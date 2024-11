Apple is in staat om de speakers van de MacBook Pro-modellen goedkoper te vervangen. Het is niet meer nodig om de volledige topcase te vernieuwen.

Het is te lezen in een memo die deze week naar Apple Stores en erkende Apple-serviceproviders is gestuurd. Daarin meldt Apple dat de luidsprekers voortaan als losse onderdelen beschikbaar zijn. Het geldt voor de nieuwe 14-inch en 16-inch MacBook Pro 2024 met M4/Pro/Max-chip, maar ook voor de eerdere uitvoeringen vanaf de M1 Pro/Max. Het is de eerste keer sinds 2015 dat Apple de speakers als losse onderdelen beschikbaar stelt. Tussen 2016 en 2023 was het nodig om de volledige topcase inclusief batterij te vervangen, als de speakers kapot waren gegaan. Dat resulteerde in reparaties die honderden euro’s meer kostten dan nodig was.

MacBook-speaker als los onderdeel

Voortaan hoef je alleen te betalen voor een nieuwe speaker en niet voor een complete topcase inclusief. batterij. Het wordt zelfs mogelijk om de speakers zelf te vervangen: Apple heeft reparatiehandleidingen gemaakt voor iedereen die ermee bezig wil gaan. Binnenkort zijn de vervangende speakers verkrijgbaar in de Self Repair-shop van Apple.

Toch is het goed denkbaar dat je dit niet zelf wilt doen. Het vervangen van de speaker is vrij ingewikkeld en vereist het gebruik van Kevlar-draad, luidsprekerinstallatiekapjes en een batterijdeksel voor eenmalig gebruik. De gemiddelde gebruiker zal dit liever door een ervaren medewerker laten uitvoeren.

De MacBook Pro M4 is nu in de winkel verkrijgbaar, maar zoals gezegd: ook bij de eerdere modellen is het vervangen van de speakers een stuk goedkoper geworden.

Prijzen 14-inch MacBook Pro M4 (2024)