Eén van de grootste upgrades in macOS Tahoe is het vernieuwde Spotlight. De zoekbalk van je Mac kan nu namelijk veel meer, van het verzenden van berichten tot een overzicht geven van al je apps.

Wie geregeld Command + spatiebalk indrukt op de Mac, weet hoe onmisbaar Spotlight is. De ingebouwde zoekmachine van je Mac vindt met een druk op de toets je apps, bestanden, contacten, mailtjes en nog veel meer voor je. En met macOS Tahoe wordt Spotlight nog een stuk krachtiger door een hele reeks nieuwe functies. In dit artikel gaan we ze allemaal voor je langs.

#1 Acties uitvoeren vanuit Spotlight

In macOS Tahoe kan Spotlight niet alleen zoeken, maar ook acties voor je uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan berichtje sturen via iMessage, een nieuwe herinnering of afspraak aanmaken, iets toevoegen aan Notities of Herinneringen en nog veel meer – ook van apps van derden. Je muis komt er niet eens aan te pas: typ in Spotlight de gewenste actie in, druk op de Tab-toets, en je kunt direct typen. Het tekstveld is hierbij afgesteld op de actie: bij het versturen van een bericht typ je bijvoorbeeld eerst het bericht uit, en dan de naam van de ontvanger.

Het is zelfs mogelijk om acties te koppelen aan een zelfgekozen afkorting. Maak je bijvoorbeeld vaak nieuwe notities aan? Stel dan onder het Acties-tabblad in Spotlight in dat je voor een nieuwe notitie ‘nn’ wilt gebruiken. Je hoeft daarna alleen nog maar ‘nn’ te typen in Spotlight om een notitie aan te maken.

#2 Nieuw appoverzicht

Launchpad, de functie waarmee je al je Mac-apps op een rij te zien krijgt zoals op een iPhone of iPad, is met macOS Tahoe verdwenen. In plaats daarvan vind je al je apps nu terug met Spotlight. Naast de zoekbalk vind je een nieuwe knop voor je apps, die met een druk al je applicaties keurig gesorteerd op categorie laat zien. Dit menu is ook te openen met het nieuwe Apps-icoontje, dat je terugvindt in je Dock en in de map Apps.

#3 Zoeken met categorieën

Naast de zoekbalk van Spotlight vind je niet alleen een knop voor apps, maar ook voor bestanden en acties. Hoewel je uiteraard nog steeds naar álles kunt zoeken via de normale zoekbalk van Spotlight, kun je met deze knoppen een gefilterde zoekopdracht starten naar specifiek die zoekcategorie. Bovendien krijg je bij een druk op de bestanden-knop een overzicht van je recente en veelgebruikte bestanden te zien. Bij de acties-knop geldt hetzelfde, maar dan voor je acties.

#4 Contextueel zoeken

Wil je een bepaalde actie uitvoeren in een app, maar heb je geen idee waar die knop nou precies zit? Voorheen kon je dan altijd zoeken naar de optie onder ‘Help’ in de menubalk, maar vanaf macOS Tahoe kun je hier ook gewoon Spotlight voor gebruiken. Weet je in Safari bijvoorbeeld even niet meer waar de optie zit om een website in je Dock te zetten? Open Spotlight terwijl je Safari voor je neus hebt en typ ‘Dock’ – je ziet de optie direct verschijnen. Spotlight houdt dus rekening met de context van de app waar je in werkt, en past zich daar voortaan op aan.

#5 Klembordgeschiedenis

De laatste knop naast de zoekbalk van Spotlight opent je klembordgeschiedenis. Hier zie je niet alleen wat er op dat moment op je klembord staat – oftewel, wat je net gekopieerd of geknipt hebt – maar ook een tijdlijn met andere recente knipsels. Dat ene stukje tekst dat je een halfuur geleden had gekopieerd? Dat vind je nu dus zo terug via Spotlight. En voor wie dit geen fijn idee vindt, geen zorgen: de functie wordt pas geactiveerd als je hier zelf eerst goedkeuring voor geeft.

