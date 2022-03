Al in september 2021, nog voor de aankondiging van de iPhone 13-serie, doken de eerste geruchten over de iPhone 14 op. Renders van de iPhone 14 toonden het design, waarbij opviel dat er geen camerabult meer was te zien. Er werd dan ook gesuggereerd dat de iPhone 14-lijn een stuk dunner wordt dan de voorgangers. Maar nu zijn er schematische tekeningen met afmetingen van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max opgedoken, die het tegendeel beweren.



‘Afmetingen iPhone 14 Pro gelekt’

Het eerste opvallende aspect van de schematische tekeningen, is de aanwezigheid van de camerabult. De camerabult is volgens deze tekeningen zo’n 4,17mm dik, wat de totale dikte van de toestellen brengt op 12,02mm. Bij de iPhone 13 Pro (Max) was de camerabult nog 3,6mm dik. De behuizing van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zijn volgens deze tekeningen 7,85mm dik. De voorgangers, de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max, waren 7,65mm dik. Dat betekent dus een toename van 0,2mm. Of dit ook verschil gaat maken voor hoesjes, is nog lastig te zeggen.

Ook de andere afmetingen van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro verschillen van hun voorgangers. De hoogte is van de iPhone 14 Pro is volgens deze tekeningen 147,46mm, ten opzichte van 146,7mm bij de voorganger. De breedte meet bij het nieuwe model 71,45, ten opzichte van 71,5mm bij de iPhone 13 Pro. Omdat het om slechts kleine verschillen gaat, is de kans dat je er echt iets van merkt niet heel groot.

Bij de iPhone 14 Pro Max zien we soortgelijke verschillen. Volgens deze tekeningen meet dit toestel 160,7mm in hoogte, 77,58mm in breedte en 7,85mm in dikte. Bij de iPhone 13 Pro Max was dat nog respectievelijk 160,8mm bij 78,1mm bij 7,65mm.

De tekeningen zijn afkomstig van Max Weinbach, een geruchtenlekker die soms juiste informatie weet te delen. Maar in een aantal gevallen zit hij er ook flink naast. Neem deze afmetingen dus met een korreltje zout. Pas later dit jaar zullen we de exacte afmetingen van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max weten. Lees ook onze vooruitblik op de iPhones in 2022, met alle recente geruchten en verwachtingen op een rij.