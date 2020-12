Opvolger van de zwarte MacBook uit 2006

Tussen 2006 en 2008 bracht Apple een zwarte MacBook uit. Het was op het hoogtepunt van de ‘witte periode’ van Jony Ive. iMacs, MacBooks, iPods, oordopjes: alles was gemaakt van wit plastic. De zwarte MacBook was ook gemaakt van plastic en was de eerste met een MagSafe-aansluiting. Je voelde je rebels als je er een kocht, want Apple was met al die witte producten wel erg saai geworden. Sindsdien heeft Apple geen zwarte MacBooks meer uitgebracht, maar dat kan gaan veranderen. Uit patenten blijkt dat Apple technieken onderzoekt om een zo zwart mogelijke aluminium MacBook te maken.



Later probeerde Apple het nog eens met een matzwarte en een glimmend zwarte iPhone 7, maar die verdween na een jaar alweer uit de schappen om plaats te maken voor de standaardkleuren spacegrijs, zilver en goud. De MacBooks zijn ook in die kleuren verkrijgbaar.

Ondertussen zijn andere fabrikanten in navolging van Apple ook overgestapt op aluminium behuizingen. Soms zijn ze donkergrijs of doen ze een poging om zwart uit te stralen, maar nooit zijn ze zo diepzwart als de iPhone 7. Apple is nu eenmaal perfectionistisch wat aluminium betreft en maakt laptops die er qua design vaak beter uitzien dan de concurrentie.

Apple zou in 2011 plannen hebben gehad om een zwarte aluminium MacBook, maar Steve Jobs hield het tegen omdat de poedercoating-techniek niet goed genoeg was.

Nu lijkt het moment aangebroken. De zwarte iPhone 12 heeft een zijkant die diep matzwart is en een nieuw gepubliceerd patent maakt duidelijk dat Apple nog steeds plannen heeft om de diepzwarte aluminium MacBook te perfectioneren. Het patent beschrijft de technieken om het geanodiseerde oppervlak zo te bewerken dat vrijwel al het licht geabsorbeerd wordt. Alleen dan krijg je het diepzwarte effect, in plaats van een grauwe grijstint.

Diepzwart is erg moeilijk voor elkaar te krijgen. Verfdeeltjes in de poriën van een geanodiseerd oppervlak smeren is onvoldoende om diep zwart te krijgen. Apple zou het ook kunnen gebruiken voor een toekomstige iPhone, iPad of Apple Watch, maar bij apparaten die een glazen achterkant moeten hebben voor draadloos opladen (zoals de iPhone) is het minder praktisch, omdat daarbij te veel glans optreedt.

Alle details zijn te vinden in Apple’s patentaanvraag 20200383224 bij het U.S. Patent Office. Het werd in 2019 ingediend, dus nadat de matzwarte iPhone 7 op de markt was. Het geeft aan dat Apple er nog steeds mee bezig is.