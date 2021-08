Apple gaat dit najaar een belangrijke stap zetten. Nadat de instapmodellen vorig jaar al de overstap maakten van Intel naar Apple Silicon, is het dit najaar de beurt aan de high-end modellen. De 16-inch MacBook Pro krijgt een opvolger met Apple Silicon, terwijl de high-end 13-inch Intel-versie vervangen wordt door een 14-inch model. Niet geheel verrassend krijgen beide modellen dezelfde M1X-chip, maar hier staat wel een hoger prijskaartje tegenover.



’14-inch MacBook Pro wordt duurder’

Geruchtenlekker Dylan, op Twitter bekend onder de naam @Dylandkt, zegt dat er bij de 14-inch versie sprake is van een zichtbare prijsverhoging ten opzichte van de 13-inch. Het is niet helemaal duidelijk of hij de huidige M1 13-inch of de high-end Intel 13-inch versie bedoelt. Tegenover MacRumors verduidelijkt hij dat hij wijst op de M1-versie, maar voegt daaraan toe dat de nieuwe 14-inch MacBooK Pro meer in de buurt komt van de 16-inch MacBook Pro.

It’s comforting to note that both MacBook Pro’s that are coming this fall will have the same chip and the same performance. It’s definitely a win for those who like to opt for the smaller size but expect a notable increase in price for the 14 inch over the 13 inch. — Dylan (@dylandkt) August 24, 2021

Ter vergelijking: de M1 13-inch MacBook Pro is er nu vanaf €1.449,-, terwijl de high-end Intel-versie beschikbaar is vanaf €2.129,-. De 16-inch MacBook Pro is er vanaf €2.699,-. Het nieuwe 14-inch model zou dus de high-end Intel-versie vervangen, maar qua prijs komen de 14- en 16-inch dichter bij elkaar te liggen dan nu het geval is met de high-end 13- en 16-inch modellen. Een prijs rond de €2.400,- voor de 14-inch versie is dus niet ondenkbaar.

‘Dezelfde prestaties voor nieuwe modellen’

De reden dat de 14-inch duurder wordt, is dat deze qua prestaties dichter in de buurt komt bij de nieuwe 16-inch MacBook Pro. Beide modellen krijgen naar verwachting dezelfde M1X-chip. Voorheen gaf Apple het grootste model de beste Intel-chip, maar dat zou nu dus niet het geval zijn. Of alle specificaties exact hetzelfde zijn (los van het schermformaat), is nog de vraag. De 16-inch is een stuk groter, waardoor er ook meer ruimte is voor koeling. Dat kan ook van invloed zijn op de prestaties in het gebruik.

Bovendien is niet duidelijk of de hoeveelheid RAM of opslag ook voor beide modellen hetzelfde blijft. Wat in ieder geval zeker is, is dat beide modellen dezelfde M1X-chip krijgen. Vorig jaar gaf Apple ook alle modellen dezelfde M1-chip, al waren er wel onderlinge verschillen tussen de 13-inch MacBook Air en 13-inch MacBook Pro.

Het goede nieuws is dat je nu vermoedelijk niet per se de grootste MacBook hoeft te halen om de beste prestaties te krijgen. Lees ook ons artikel met verwachtingen voor de 2021 MacBook Pro’s.