met M5-chip wordt naar verwachting, net als voorgaande generaties, in het najaar onthuld. Dit evenement vindt doorgaans apart plaats van het iPhone-event, waar Apple de nieuwste iPhones presenteert, die traditiegetrouw ook plaatsvindt in het najaar.

Wil je nu alles lezen over de aankomende M5-chip van Apple en wanneer de nieuwe producten met M5-chip komen, dan kan je een blik werpen op onze M5-pagina.