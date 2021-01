MacBook Pro 2021: platte randen, geen Touch Bar meer

Kuo verwacht dat Apple twee modellen van de MacBook Pro maakt in de formaten 14-inch en 16-inch. Ze krijgen platte zijkanten, “vergelijkbaar met de iPhone 12”. De rondingen van de huidige modellen gaan verdwijnen. Het zal de grootste verandering in design zijn in de afgelopen vijf jaar. Ook opmerkelijk is dat Apple de Touch Bar achterwege wil laten en weer wil terugkeren naar fysieke knoppen. De Touch Bar werd in 2016 ingevoerd, alleen op de Pro-modellen. Apple introduceerde het als dé toekomstige invoermethode, maar het sloeg nooit echt aan. Veel Mac-gebruikers hebben liever fysieke knoppen, waar je op kunt drukken zonder te kijken.



MagSafe komt terug

Maar er is ook goed nieuws: Apple zou plannen hebben om de MagSafe connector terug te brengen. Hoe dit eruit ziet in combinatie met USB-C is nog even afwachten. Er komen extra poorten op de MacBook Pro, waardoor je vaak geen dongle meer nodig hebt om accessoires aan te sluiten.

Wat het interne design betreft gaat Apple de huidige 16-inch MacBook Pro als voorbeeld nemen. Deze heeft een betere luchtstroom en kan daardoor meer power bieden. De nieuwe MacBook Pro-modellen worden volgens Kuo verwacht in het derde kwartaal van 2021. Dit zal extra vraag opleveren, waardoor Apple 25 tot 30 procent meer stuks kan verkopen. Het zou gaan om 20 miljoen stuks in een jaar.

De voorspellingen volgens Kuo

Alle MacBook Pro-modellen krijgen Apple Silicon. Er zullen geen modellen met Intel-chip worden uitgebracht. Dit zijn de belangrijkste punten:

Twee modellen van 14-inch en 16-inch.

Platte zijkanten, zoals de iPhone 12.

MagSafe-oplader komt terug.

Geen Touch Bar meer, fysieke knoppen komen terug.

Geen Intel meer, alles draait op Apple Silicon.

Meer poorten, vrijwel geen dongles meer nodig.

De voorspellingen volgens Bloomberg

Vlak na publicatie van Kuo’s notitie klom ook Mark Gurman van Bloomberg in de pen om over zijn verwachtingen op te schrijven. Hij bevestigt dat er inderdaad twee modellen van 14- en 16-inch aan komen, met codenamen J314 en J316. Ook denkt Gurman dat MagSafe terugkomt; één van zijn bronnen heeft dat bevestigd. Dankzij MagSafe kunnen de laptops sneller opladen. De nieuwe connector krijgt dezelfde uitgerekte pilvorm van de vroegere MagSafe-poorten. Het zou betekenen dat Apple stopt met USB-C als oplaadpoort. De MacBooks krijgen nog wel meerdere USB-C-poorten voor data-uitwisseling.

De Bloomberg-auteur spreekt echter van hetzelfde design, met slechts kleine aanpassingen. Apple zou modellen zonder Touch Bar hebben getest, maar Gurman is nog niet zeker of deze functie definitief wordt geschrapt. De nieuwe MacBook Pro’s zouden medio 2021 in de winkel moeten liggen. Daarnaast zou Apple een nieuwe versie van de MacBook Air willen maken, maar die komt pas geruime tijd na de MacBook Pro’s.

Kuo schrijft in zijn notitie ook over een toekomstig koelsysteem voor iPhones, waarbij gebruik wordt gemaakt van waterdamp.