Hoewel de iPhone 14-modellen nog maanden van ons verwijderd zijn, zijn er al diverse geruchten over de iPhone 14-serie geweest. Wat is er zoal gezegd en geschreven en hoe groot is de kans dat deze iPhone 14 geruchten waar zijn?

iPhone 14 geruchten: dit wordt er gezegd

In september is het (naar verwachting) weer tijd voor de nieuwe iPhones. In de aanloop naar die onthulling van de nieuwe iPhone komen er van diverse bronnen allerlei geruchten. Display-experts, analisten en Apple-journalisten met nauwe contacten delen regelmatig hun visie en informatie over de nieuwst modellen. Op basis van prototypes, dummy’s en gelekte onderdelen komen de wildste geruchten boven water. In dit artikel zetten we alle geruchten van de iPhone 14 tot nu toe voor je op een rij. Zo zie je in één keer wat er speelt en welke iPhone 14 geruchten de meeste kans hebben.

#1 iPhone 14 namen: zo gaat de iPhone 14 heten

Geloofwaardigheid: 90%

Het is nog niet bekend hoe de nieuwe iPhones gaan heten. Voor het gemak worden de modellen in het geruchtencircuit al maanden iPhone 14 genoemd en het lijkt erop dat Apple ook voor die naam gaat kiezen. Apple lijkt te zijn afgestapt van de s-naamgeving, waardoor we denken dat de toestellen inderdaad iPhone 14 gaan heten. Bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft dit ook al gezegd, mede op basis hoe Apple de modellen de afgelopen jaren genoemd heeft. Een iPhone 13s of andere nieuwe naam hoef je dus waarschijnlijk niet te verwachten

According to Apple's rules for naming iPhones, the four new 2H22 iPhones could be called iPhone 14 (6.1"), iPhone 14 Max (6.7"), iPhone 14 Pro (6.1”), and iPhone 14 Pro Max (6.7"). — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022

#2 iPhone 14 heeft vier modellen in twee formaten

Geloofwaardigheid: 90%

Waar Apple de afgelopen jaren telkens vier modellen uitbracht in drie verschillende formaten, wordt het bij de iPhone 14 zeer waarschijnlijk teruggebracht naar vier modellen in twee formaten. De kleine mini-iPhone verdwijnt (vanwege tegenvallende verkopen) en maakt waarschijnlijk plaats voor een grotere max-iPhone, maar dan zonder de pro-functies. Dit zijn vermoedelijk de vier modellen waar je uit kan kiezen:

#3 iPhone 14 design en afmetingen: gewijzigd ontwerp, iets dikker

Geloofwaardigheid: 80%

Over het design gingen eerst nog geruchten dat Apple zou kiezen voor een nieuw ontwerp, waarbij de camerabult helemaal verdween en de iPhone 14 meer op de iPhone 4-serie zou lijken. Maar van dat eerste lijkt echt geen sprake meer te zijn: de nieuwste geruchten wijzen juist op een dikkere behuizing. Er zijn schematische tekeningen van de iPhone 14 Pro-serie verschenen waaruit de afmetingen af te lezen zijn. Daarop is dus te zien dat de modellen iets dikker worden, mede door de dikkere camerabult. Het is echter nog lastig te achterhalen in hoeverre er sprake is van een echt nieuw design. Waarschijnlijk hanteert Apple in grote lijnen het ontwerp van de huidige modellen, maar dan met wat subtiele wijzigingen en nieuwe kleuren. Er zijn nog geen geruchten geweest over de kleuren van de iPhone 14-modellen.

#4 Schermen: grotendeels ongewijzigd

Geloofwaardigheid: 80%

Zoals we eerder schreven, kiest Apple volgens de iPhone 14-geruchten voor twee schermformaten. Andere specificaties van het scherm zijn in het geruchtencircuit nog niet voorbij gekomen. Dit wijst er ook op dat er geen grote veranderingen gepland staan. Apple zou de helderheid iets op kunnen schroeven, maar voor het grootste deel lijken de modellen op de huidige iPhone 13-serie. Er is wel een analist geweest die zei dat ProMotion op alle iPhone 13-modellen komt, maar een betrouwbare display-expert zegt dat het exclusief voor de Pro-modellen blijft.

