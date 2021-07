De aanstaande MacBook Pro krijgt volgens geruchten een vernieuwde Touch ID-sensor, voorzien van achtergrondverlichting. Mogelijk zitten er ook nieuwe functies in. Daarnaast zijn er geruchten over een 1080p webcam.

Touch ID met verlichting

Het gerucht is afkomstig van AppleTrack, een website die zelf regelmatig Apple-geruchten langs de meetlat legt en bijhoudt welke geruchtenlekkers het meest betrouwbaar zijn. Nu hebben ze zelf iets ontdekt: een vernieuwde Touch ID-sensor. Deze is voorzien van achtergrondverlichting met meerdere eigen ledlampjes. De achtergrondverlichting staat los van de rest van het toetsenbord, hetgeen de indruk wekt dat er extra functionaliteit in zit.



Het zou kunnen gaan om het simpelweg verlichten van de Touch ID-knop. Maar bij de nieuwe iMacs hebben we gezien dat er ook een metalen ring rondom de sensor kan zitten. De ledlampjes kunnen dan met animaties duidelijk maken dat de sensor klaar is om je vinger te lezen, of om te bevestigen dat het lezen van je vingerdruk is geslaagd. Momenteel is dit alleen nog aanwezig op de toetsenbordjes die bij de gekleurde iMacs worden meegeleverd. Op MacBooks met Touch ID -sensor is de metalen ring niet aanwezig.

‘1080p webcam voor MacBook Pro’

Een ander gerucht betreft de webcam in de 2021 MacBook Pro. Die zal een resolutie krijgen van 1080p, zo beweert geruchtenlekker @dylandkt op Twitter. Hij spreekt over een “verbeterde 1080p webcam voor het volgende model en dat geldt ook voor de hele Mac-lineup”. De huidige MacBook Air en MacBook Pro hebben nog een 720p FaceTime-camera en dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Ook bij de meest recente MacBook-updates bleef Apple vasthouden aan 720p. In een tijd waar veel meer gebruik wordt gemaakt van videoconferencing heb je een externe webcam nodig om scherp in beeld te komen. Bij de M1 iMacs heeft Apple de resolutie wel verhoogd naar 1080p.

De 14-inch en 16-inch MacBook Pro worden later dit jaar verwacht, waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2021.