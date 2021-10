MacBook Pro met M1 Pro of M1 Max chip

In zijn nieuwste Power On-nieuwsbrief schrijft Bloomberg-verslaggever Mark Gurman dat een Mac-ontwikkelaar de namen in de logbestanden van een app heeft gevonden. Het gaat om ‘M1 Pro’ en ‘M1 Max’. Daarnaast zijn er meer aanwijzingen voor de schermresoluties gevonden, die ook al eerder in de macOS Monterey-beta’s opdoken, namelijk 3.024 x 1.964 en 3.456 x 2.234. Gurman denkt echter dat Apple de namen uiteindelijk niet zal gaan gebruiken vanwege mogelijke verwarring.



Er gaan al langere tijd discussies over de naam die Apple zal kiezen voor de 14- en 16-inch MacBook Pro’s die maandagavond worden verwacht. De naam M1X dook meermaals op als suggestie, terwijl anderen denken dat Apple ook aan een M2 werkt. In het verleden koos Apple voor de toevoeging X of Z voor de extra krachtige chips. Zo kwam de A12-chip uit de iPhone XS ook terecht in de iPad Pro 2018 onder de naam A12X.

Wat de MacBook Pro’s betreft zou Apple willen kiezen voor een nieuwe Apple Silicon-variant met 10 CPU-kernen, 8 performance-kernen en 2 energiezuinige kernen. Bij de GPU kun je kiezen uit 16 of 32 kernen. Verder wordt bij de nieuwe MacBooks gesproken over opladen met MagSafe, een mini-LED-scherm en het verwachte afscheid van de Touch Bar. En hoewel er gesproken is over een sd-kaartslot, HDMI en USB-A denkt Gurman nu dat Apple dit niet gaat doen.

MacBook Pro met notch?

Een interessant gerucht is dat de MacBook Pro de notch zal overnemen van de iPhone, zodat daarin de FaceTime HD-camera kan worden verwerkt. Het zou niet gaan om Face ID. Ontgrendelen en aankopen goedkeuren kan bij de nieuwe modellen nog steeds met Touch ID.

Een afbeelding van een MacBook Pro met notch zou al maanden geleden zijn opgedoken in gestolen schematische afbeeldingen. In april beweerde een hackersgroep met de naam REvil dat ze toegang hadden gekregen tot interne informatie van Apple-leverancier Quanta Computer in Taiwan. In ruil voor geld beloofde de groep gevoelige informatie niet te publiceren. Toch lekte er informatie uit, waaronder de schema’s voor een nog niet verschenen MacBook Pro met HDMI-poort, sd-kaartslot en MagSafe. Ook in deze schema’s is een notch te zien en daarnaast zijn er patenten waarin een notch zichtbaar is.

Toch blijft het nog even spannend. Dat er schema’s zijn gelekt wil niet zeggen dat Apple er daadwerkelijk voor gekozen heeft. Over minder dan 24 uur weten we het antwoord. Apple’s Unleashed-event begint op maandag om 19:00 uur Nederlandse tijd en naast de 14-inch en 16-inch MacBook Pro zullen we waarschijnlijk ook een snellere Mac mini gaan zien.