Lees ook ons overzicht over de schermren van de 2022 iPhones, waarin we alles wat we weten over de displays voor je op een rij gezet hebben.

#5 iPhone 14 notch: ongewijzigd op standaardmodellen, punch-hole op de pro’s

Geloofwaardigheid: 80%

Waar het in het geruchtencircuit de laatste tijd veel over ging, is de notch. Krijgt de iPhone 14 nog een notch of verdwijnt deze helemaal? Of kiest Apple voor iets anders? Het lijkt te gaan op een combinatie van beide. De iPhone 14 en iPhone 14 Max krijgen vermoedelijk dezelfde kleinere notch als de iPhone 13-modellen, maar in de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zit waarschijnlijk een nieuwe punch-hole. Dit wordt een combinatie van een rondje een een pilvormige punch-hole, waardoor er rondom dus nog wel schermruimte is. Wat Apple hiermee gaat doen en wat het voordeel is ten opzichte van de notch, is niet helemaal duidelijk.

#6 iPhone 14 camera: 48-megapixel in de iPhone 14 Pro-modellen

Geloofwaardigheid: 70%

Al een jaar geleden schreef een analist dat de iPhone in 2022 een 48-megapixel camera zou krijgen. Sindsdien hebben we dit gerucht vaker gehoord en het lijkt er inderdaad op dat dat het geval zal zijn. Deze 48-megapixel camera vinden we dan alleen in de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Het is voor het eerst dat Apple het aantal megapixels een boost geeft, vanaf de 12-megapixel camera in de huidige modellen. Apple gebruikt al sinds de iPhone 6s een 12-megapixel camera, dus een upgrade is zeker geen gekke gedachte. De iPhone 14 Pro (Max) zou daarbij gebruikmaken van een techniek genaamd pixel-binning. Daardoor kan de iPhone met een 48-megapixel camera toch 12-megapixel foto’s maken. De 48-megapixels zullen ook gebruikt worden voor 8K-video. Dit is momenteel nog maximaal 4K.

#7 Chip: A16 alleen in de Pro-modellen

Geloofwaardigheid: 70%

Apple lijkt dit jaar af te wijken van het standaard patroon. Normaal gesproken hebben alle nieuwe modellen dezelfde snelle en nieuwste A-chip. Maar bij de iPhone 14 lijkt dat niet meer zo vanzelfsprekend te zijn. De A16-chip vinden we mogelijk alleen in de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. De iPhone 14 en iPhone 14 Max zouden daardoor blijven steken op de A15-chip, dezelfde als in de huidige iPhone 13-serie. Apple lijkt daardoor meer onderscheid aan te willen brengen tussen de verschillende lijnen. Een andere mogelijke reden is dat de A16-chip vooral verantwoordelijk is voor nieuwe mogelijkheden die je sowieso alleen bij de iPhone 14 Pro (Max) vindt, zoals de verbeterde 48-megapixel camera en 8K-video. Er is daardoor minder noodzaak om de A16-chip ook in de standaardmodellen te stoppen.

#8 RAM: een upgrade in het werkgeheugen

Geloofwaardigheid: 50%

Er zijn tegengestelde berichten over de hoeveelheid werkgeheugen in de iPhone 14-modellen. Een bron beweerde dat de iPhone 14 Pro (Max) 8GB RAM krijgt, wat de grootste hoeveelheid werkgeheugen in een iPhone ooit is. Bij de gewone iPhone 14 (Max) zou sprake zijn van minder beschikbaar werkgeheugen. Maar Apple-analist Ming-Chi Kuo zegt dat alle modellen 6GB RAM krijgen. Dat is evenveel als in de iPhone 13 Pro (Max), maar 2GB meer dan in de iPhone 13 (mini). Dat zou dus betekenen dat de standaardmodellen qua hoeveelheid werkgeheugen een upgrade krijgen, maar dat het bij de Pro-modellen gelijk blijft. Wel voegt hij eraan toe dat de Pro-modellen een snellere versie van werkgeheugen krijgen (LPDDR 5) dan de standaardmodellen (LPDDR 4X).

