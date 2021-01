Touch Bar apps: onze aanraders

Van fotobewerking tot muziek en van productiviteit tot aan het aanmaken van een presentatie: de Touch Bar is voor heel veel verschillende apps en doeleinden te gebruiken. Toch zijn er een paar apps die het gebruik van de Touch Bar nog prettiger maken. De Touch Bar op de MacBook Pro maakt het makkelijker om bepaalde functies van een app te gebruiken, zonder dat het scherm van je Mac zich vult met allerlei knoppen en opties. Met de Touch Bar kun je niet alleen basisfuncties van je Mac gebruiken, zoals de helderheid of het volume, maar verschilt het gebruik ook per app. In deze gids vind je een overzicht van apps die werken met de Touch Bar.

Er is ook een aantal apps die specifiek gefocust zijn op de Touch Bar en het toevoegen van extra functies. Deze Touch Bar-apps hebben we daarom apart uitgelicht.



Touch Bar op de MacBook Pro

De Touch Bar is een aanraakgevoelige OLED-balk, waarbij de knoppen afhankelijk zijn van de apps die je gebruikt. Zo kun je in een foto-app bewerkingen uitvoeren, filters toepassen en effectjes toevoegen, terwijl je met een dj-app je eigen draai aan een track kunt geven. Naast het aanraakgevoelige deel, bevindt zich naast de Touch Bar ook en Touch ID-knop, waardoor je je vingerafdruk kunt gebruiken in allerlei apps.

Apple zou plannen hebben om de Touch Bar in 2021 weer uit de MacBook Pro te verwijderen, maar tot die tijd kun je er met deze apps nog van alles uithalen. Meer over de werking en het gebruik van de Touch Bar, lees je in ons aparte artikel.

BetterTouchTool

De Touch Bar kent al tal van handige knoppen van zichzelf, maar het kan altijd net iets handiger ingedeeld worden. Een goeie app is de BetterTouchTool. Deze app is gemaakt om extra functies toe te voegen aan je Magic Mouse of Magic Trackpad, maar komt met de Touch Bar echt tot z’n recht. Je kunt bijvoorbeeld voor elke app een startknop toevoegen aan de Touch Bar. De app laat je knoppen of widgets geheel naar eigen stijl aanpassen.

BetterTouchTool is verkrijgbaar vanaf €8,50, maar er is een trial voor 45 dagen te downloaden. Lees ook ons aparte artikel over BetterTouchTool.

TouchSwitcher

Gemak dient de mens en daarvoor is er TouchSwitcher. Deze handige tool is gemaakt om snel te schakelen tussen je favoriete en meest recente apps. Na het downloaden van het programma wordt er een app-icoontje getoond in de Control Strip. Als je hierop tikt, ontvouwt zich een rij met je favoriete apps. Ook is het mogelijk om per app in te stellen wat er op de Touch Bar verschijnt. Wil je bijvoorbeeld alleen maar je programmaregelaars zien als je Safari opent? Dan kan dat.

TouchSwitcher is hier gratis te downloaden. In ons eerdere artikel lees je meer over wat TouchSwitcher allemaal kan.

Pock

Wil je liever de Dock van je Mac niet in beeld hebben, maar op je Touch Bar? Dan is de app Pock een aanrader. Hiermee bedien je je Dock rechtstreeks vanaf de Touch Bar. Het is hierbij mogelijk om te kiezen of je de volledige Dock wil zien of alleen de actieve apps. Daarnaast is het ook mogelijk widgets in de Touch Bar te tonen. Zo is het mogelijk om een mediaspeler, helderheid en volume en een statusbalk toe te voegen. De statusbalk toont onder meer het WiFi-bereik en batterijpercentage.

Pock is gratis te downloaden op de site van de ontwikkelaar. Eerder schreven we een review van Pock voor de Touch Bar.

Hieronder vind je een lijst van apps die samenwerken met de Touch Bar met een korte introductie van de precieze functies.

Touch Bar-apps voor foto- en videobewerking

Pixelmator Classic (€32,99, macOS, 10.13+) - Pixelmator maakt het mogelijk om veelgebruikte functies voor fotobewerking te gebruiken met de Touch Bar. De app laat je ook zelf snelkoppelingen instellen.

Pixelmator Pro (€43,99, macOS, 10.14.4+) - Ook deze professionele versie van Pixelmator laat je snelle bewerkingen uitvoeren vanaf de Touch Bar.

Final Cut Pro (€329,99, macOS, 10.15.6+) - Het krachtige videobewerkingsprogramma Final Cut Pro laat je veelgebruikte functies gebruiken, zoals volumeregeling, in- en uitfaden en het importeren van media. Ook is er een tijdbalkoverzicht zodat je kunt navigeren door je gehele filmproject.

Motion (€54,99, macOS, 10.15.6+) - Motion, de app om 2D- en 3D-titels en overgangen en effecten mee te maken, laat je met de Touch Bar bijvoorbeeld de tekstkleur aanpassen.

