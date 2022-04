Alles over de MagSafe Battery Pack van Apple

Apple heeft diverse accessoires uitgebracht voor MagSafe. Naast magnetische hoesjes en de MagSafe Charger om te kunnen opladen is er ook een magnetische powerbank: het MagSafe Battery Pack. Dit is een mooi ontworpen externe batterij met een relatief lage capaciteit en een hoog prijskaartje. Waarom zou je toch de MagSafe Battery Pack willen hebben?

MagSafe Battery Pack in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van Apple’s magnetische powerbank:

Alleen verkrijgbaar in wit

Bedoeld voor toestellen met MagSafe: iPhone 12- en iPhone 13-serie en nieuwer

Ook geschikt voor AirPods en toestellen vanaf de iPhone 8 (geen magneetwerking, wel opladen)

Opladen op 5 Watt, maximaal 15 Watt bij aansluiting op stroomnet

Geschikt voor omgekeerd opladen (reverse charging)

Capaciteit: 1460mAh / 7,62 Volt

Output: 11.13Wh

Afmetingen: 95,8 mm x 64,2 mm x 11 mm

Gewicht: 113 gram

Prijs: 109 euro bij Apple

MagSafe Battery Pack: prijs en aanbiedingen

Het MagSafe-batterijpakket kost 109 euro bij Apple, maar bij andere winkels ben je vaak goedkoper uit. Heel veel aanbiedingen zijn er helaas niet.

Design MagSafe Battery Pack

Het MagSafe Battery Pack is een compact wit pakketje dat je achterop de iPhone plakt. Bij iPhones met MagSafe plakt de batterij automatisch vast op de juiste plek. De batterij is gemaakt van wit plastic met ‘soft touch’ afwerking. Aan de achterkant zie je de MagSafe-ring en aan de voorkant is alleen het Apple-logo zichtbaar. Opladen doe je via de Lightning-aansluiting aan de onderkant. Daar vind je ook een klein statuslampje, die oranje oplicht als het laden actief is. De batterij past precies achterop de iPhone 12 mini en iPhone 13 mini, zonder buiten de randen te steken. Met de MagSafe Battery Pack achterop is je toestel wat minder prettig vast te houden. Meer ervaringen lees je in ons MagSafe Battery Pack review.

In de verpakking vind je alleen de MagSafe Battery Pack. Je krijgt er geen kabel en adapter bij. Apple raadt aan om een 20 Watt stroomadapter te gebruiken in combinatie met een Lightning-kabel, maar die moet je wel zelf aanschaffen. Ook krijg je het advies om de batterij eerst volledig op te laden voor het eerste gebruik.

MagSafe-batterijpakket in gebruik

Het MagSafe-batterijpakket bestaat intern uit twee batterijcellen die naast elkaar zijn geplaatst. Daar merk je in de praktijk echter niets van: de oplader gedraagt zich als één batterij. Na het plaatsen van de MagSafe Battery Pack begint het opladen meteen.

Er zijn twee batterijcellen aanwezig die samen 11,13 Wattuur en 7,62 Volt leveren. De accu heeft een capaciteit van 1.460 mAh op 7,62 Volt, wat overeenkomt met 2.220 mAh en 5 Volt bij een conventionele powerbank. Dit is een relatief lage capaciteit, dat enigszins wordt goedgemaakt door het hogere voltage. In de praktijk is gebleken dat de MagSafe Battery Pack relatief traag oplaadt en niet in staat is je iPhone weer volledig op te laden. In onderstaande grafiek zie je dat je beter de standaard 5 Watt-stekker kunt gebruiken. We hebben de laadsnelheid onderzocht; meer details lees je in een apart nieuwsartikel.

Een pluspunt is echter het feit dat je met deze batterij omgekeerd kunt opladen. Dit is het eerste Apple-product waarmee dat kan. Dit houdt in dat de iPhone kan worden opgeladen door het batterijpakket, maar dat andersom ook mogelijk is. Het maakt dus niet uit of je bij het opladen de Lightning-kabel in de iPhone of in het batterijpakket steekt.

Een ander pluspunt is dat je de oplaadstatus kunt volgen via een widget op je beginscherm. Er zijn geen statuslampjes op de batterij zelf aanwezig.

Dit is dan ook meer dan zomaar een batterij. Intern is diverse elektronica aanwezig, waardoor er ook firmware-updates nodig zijn.

Nieuwste firmware voor MagSafe Battery Pack

Deze batterij heeft een interne chip, die voorzien kan worden van updates. De nieuwste update is deze:

Versie 2.7.b.0 (verschenen in april 2022)

Versie 2.5.b.0 (verschenen in december 2021)

Versie 2.0.2c.0 (oorspronkelijke versie)

De update wordt over-the-air geïnstalleerd en biedt geen zichtbare nieuwe functies. Wel zullen er bugs zijn opgelost en andere kleine optimalisaties zijn doorgevoerd. Net als bij AirPods wordt de firmware automatisch geïnstalleerd als er verbinding is met een iPhone. Je kunt controleren of de nieuwste firmware aanwezig is door de volgende stappen te nemen:

Plak de batterij achterop de iPhone. Ga naar Instellingen > Algemeen > Info. Tik op MagSafe-batterijpakket. Je kunt nu zien welke firmwareversie geïnstalleerd is.

MagSafe Battery Pack review

We hebben het MagSafe-batterijpakket uitvoerig getest. Hier lees je onze conclusie:

De MagSafe Battery Pack is een stijlvolle oplossing als je geen batterij met hoge capaciteit nodig hebt. Vaak heb je voldoende aan net even bijladen en dan biedt Apple’s oplossing een prima compromis tussen gewicht en capaciteit. Je betaalt echter wel een ‘Apple-tax’ voor het mooie design, de extra functies en het feit dat dit een officieel product is. Andere fabrikanten brengen magnetische powerbanks op de markt met een betere prijs/kwaliteitverhouding

Wil je meer weten, lees dan onze volledige MagSafe Battery Pack review

MagSafe Battery Pack kopen

Je koopt het MagSafe-batterijpakket bij Apple voor 109 euro, maar bij andere winkels ben je soms net iets goedkoper uit. Er zijn zelden aanbiedingen.

Bekijk ook welke andere MagSafe-accessoires verkrijgbaar zijn, zoals autohouders, muurhouders en docks voor op je bureau.