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022

#9 Einde van de fysieke simkaart?

Geloofwaardigheid: 40%

Apple zou plannen hebben om een iPhone zonder simkaartslot uit te brengen. Je zou dan alleen nog maar een eSIM kunnen gebruiken. Dit heeft voor Apple meerdere voordelen, want zo is er binnenin meer ruimte voor andere onderdelen. De fysieke simkaart neemt best wel wat kostbare ruimte in. Dit is ruimte die Apple waarschijnlijk liever voor iets anders wil gebruiken, zeker omdat er met de eSIM al een goed alternatief is. Maar de timing voor deze functie is nog wat onduidelijk. Er werd gesproken over een iPhone 15 Pro zonder simkaartslot, maar er is ook een anonieme bron geweest die zegt dat Apple providers al gewaarschuwd heeft dat ze zich moeten voorbereiden op de komst van een ‘smartphone met uitsluitend een eSIM in september 2022’. Het zou kunnen dat Apple twee modellen uitbrengt: een versie met een zonder simkaart. Apple brengt wel vaker voor specifieke regio’s speciale modellen uit. Maar we denken niet dat je in september alleen nog maar een iPhone 14 zonder simkaartslot in Nederland kan kopen.

#10 Verbeterde WiFi 6E: diverse voordelen

Geloofwaardigheid: 60%

Apple heeft op dit moment in heel veel modellen standaard WiFi 6 ingebouwd. Dat is één van de meest recente wifi-standaarden, waarbij je profiteert van een hoge snelheid (als je een geschikte router hebt). Maar er is alweer een nieuwere versie: WiFi 6E. Er gaan geruchten dat de iPhone 14 een nieuwe wifi-chip krijgt, met ondersteuning voor WiFi 6E. WiFi 6E biedt een hogere maximale snelheid en voegt er een extra frequentieband aan toe: 6GHz. Je kent misschien al 2,4GHz en 5GHz-netwerken, maar daar komt dus een derde bij. Dit zorgt vooral voor een stabieler netwerk en een lagere latency. Met 6GHz kun je meer data in één keer verzenden, al is het bereik wel wat beperkter. Je hebt er wel een geschikte router voor nodig.

#11 iPhone 14 opslag: straks zelfs tot 2TB?

Geloofwaardigheid: 40%

Sinds vorig jaar kun je bij de iPhone 13 Pro (Max) kiezen voor 1TB. Gaat Apple dat een jaar later alweer uitbreiden naar 2TB? Er is een gerucht geweest van een relatief onbekende bron die beweert dat de iPhone 14 Pro (Max) uitgerust wordt met tot 2TB opslag. Helemaal uit de lucht vallen komt dit niet: Apple heeft met de iPad Pro 2021 ook al een optie voor 2TB. En met de mogelijkheid tot 8K-video en de 48-megapixel camera nemen foto’s en video’s alleen maar meer ruimte in. Maar sinds dit eerste gerucht, zijn er geen andere concrete aanwijzingen van betrouwbare bronnen meer geweest.

Overigens is er nog een ander gerucht over opslag geweest: een analist voorspelde afgelopen december dat de iPhone 14 (Max) begint met 64GB opslag. Dat is een halvering van de 128GB standaard opslag bij de iPhone 13 (mini), waardoor we dit een erg onwaarschijnlijk scenario vinden.

#12 iPhone 14 datum: in het najaar

Geloofwaardigheid: 100%

Je vraagt je misschien af: wanneer kan ik die iPhone 14 eindelijk verwachten? Zoals altijd zal Apple de nieuwste iPhone in het najaar uitbrengen. De iPhone 14-serie verwachten we daarom weer ergens in september 2022. Tijdens een september-event zal Apple de modellen uit de doeken doen, waarna ze niet veel later te koop zullen zijn. Een exacte releasedatum gaat nog niet rond in het geruchtencircuit, maar we denken dat een aankondiging in de week van 12 september een grote kans heeft.