Compressor (€54,99, macOS, 10.15.6+) - Compressor converteert videobestanden en met de Touch Bar kun je markeringen toevoegen en bewerken.

PicFrame (€8,99, macOS, 10.15+) - Met PicFrame combineer je je foto’s in een collage. De Touch Bar laat je snel de stijl aanpassen en de PicFrame opslaan.

Glimpses - Still Motion Videos (€21,99, macOS, 10.10+) - Filter en sorteer je foto’s in je projecten of importeer foto’s uit flickr en Instagram vanuit de Touch Bar.

Touch Bar-apps voor creativiteit

djay (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - mix je eigen platen.

+ , iOS 12.0+) - mix je eigen platen. Mail Designer 365 (gratis, macOS + IAP , 10.11+) - Pas de tekst, achtergrondkleur en meer van je eigen gemaakte nieuwsbrieven aan dankzij Mail Designer Pro 3.

, 10.11+) - Pas de tekst, achtergrondkleur en meer van je eigen gemaakte nieuwsbrieven aan dankzij Mail Designer Pro 3. OmniGraffle 7 (gratis, macOS + IAP , 10.14+) - Omnigraffle 7 laat je je eigen graphics, diagrammen en nog veel meer maken. De Touch Bar brengt belangrijke functies binnen handbereik.

, 10.14+) - Omnigraffle 7 laat je je eigen graphics, diagrammen en nog veel meer maken. De Touch Bar brengt belangrijke functies binnen handbereik. QuickQuad (gratis, macOS, 10.10+) - Maak kleurgradients, rechtstreeks vanaf de Touch Bar met QuickQuad.

Touch Bar-apps voor productiviteit

1Password (download) gebruikt de Touch Bar om wachtwoorden sneller aan te maken, wisselen tussen kluizen en wachtwoorden te ordenen. Gebruikt ook de Touch ID-sensor om de app te ontgrendelen.

Airmail 5 (gratis, macOS + IAP , 10.12+) - Airmail laat je snel mails verwijderen, doorsturen en opstellen met de Touch Bar.

, 10.12+) - Airmail laat je snel mails verwijderen, doorsturen en opstellen met de Touch Bar. Focus - Time Management (gratis, macOS + IAP , 10.14+) - Met Focus kun je taken invoegen, markeren als voltooid en meer om je productiviteit te verhogen. Met de Touch Bar kun je taken toevoegen, bewerken en verwijderen en je focustijd verlengen.

, 10.14+) - Met Focus kun je taken invoegen, markeren als voltooid en meer om je productiviteit te verhogen. Met de Touch Bar kun je taken toevoegen, bewerken en verwijderen en je focustijd verlengen. PocketCAS: Mathematics Toolkit (€32,99, macOS, 10.11+) - Een wiskundig hulpprogramma met snelkoppelingen in de Touch Bar.

Debit & Credit (gratis, macOS + IAP , 10.14.5+) - Debit & Credit is een handige financiële app en laat je een transactie maken met de Touch Bar. Ontgrendel de app ook met de Touch ID-sensor.

, 10.14.5+) - Debit & Credit is een handige financiële app en laat je een transactie maken met de Touch Bar. Ontgrendel de app ook met de Touch ID-sensor. Disk Aid: System Cleaner (€16,99, macOS, 10.7+) - Zorg dat je Mac het beste blijft presteren met gebruik van je Touch Bar.

Opus One: Daily Planner (gratis, macOS + IAP , 10.12+) - Ook deze takenapp heeft ondersteuning voor de Touch Bar.

, 10.12+) - Ook deze takenapp heeft ondersteuning voor de Touch Bar. Gestimer (€4,49, macOS, 10.10+) - Krijg gedurende de dag allerlei herinneringen en vink ze af via de Touch Bar.

Touch Bar-apps voor lifestyle

Day One (gratis, macOS + IAP , 10.13+) - DayOne is een veelgebruikte dagboekapp en met de Touch Bar kun je snel allerlei veelgebruikte functies raadplegen.

, 10.13+) - DayOne is een veelgebruikte dagboekapp en met de Touch Bar kun je snel allerlei veelgebruikte functies raadplegen. Live Desktop - Live Wallpapers (€1,09, macOS, 10.11+) - Deze achtergronden-app laat je snel een leuke achtergrond kiezen met de Touch Bar op de MacBook Pro.

Haptic Touch Bar verbetert het gebruik van de Touch Bar met feedback zodra je op een knop drukt. De app gebruikt hiervoor de Taptic Engine van de trackpad.

Er zijn nog talloze andere apps die de Touch Bar ondersteunen. Kijk daarom eens naar de Touch Bar terwijl je jouw favoriete app gebruikt, want misschien ontdek je wel een handige nieuwe functie. Lees ook onze tip hoe je de Touch Bar kunt aanpassen.